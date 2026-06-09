MAX хотят сделать обязательным для всех смартфонов: владельцев iPhone ждёт самый спорный вопрос

В программе "Точка зрения" эксперт по гаджетам, сооснователь медиапроекта PRO Hi-Tech Илья Корнейчук рассказал, как может работать обязательная предустановка мессенджера MAX на смартфоны, включая iPhone. Он оценил возможную реакцию Apple, перспективы возвращения приложения в App Store, а также объяснил, смогут ли пользователи отказаться от MAX и почему России важно развивать собственные технологии.

Почему MAX исчез из App Store и как его могут вернуть

— Госдума планирует обязать предустанавливать приложение MAX на все легально ввозимые в Россию смартфоны, включая iPhone, даже если приложения нет в App Store. Как технически можно предустановить MAX на iPhone, если его нет в App Store?

— Скорее всего, у нас появятся на маркетплейсах iPhone с так называемым дефектом. То есть продавец будет указывать, что на устройстве не предустановлено приложение MAX. Такая практика может существовать до тех пор, пока не появится новая договорённость с Apple и компания не вернёт приложение в магазин.

Есть и другой вариант: появление аналогичного приложения под другим названием. Допустим, его будут размещать в App Store, затем снова удалять. Это может продолжаться до тех пор, пока не будет устранена первопричина удаления MAX.

Apple говорит о санкционных причинах удаления, но конкретных объяснений не даёт. Моё предположение — к компании поступило большое количество жалоб. В Telegram-каналах писали о скоординированной кампании. Насколько я понимаю, подобные попытки предпринимались не только в отношении Apple, но и Google, чтобы добиться удаления приложения и из Play Market.

Возможно, жалобы были связаны с публикациями исследователей безопасности. В интернете есть материалы, где утверждается, что MAX пытается определять использование VPN или проверять доступность Telegram через конкретного провайдера. Я не могу подтвердить или опровергнуть эти заявления — у меня нет компетенций в области информационной безопасности. Но вполне вероятно, что именно на подобные публикации ссылались авторы жалоб.

Сейчас, вероятно, уже идут встречные обращения со стороны российских регуляторов. Если Apple сочтёт, что нарушения устранены или их не было, приложение могут вернуть. Если же проблема действительно связана с санкциями или решениями зарубежных регуляторов, ситуация будет значительно сложнее. Но если смотреть на поведение Apple в прошлом, компания обычно шла навстречу требованиям государственных органов.

— Как можно организовать предустановку приложения технически?

— Один из вариантов — через браузер.

Другой — через альтернативные способы распространения приложений. У нас уже существует практика обязательной предустановки российских сервисов: "Яндекс", "Яндекс.Музыка", RuStore, "Госуслуги" и других. В этот список должен был войти и MAX.

Поскольку сейчас приложение удалено, можно ориентироваться на существующие механизмы. Я предполагаю, что Apple в итоге может пойти навстречу регуляторам. Компания уже делала это и в России, и в Китае. Поэтому не исключаю, что MAX просто вернут в App Store и дополнительных сложностей не возникнет. Хотя это лишь моё предположение.

— Власти утверждают, что ручная установка потребуется менее чем 1% пользователей. Насколько это реалистично?

— Если приложения нет в App Store, возникает вопрос, каким образом его будут устанавливать. В Европе уже появились требования по альтернативным магазинам приложений. Если такой механизм заработает и здесь, то MAX можно будет устанавливать через альтернативный магазин. Но пока нужно смотреть на техническую реализацию. Без понимания конкретного механизма говорить о процентах сложно.

Повлияет ли это на стоимость iPhone

— Может ли такая мера привести к росту цен на смартфоны?

— Если MAX невозможно установить на iPhone, значит, невозможно. В таком случае устройство будет продаваться с указанием соответствующего дефекта. Сам по себе этот факт не должен влиять на стоимость.

— Но товары с дефектом обычно стоят дешевле.

— Люди завозят эти устройства, проходят таможенные процедуры, несут расходы и продают их с наценкой, чтобы заработать. Мы живём при капитализме. Если физически невозможно предустановить приложение, продавцы просто указывают это как дефект, чтобы формально соответствовать требованиям законодательства. Практика на маркетплейсах сейчас выглядит именно так.

Может ли Apple уйти с рынка

— Как Apple может отреагировать на обязательную предустановку MAX? Возможен ли отказ от поставок iPhone в Россию?

— Теоретически регулятор может исключить Apple из механизмов параллельного импорта. Тогда официальные поставки прекратятся, а останутся только неофициальные. Вот это уже действительно приведёт к росту цен, потому что для поставщиков появятся дополнительные риски. Но в полный запрет Apple я не верю. Слишком много людей продолжают пользоваться айфонами.

