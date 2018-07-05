Снайперские "секреты", или Как спецприемами блокируют противника

Как в армии определяют степень готовности самых метких стрелков в мире — снайперов. Ведь группы могут действовать как автономно, так и в составе подразделения.



Снайперские "секреты", или как спецприемами блокируют противника

Скрытое передвижение и маскировка, грамотный выбор и оборудование позиций, использование различных приборов наблюдения и прицеливания — упражнения, которые должны выполняться безукоризненно снайперами разведывательных и мотострелковых подразделений.

В огневой подготовке снайперские группы обучают по особой методике — методике "снайперского залпа". Эта система была разработана еще в период Великой Отечественной войны легендарным снайпером Василием Зайцевым. А заключалась она в том, что отвлекающим выстрелом снайперская группа провоцирует открытие огня и разом отстреливает сразу все цели, "блокирующие контрнаступление основных сил разведывательных групп или мотострелковых подразделений: снайперы, артиллеристы, пулеметчики".

Российское военное ведомство опубликовало видео подобных учений. Прицельный огонь осуществлялся военнослужащими из снайперских винтовок СВД и СВД-С на дистанциях от 500 до 1300 метров.