Россияне массово откладывают этот вопрос на потом: последствия становятся заметны только через годы

В программе "Точка зрения" доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, кандидат экономических наук Константин Добромыслов рассказал, почему россияне поздно начинают готовиться к пенсии, насколько эффективны накопления и депозиты, как инфляция влияет на сбережения и что можно сделать уже сегодня, чтобы обеспечить себе более комфортную старость.

Почему россияне поздно начинают копить на пенсию

— Почти 70 процентов россиян начинают откладывать деньги на пенсию только после сорока лет. Пока одни выплачивают ипотеку, другие растят детей и пытаются справиться с повседневными расходами. На собственное будущее просто не остается ресурсов. Почему россияне откладывают заботу о старости на потом и сколько денег на самом деле нужно для комфортной пенсии? Можно ли вообще создать финансовую подушку, если до выхода на заслуженный отдых осталось не так много времени? Сегодня мы обсудим эти вопросы. У нас в гостях Константин Викторович Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, кандидат экономических наук. Константин Викторович, здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Многие начинают думать о старости только после сорока лет. Но средний россиянин до этого возраста выплачивает ипотеку, растит детей, и ему просто нечего откладывать. Не получается ли так, что человек вынужден выбирать между сегодняшними потребностями и обеспеченной старостью?

— На самом деле не все так страшно. Существует государственная пенсионная система, и в этом плане государство уже позаботилось о гражданах. За каждого официально работающего сотрудника работодатель уплачивает страховые взносы на пенсию.

Человек попадает в пенсионную систему с момента возникновения официальных трудовых отношений. С этого времени начинает формироваться его государственная страховая пенсия. Поэтому он не остается один на один со своим будущим.

Вопрос в другом: какая у человека заработная плата и какие ожидания от жизни после выхода на пенсию. В мировой практике существует показатель, установленный Конвенцией МОТ 1952 года. Согласно ему уровень замещения заработной платы пенсией должен составлять не менее 40 процентов.

Этот показатель называется коэффициентом замещения и применяется во всем мире. К сожалению, сегодня в России складывается не самая радужная ситуация. Индексация пенсий несколько отстает от роста заработных плат. Если сравнить среднюю зарплату и среднюю пенсию по стране, коэффициент замещения окажется на уровне 25-27 процентов, тогда как международная норма рекомендует 40 процентов.

— Это действительно существенная разница.

— Разница очень значительная. Если сегодня человек получает 100 рублей, то по международным стандартам на пенсии он должен получать 40 рублей, а по нашей реальности — около 25 рублей.

Особенно тяжело приходится людям старшего возраста, потому что меняется структура расходов. Больше средств уходит на лекарства. Несмотря на существующие льготы, большинство пенсионеров все равно покупают лекарства за собственные деньги.

Кроме того, остаются расходы на жилье. Получается, что коммунальные услуги и лекарственное обеспечение могут съедать практически всю пенсию.

— И цены на них тоже растут каждый год.

Можно ли накопить на пенсию самостоятельно

— Да, конечно. Поэтому многие задумываются об альтернативной пенсии. Речь идет уже не о государственном обеспечении. В стране существуют негосударственные пенсионные фонды, однако эффективность их работы не всегда высокая.

По сути они предлагают индивидуальные накопления. Но если человек копит деньги длительное время, они подвержены инфляции. Возникает вопрос: как обеспечить доходность, которая позволит сохранить покупательную способность этих средств?

Самый простой вариант — депозит. Сегодня ставки по депозитам еще могут выглядеть привлекательно, но они постепенно снижаются. Если Центральный банк уменьшит ключевую ставку, доходность вкладов также снизится.

При этом средняя инфляция за последние 10-20 лет составляет около 10 процентов в год. Если перемножить инфляционные показатели за десять лет, получится, что деньги обесцениваются более чем в два с половиной раза.

Возникает главный вопрос: как сохранить покупательную способность накоплений? К сожалению, сегодня практически нет инструментов, которые гарантированно позволяли бы это делать на длительном горизонте.

Если посмотреть на темпы роста ВВП, становится понятно, что возможности получения доходности существенно выше инфляции ограничены. Когда экономика растет на полтора-два процента в год, перекрыть инфляцию крайне сложно.

Недаром среди финансистов существует известная фраза: в мире пока не созданы такие холодильники, где можно было бы надежно хранить деньги десятилетиями.

— То есть это проблема не только нашей страны?

— Конечно. Это общемировая проблема. Каждый человек решает ее самостоятельно. Кто-то покупает недвижимость, если позволяет доход. Кто-то ищет другие варианты вложений.

Но везде существуют риски — и инфляционные, и инвестиционные. Все эти инструменты являются коммерческими, а не государственными.

На сегодняшний день самым эффективным с точки зрения масштабности и устойчивости остается государственное пенсионное страхование. Там меньше накладных расходов и меньше рисков.

Часто приводят пример с биржей: можно прийти с небольшой суммой и получить огромную доходность. Но это разовая история. Невозможно десятилетиями стабильно получать тысячи процентов годовых.