Лично я считаю, что государство должно активнее развивать собственные технологии. Например, чиновникам можно было бы выдавать устройства на Aurora со специальной версией MAX. Тогда разработчики получали бы реальную обратную связь и быстрее совершенствовали продукты.

Можно ли будет удалить MAX

— Многие пользователи жалуются на предустановленные приложения, которые нельзя удалить. Что будет с MAX?

— Насколько я понимаю, российские приложения обычно можно удалить. Есть встроенные сервисы Google, которые удалить нельзя, потому что на них завязана работа системы. Иногда производители добавляют собственные неудаляемые приложения. Но российские приложения, которые устанавливаются в рамках законодательства, как правило, доступны для удаления. Пользователь сам решает, оставлять их или нет. Просто по умолчанию они уже находятся на устройстве.

Обязаны ли россияне пользоваться MAX

— Что делать тем, кто вообще не хочет устанавливать MAX?

— Закон не обязывает пользоваться этим приложением. Это выбор каждого. Другое дело, что многие сервисы постепенно переходят на работу через MAX. Если у вас дети, то школы, кружки и секции могут использовать именно эту платформу. Раньше был "Сферум", теперь многие процессы переходят в MAX.

Я сам блогер. Для нас это тоже вопрос адаптации к новым условиям. Если сервис становится частью инфраструктуры, приходится учитывать это в работе. При этом я надеюсь, что никогда не появится закон, который будет заставлять пользоваться конкретным мессенджером.

Насколько хорош MAX с технической точки зрения

— Если смотреть исключительно на техническую сторону, MAX получился вполне неплохим продуктом. Он во многом копирует Telegram, а Telegram я считаю лучшим мессенджером, созданным русскоязычными разработчиками. Многие удачные решения постепенно появляются и в MAX. Если сравнивать его с "VK Мессенджером", WhatsApp, Viber и другими платформами, то, на мой взгляд, MAX уже уверенно занимает второе место.

Конечно, есть причины, по которым часть пользователей не хочет им пользоваться. Но если говорить о скорости развития продукта, команда проделала очень большую работу. Проекту всего около года, а развивается он крайне быстро. Правда создавался он не полностью с нуля, а на базе кодовой основы сервиса "ТамТам".

Повторюсь, пользоваться MAX никто не обязан. Прямого принуждения нет. Хотя определённые механизмы мягкого стимулирования мы уже наблюдаем на практике.

Почему проще покупать чужое, чем создавать своё

— Мы почему-то не хотим создавать полноценную отечественную технологическую экосистему. Не хотим, чтобы чиновники работали на российских процессорах, пользовались российскими устройствами и тем самым стимулировали развитие отрасли.

Если посмотреть на историю, японская электроника когда-то считалась низкокачественной. Затем японские технологии стали эталоном. То же самое произошло с Южной Кореей. Потом весь мир смеялся над китайской продукцией, а сегодня Китай выпускает передовых роботов и конкурирует с США и Южной Кореей. Возникают вопросы... Где наши подобные разработки? Почему мы этим не занимаемся настолько активно, насколько могли бы?

С моей точки зрения, запрещать иностранные технологии нельзя. Пока нет достойной альтернативы, такие запреты только вредят. Но создавать экономические стимулы для развития собственных решений необходимо.

— Почему нам проще покупать иностранные технологии, чем создавать собственные?

— Потому что так дешевле и проще. Закупить оборудование значительно легче, чем создать собственный микрочип, операционную систему или полноценную производственную цепочку. Для этого нужны огромные деньги, специалисты, долгосрочная стратегия и уверенность в будущем. Российский рынок относительно небольшой — около 150 млн человек. Поэтому отечественная продукция неизбежно будет дороже из-за меньших объёмов производства.

Но альтернатива — технологическая зависимость. Раньше мы зависели от США, теперь всё больше зависим от Китая. Я считаю, что многие проекты нужно было запускать значительно раньше. И развитие отечественных технологий, и создание собственных цифровых платформ.

При этом я остаюсь противником навязывания. Человек должен сам выбирать, что покупать и чем пользоваться. Однако создавать собственные технологии необходимо не потому, что нам нужен ещё один телефон. Это нужно для сохранения компетенций, технологической независимости и защиты данных. Если посмотреть на крупнейшие мировые технологические компании и стартапы, практически везде можно найти выходцев из России или постсоветского пространства. Потенциал у нас есть.

Что нужно для технологического будущего

— Может ли ситуация измениться?

— Будем надеяться. Но для этого нужно делать сложные вещи: строить предприятия, создавать оборудование, развивать производство. Это тяжёлая и зачастую неблагодарная работа. Люди, которые сегодня занимаются созданием российских литографов и других сложных технологических проектов, — на мой взгляд, настоящие герои. Потому что они работают на перспективу десятилетий вперёд. Именно так и нужно смотреть на развитие страны — не на один год вперёд, а на многие десятилетия.