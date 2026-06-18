Панические атаки предложили лечить без таблеток: давно известный метод снова оказался в центре внимания

В программе "Точка зрения" психотерапевт, врач психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук, главный врач АСД-центра Максим Гришин рассказал о современных методах лечения панических атак. Эксперт объяснил, как работает светотерапия, зачем пациентам назначают анализы на инфекции и в каких случаях необходимо обращаться за профессиональной помощью.

Светотерапия и панические атаки: почему этот метод снова в центре внимания

- Панические атаки — проблема, с которой сталкиваются миллионы людей. Если раньше лечение сводилось к психотерапии и медикаментам, то сегодня Минздрав предлагает неожиданный метод — светотерапию. Кроме того, в стандарт лечения вошли дополнительные анализы на гепатиты и ВИЧ, а бразильские учёные предлагают использовать антибиотик. Действительно ли светотерапия может восстановить биологические часы, снять симптомы и есть ли у этого метода риски?

— Светотерапия используется в лечении панических атак, потому что очень часто они связаны с нарушением циркадных ритмов и сна. Из-за этого накапливаются усталость, эмоциональное истощение, снижается энергетический запас организма.

Светотерапия, а точнее воздействие видимого света, помогает восстанавливать циркадные ритмы, улучшать качество сна и, соответственно, снижать выраженность панических атак. Это уже давно доказано как теоретически, так и практически.

— То есть научные доказательства эффективности этого метода существуют?

— Да, существуют, и метод используется уже давно.

Зачем при панических атаках проверяют на ВИЧ и гепатиты

— В новый стандарт вошли анализы на гепатиты и ВИЧ. Зачем проверять человека на инфекции при подозрении на паническую атаку?

— Это абсолютно логичное решение. Такие заболевания, как ВИЧ, нейросифилис, вирусные гепатиты В и С, на определённых стадиях могут становиться нейроинфекциями, поражать нервную систему и сопровождаться симптомами, похожими на панические атаки.

Очень часто человек наблюдается у психиатра, психотерапевта или психолога по поводу панических атак, а первопричиной оказывается инфекционное заболевание.

Паническая атака — это симптомокомплекс. Она всегда возникает вследствие какого-то процесса в организме. Поэтому подобные анализы помогают провести дифференциальную диагностику на ранних этапах и выбрать правильную тактику лечения.

Основой лечения панических атак остаётся психотерапия, прежде всего когнитивно-поведенческая терапия. Но дополнительные методы обследования помогают точнее поставить диагноз. Это не гипердиагностика, а грамотный подход к диагностике.

Светотерапия — дополнение, а не замена лечения

— То есть только светотерапией ограничиваться нельзя?

— Конечно, нет. Хотя светотерапия сама по себе является вполне традиционным методом. Это раздел физиотерапии. Она давно применяется при сезонных депрессиях, астенических состояниях. Ещё в древности люди использовали солнечные ванны для улучшения самочувствия. Сегодня просто появились более современные технические возможности.

Особенно это актуально для регионов, где наблюдается дефицит солнечного света, например во время полярной ночи. Известно, что свет и цветовая среда влияют на настроение человека. Не случайно в странах Скандинавии популярны яркие цветовые решения в архитектуре.

Ещё в 1930-е годы были исследования, показавшие, что цвет помогает улучшать эмоциональное состояние в условиях недостатка солнечного света. По этой же причине в городах появляются большие художественные росписи и граффити, которые делают среду более комфортной для восприятия. Всё это работает на поддержание эмоционального фона.

Есть ли противопоказания

— А существуют противопоказания или побочные эффекты?

— Как правило, противопоказания связаны с острыми состояниями: высокой температурой, тяжёлыми обострениями заболеваний, некоторыми онкологическими процессами.

В целом светотерапия относится к наиболее безопасным физиотерапевтическим методам. В подавляющем большинстве случаев осложнений не возникает. Существует редкая аллергическая реакция на свет — так называемый фотодерматоз. Естественно, таким пациентам светотерапия не показана.

Почему учёные изучают антибиотики для лечения тревожных расстройств

— Бразильские учёные предложили использовать антибиотик. Насколько такой подход реален?

— Пока это только предложение и направление исследований. Сейчас часто происходит так: препарат создаётся для лечения одного заболевания, а затем выясняется, что он эффективен и при других состояниях.