Кроме того, если речь идет о больших объемах средств, экономика просто не способна обеспечить такую доходность. Для этого нужны эффективные инвестиционные проекты, которые будут приносить реальную отдачу.

Любые инвестиции должны быть не просто инвестициями, а эффективными инвестициями. Иначе деньги вкладываются, но результата не возникает.

В конечном итоге человек должен выйти на пенсию и получить реальные деньги, которые сможет потратить на лекарства, жилье и достойную жизнь.

Почему жители регионов чаще копят на старость

— Согласно исследованиям, активнее всего на пенсию копят жители Саратова, Красноярска и Астрахани. Почему именно эти регионы опередили даже города-миллионники?

— Здесь нужно внимательно смотреть на причины. В каждом регионе свой уровень жизни и свой прожиточный минимум.

Там, где уровень доходов невысокий, люди чаще рассчитывают прежде всего на собственные силы. Кроме того, в России исторически была развита традиция подсобного хозяйства. Люди выращивали продукты, держали хозяйство и таким образом создавали себе дополнительную опору.

В сложные периоды, например в 1990-е годы, это помогло многим выжить.

Сегодня, в условиях мирового напряжения, санкций и других экономических вызовов, люди также стараются иметь определенный запас на будущее. Россияне привыкли рассчитывать свои силы и создавать резерв на случай трудных времен.

Что делать тем, кому уже 40-45 лет

— Давайте подведем итог для зрителя, которому сегодня 40-45 лет. Он посмотрит наш эфир и захочет начать действовать, хотя никаких миллионов у него нет. Какие три шага нужно сделать уже завтра, чтобы обеспечить себе достойную старость?

— Для начала нужно понять, что такое достойная старость. Для каждого человека это понятие свое.

Но задумываться о будущем необходимо обязательно. Первый шаг — работать легально и получать официальную заработную плату. Не стоит сбрасывать со счетов государственную пенсионную систему. Работодатель платит страховые взносы, и именно за счет них формируется будущая пенсия.

Это тот самый спасательный круг, который не позволит человеку остаться совсем без средств. Даже если пенсия окажется небольшой, государство доплачивает до прожиточного минимума.

Поэтому участие в системе обязательно. Каждый должен понимать: официальная занятость — это фундамент будущего пенсионного обеспечения.

Второй шаг — начинать формировать собственные накопления. Если есть возможность, можно начать хотя бы с банковского депозита. Пусть суммы будут небольшими, но привычка к накоплению уже создаст определенную финансовую стратегию.

Конечно, в сорок лет задумываться о пенсии уже поздновато. Но лучше поздно, чем никогда.

Например, если человек хочет получать на пенсии 100 тысяч рублей в месяц, ему нужно посчитать, сколько денег потребуется на 20-25 лет жизни после выхода на пенсию. Затем оценить, какую сумму необходимо откладывать ежемесячно для достижения этой цели.

Такие расчеты часто показывают, что ожидания и реальные возможности сильно отличаются. Поэтому третий шаг — ставить реалистичные цели, исходя из собственных доходов.

Пенсия, дети и демография

— Не все получают высокие зарплаты. Есть средняя заработная плата, а есть медианная, которая обычно ниже. Поэтому каждому необходимо самостоятельно оценить свои финансовые возможности и выбрать подходящий инструмент накоплений.

Кто-то начинает с депозитов. Кто-то приобретает недвижимость. Кто-то вкладывается в детей, рассчитывая на поддержку в старости.

При этом важно помнить, что в российской пенсионной системе действует принцип солидарности поколений. Деньги не накапливаются на персональных счетах в полном объеме. Страховые взносы нынешних работников идут на содержание нынешних пенсионеров.

Благодаря этому государственная система избавлена от многих инвестиционных и инфляционных рисков. Но у нее есть другой риск — демографический.

Сегодня одного пенсионера обеспечивают примерно 1,3-1,4 работающего человека. Поэтому вопрос рождаемости напрямую связан с устойчивостью пенсионной системы.

Чтобы население росло, необходимо больше детей. Но воспитание ребенка — это сложный и дорогостоящий процесс. Тем не менее именно демографическая ситуация во многом определяет будущее пенсионного обеспечения.

Когда речь идет о частных накоплениях, риски остаются высокими. Человек может долго копить, а затем столкнуться с финансовым кризисом и потерять значительную часть средств.

Это характерно не только для России. Подобные проблемы существуют и в других странах. Иногда человеку просто выдают накопленную сумму и предлагают самостоятельно распоряжаться ею до конца жизни. Нередко деньги заканчиваются раньше, чем сама жизнь.

— В общем, решение есть, путей много. Главное, чтобы каждый выбрал тот, который ему ближе.

— Правильно, абсолютно верно.

— Константин Викторович, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Напомню, в эфире "Правда.ру" была программа "Точка зрения". С вами была ее ведущая Диана Сорокина.