"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ

Военные разведчики Главного управления Генштаба ВС России 5 ноября 2018 года отметили свой юбилей — 100 лет со дня создания. Всегда разведка этой самой засекреченной структуры стоит на передовом рубеже защиты нашей страны.



"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ

Задачи, которые им приходится выполнять имеют самый широкий спектр, как говорят специалисты — "от океанических глубин до космоса". Самая современная техника, новейшее вооружение поступают именно к ним. "Офицер ГРУ " — один только термин вызывает трепет у противника.

"ГРУ является практически единственной спецслужбой в мире, имеющей в своей структуре все известные в настоящее время виды и направления разведки", — отметил однажды бывший начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Сергун.

Благодарим МО РФ за предоставленный материал.