Как французские субмарины утопили индийский флот

Если российский ВПК любит поставлять все точно в срок, то французы никогда никакими временными рамками не утруждают себя. Вот и сейчас они сорвали все сроки поставки индийскому ВМФ дизель-электрических подлодок проекта Scorpene.



Как французские субмарины утопили индийский флот

Разочарованный Нью-Дели решил пересмотреть контракт на поставку шести субмарин и вернуться к обсуждению вопроса с российским "Рособоронэкспортом", вспомнив об аналогичной российской подлодке "Варшавянка" 636 проекта.

Комментарий военного обозревателя Pravda.ru Александра Артамонова