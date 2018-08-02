Десантура: "Готовность номер один" - "С неба - в бой!"

ВДВ - это 88 лет служения Родине. Это всегда боевая готовность. Это славная история и боевой путь времен Великой Отечественной, это Афганистан, Северный Кавказ, Дагестан, Балканы. Крылатая пехота выполняет свой воинский долг и сегодня.



Десантура: "Готовность номер один" - "С неба - в бой!"

Дорогие десантники, редакция Pravda.ru поздравляет вас, с профессиональным праздником!Желает крепкого десантного здоровья! Продолжайте славные традиции Василия Филипповича Маргелова и помните своих боевых товарищей, которые "ушли в бессмертие".

В видео-поздравлении прозвучала песня "Войска Дяди Васи" в исполнении участника боевых действий на Северном Кавказе, кавалера нескольких правительственных наград Виталия Леонова