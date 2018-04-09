Ко Дню ПВО российское военное ведомство опубликовало видео самых современных комплексов ПВО страны - С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит" и зенитные ракетные пушечные комплексы малого радиуса действия "Панцирь-С"
Власти Китая заявили, что последние заявления и действия президента США Дональда Трампа по торговле с Китаем смехотворны и эксцентричны.
В российском минобороны считают, что война с США любого уровня быстро перерастет в неуправляемый ядерный конфликт.
Президент России Владимир Путин заявил, что у россиян есть код, который делает их особенными людьми.