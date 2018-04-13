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Автор Алена Миргородская

Как ракетный крейсер "Маршал Устинов" отразил авиационный удар

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В Баренцевом море ракетный крейсер "Маршал Устинов" отразил авиационный удар условного противника. "Морякам противостояли лётчики корабельных истребительных авиаполков на палубных истребителях Су-33 и МиГ-29К. Они имитировали атаку крейсера с различных высот и направлений, а боевые расчёты корабля выполняли сопровождение целей и условное применение по ним зенитных ракетных комплексов «Форт» и «Оса», а также батарей универсального калибра АК-130", - сообщает российское военное ведомство.


Как ракетный крейсер "Маршал Устинов" отразил авиационный удар

В этом видеоматериале вы можете увидеть ход учений и как "Маршал Устинов" выполнил учебную стрельбу по имитированной воздушной цели из зенитного ракетного комплекса «Форт».

 

 

Темы ВМФ РФ крейсер авиаудар военные учения
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