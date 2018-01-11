«Мистрали» отдыхают: ВМФ России получит универсальные десантные корабли-вертолетоносцы

В 2014 году Франция расторгла контракт с Россией на поставку двух вертолетоносцев класса "Мистраль". Но российская "оборонка" разработала свой проект - универсальный десантный корабль-вертолетоносец (УДК) "Прибой". И в ближайшее время ВМФ России усилит свою боевую мощь.



«Мистрали» отдыхают: ВМФ России получит универсальные десантные корабли-вертолетоносцы

Комментарий военного обозревателя Pravda.ru Александра Артамонова,