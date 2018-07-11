Опубликовано видео самых ярких эпизодов крупных маневров спецназа трех стран — "Славянское братство-2018". Впервые на полигоне "Раевский" в формате полковой тактической группы прошли совместные и самые крупные маневры десантников и спецназовцев из России, Белоруссии и Сербии.
Перед военнослужащими тактических учений была поставлена задача ликвидировать незаконные вооруженные формирования и освободить заложников. Боевое "слаживание многонациональной батальонной тактической группы", позволило заблокировать противника и уничтожить бандформирования. После чего спецназовцы освободили заложников — мирных людей, которых по легенде захватили в плен бандиты на приграничной территории.
В учениях была задействовано 700 десантников усиленного батальона Кубанского казачьего десантного-штурмового полка ВДВ, 250 военнослужащих Сил специальных операций Белоруссии и 50 бойцов бригады спецназначения Сербии.
150 единиц боевой техники: Ил-76МД, армейская авиация, бронеавтомобили "Рысь", танки Т-72Б, самоходные артиллерийские установки 2С25 "Спрут-СД", а также бронемашины, среди которых новейшие БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".
Разведка осуществлялась с помощью беспилотников "Орлан-10", радиолокационных комплексов "Аистёнок", средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Инфауна", автоматизированной системы управления (АСУ) войсками "Андромеда-Д".
В этом году манёвры стали самыми крупными по количеству привлечённого личного состава и военной техники. Общее руководство учениями осуществлял заместитель командующего ВДВ России по миротворческим операциям и Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ генерал-лейтенант Александр Вязников, — отмечает российское военное ведомство.
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