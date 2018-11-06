Военные разведчики Главного управления Генштаба ВС России 5 ноября 2018 года отметили свой юбилей — 100 лет со дня создания. Всегда разведка этой самой засекреченной структуры стоит на передовом рубеже защиты нашей страны.
Задачи, которые им приходится выполнять имеют самый широкий спектр, как говорят специалисты — "от океанических глубин до космоса". Самая современная техника, новейшее вооружение поступают именно к ним. "Офицер ГРУ " — один только термин вызывает трепет у противника.
"ГРУ является практически единственной спецслужбой в мире, имеющей в своей структуре все известные в настоящее время виды и направления разведки", — отметил однажды бывший начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Сергун.
Благодарим МО РФ за предоставленный материал.
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