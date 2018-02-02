Если российский ВПК любит поставлять все точно в срок, то французы никогда никакими временными рамками не утруждают себя. Вот и сейчас они сорвали все сроки поставки индийскому ВМФ дизель-электрических подлодок проекта Scorpene.
Разочарованный Нью-Дели решил пересмотреть контракт на поставку шести субмарин и вернуться к обсуждению вопроса с российским "Рособоронэкспортом", вспомнив об аналогичной российской подлодке "Варшавянка" 636 проекта.
Комментарий военного обозревателя Pravda.ru Александра Артамонова
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