На сегодняшний день активно изучаются новые подходы к диагностике и лечению тревожных и депрессивных расстройств. Например, появились публикации о том, что изменения показателей общего анализа крови могут косвенно отражать состояние иммунной системы и быть связаны с депрессивными состояниями.

Панические атаки нередко входят в структуру депрессивных расстройств, поэтому исследования в этом направлении продолжаются.

— То есть экспериментальный подход может перейти в реальную практику?

— Да, вполне может. Классический пример — препарат Виагра. Изначально он разрабатывался совсем для других целей, а затем нашёл совершенно иное применение.

Можно ли обойтись без таблеток

— Многие пациенты боятся зависимости от лекарств. Может ли светотерапия стать безопасной альтернативой таблеткам?

— Светотерапия — это один из вспомогательных методов лечения. Если говорить о панических атаках в чистом виде, то на первом месте стоит когнитивно-поведенческая терапия. Далее могут подключаться физиотерапевтические методы, в том числе светолечение. И только если этого оказывается недостаточно, рассматривается медикаментозная поддержка.

При этом современные препараты существенно отличаются от тех, что использовались раньше, и многие из них не вызывают выраженного синдрома отмены.

Светотерапия при депрессии и сезонном расстройстве

— Если панические атаки сочетаются с депрессией или сезонным аффективным расстройством, будет ли светотерапия работать эффективнее?

— Да, в таких случаях она также показывает хорошие результаты. Метод широко используется как в государственных, так и в частных клиниках. Существуют различные варианты воздействия: специальные очки, общее световое воздействие, компьютерные программы. Всё это применяется уже много лет, зарегистрировано и хорошо изучено. Это давно не экспериментальная методика.

Как строится лечение панических атак

— Как обычно выстраивается лечение пациента с паническими атаками?

— Всё начинается со сбора подробного анамнеза и поиска причины. Пациент работает с психотерапевтом, психологом или клиническим психологом. Необходимо понять, что стало пусковым фактором: эмоциональная травма, испуг, стрессовое событие или какие-либо изменения в состоянии организма.

Сегодня панические атаки рассматриваются в том числе как один из компонентов посттравматического стрессового расстройства. Поэтому важно определить источник проблемы и проработать его психотерапевтически. Дополнительно могут назначаться физиотерапевтические методы — магнитотерапия или светолечение.

Когда пора обращаться за помощью

— Что бы вы посоветовали людям, которые подозревают у себя панические атаки? К кому обращаться в первую очередь?

— Прежде всего к врачу-психиатру или врачу-психотерапевту. Важно понимать, что обращение к специалисту не означает автоматической постановки на учёт. Необходимо просто пройти обследование и разобраться в ситуации. Главное — не ждать, пока состояние ухудшится.

— И не бояться обращаться за помощью.

— Совершенно верно. Панические атаки — это состояние, которое в большинстве случаев хорошо поддаётся коррекции без медикаментов. Примерно в 95 процентах случаев достаточно психотерапевтической работы. Медикаменты требуются лишь ограниченному числу пациентов.

Обычно человек посещает специалиста раз в неделю или раз в десять дней. На первых этапах я рекомендую очные встречи, чтобы наладить контакт между пациентом и специалистом. Позже возможно и онлайн-сопровождение. Мы работаем с пациентами из разных регионов и стран. Современные технологии позволяют успешно проводить терапию дистанционно.

Самое важное — не запускать проблему. Если вы замечаете ухудшение состояния, нарушения сна, перепады настроения, постоянную усталость, стоит обратиться к специалисту. Иногда оказывается, что речь идёт не о заболевании, а об эмоциональном выгорании. Тогда бывает достаточно скорректировать режим труда и отдыха.

Сегодня многие работают на нескольких работах одновременно, ритм жизни стал значительно интенсивнее. Городская среда редко способствует расслаблению, поэтому особенно важно уделять внимание прогулкам, физической активности, режиму сна и отдыха. Следует контролировать употребление кофеина и других стимуляторов, особенно вечером. За час до сна желательно отказаться от использования гаджетов и ярких экранов, которые ухудшают качество засыпания.

— Главное, чтобы человек не списал всё на обычный стресс и не пропустил более серьёзную проблему.

— Именно так. Гипердиагностики здесь бояться не стоит. Если вы чувствуете дискомфорт, снижение качества жизни или понимаете, что что-то идёт не так, лучше обратиться к специалисту. Он поможет определить, нужна ли вам помощь, или достаточно отдыха и изменения образа жизни.