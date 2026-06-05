Германия впервые проиграла выборы в Совбез ООН: за этим провалом увидели гораздо более глубокие перемены

В программе "Точка зрения" политолог, первый заместитель председателя комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Общественной палаты РФ Александр Асафов объяснил, почему Германия впервые не смогла избраться в Совет Безопасности ООН. Эксперт рассказал о растущем влиянии стран Глобального Юга, кризисе западной модели и перспективах формирования нового мирового порядка.

Германия проиграла выборы в Совбез ООН впервые в истории

— Впервые в истории Германия не смогла избраться непостоянным членом Совета Безопасности ООН. На два места от Западной Европы претендовали три страны, и Берлин неожиданно уступил Португалии и Австрии. Германия набрала лишь 104 голоса при необходимых 127. Хотя ещё совсем недавно государство было одним из самых влиятельных в мире, экономическим локомотивом Европы и одним из главных голосов Запада. Означает ли этот провал, что мировой порядок стремительно меняется, а страны Запада больше не могут рассчитывать на автоматическую поддержку большинства?

— Безусловно, мир изменился необратимо, и позиция Германии не позволила ей выиграть выборы в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.

Какая это позиция? Позиция Бундестага, Мерца или германского государства в целом — на мой взгляд, не так уж важно. По большей части она сформулирована политической элитой Германии.

Для стран Глобального Юга эта позиция выглядит слишком категоричной, чтобы безоговорочно поддерживать Германию по традиции или по каким-то иным соображениям. Речь идёт прежде всего о поддержке Украины и Израиля. Во многих государствах Глобального Юга такая политика воспринимается как проявление двойных стандартов. И это понимают и в самой Германии.

Почему Берлин лишился поддержки в Совбезе ООН

— Так, например, глава МИД ФРГ Йохан Вадефульт накануне голосования признал, что позиция Германии по ближневосточному кризису стоила ей значительной части голосов. Во многом именно это привело к тому, что в Совбез ООН в качестве непостоянных членов вошли Португалия и Австрия — страны, занимающие более осторожные и последовательные позиции.

Здесь мы видим кризис доверия не только к Германии, но и в целом к западноцентричному миру с его однозначной однополярной позицией. Глобальный Юг всё чаще исходит из того, что подобный подход учитывает интересы лишь ограниченного круга государств. Если говорить о странах, поддерживающих антироссийскую линию, Украину и Израиль, то это относительно небольшая часть населения планеты. Поэтому такая позиция всё чаще воспринимается с раздражением. Именно этим во многом объясняются результаты голосования.

Что изменится для Совета Безопасности ООН

— Как это может повлиять на работу Совета Безопасности ООН?

— Конфигурация западного блока станет менее германоцентричной. Думаю, возникнут дополнительные сложности с продвижением решений, которые необходимы США или другим западным игрокам.

Австрия и Португалия — более осторожные европейские государства. Однако не стоит переоценивать влияние этого результата на урегулирование международных конфликтов. Давайте будем честны: Совет Безопасности ООН далеко не всегда способен эффективно влиять на ход вооружённых конфликтов. Мы знаем примеры, когда решения Совбеза ООН оставались без движения десятилетиями, а затем ситуация разрешалась совершенно иным способом, зачастую связанным с применением военной силы.

Кроме того, ключевые вопросы всё равно решаются между пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, каждый из которых обладает правом вето. Напомню, это

Россия, Китай, Соединённые Штаты, Великобритания и Франция.

Удар по Мерцу и кризис германской политики

— Для Германии же это, безусловно, дипломатический удар по правительству Фридриха Мерца. Критика последовала даже со стороны "зелёных". Они заявили об отсутствии новых идей, слабой дипломатической кампании и неспособности убедить другие страны поддержать Германию.

Ещё жёстче выступила "Альтернатива для Германии", которая прямо назвала произошедшее доказательством провала нынешнего политического курса. По мнению партии, безусловная поддержка Киева, Израиля и проамериканской линии приводит Берлин к международной изоляции, последствия которой будут не только дипломатическими и политическими, но и финансовыми.

Глобальный Юг демонстрирует готовность договариваться на принципах многополярности, взаимоуважения и взаимной выгоды, а не только под воздействием политического или экономического давления.

Символ перемен в мировой политике

— Стоит также помнить, что Совет Безопасности ООН принимает юридически обязательные решения, в том числе по санкциям и вопросам применения силы. Однако его эффективность в последние годы вызывает всё больше вопросов, поэтому всё чаще звучат предложения о реформировании как самой ООН, так и её Совета Безопасности.

Станет ли поражение Германии переломным моментом? Сказать сложно. Но это ещё одно свидетельство уже изменившейся реальности, в которой западные страны продолжают опираться на принципы уходящего миропорядка и пытаются сохранить его в прежнем виде. Поэтому для самого Совбеза ООН это событие вряд ли станет критически важным. Для Мерца же это болезненный политический удар, который будут активно использовать его оппоненты внутри страны.

В целом ситуация показывает, что мир находится в состоянии неопределённости. Старые схемы становятся все менее работоспособными, а необходимость выстраивания новых международных отношений становится всё более очевидной.

Закат западного доминирования?

— Можно ли сказать, что эпоха западного доминирования в международных организациях подходит к концу?

— Учитывая, что из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН три принадлежат к западному миру, применительно к ООН говорить об этом пока рано. Однако общая тенденция заметна. Мы наблюдаем снижение значения ряда международных институтов, а отношение к их решениям становится всё более прохладным. Можно вспомнить Международный уголовный суд и ряд других структур, чья роль уже воспринимается иначе, чем раньше.

Одновременно мир находится на пороге формирования новых объединений и механизмов взаимодействия. Примером могут служить БРИКС или Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Запрос на новые форматы очевиден. Вопрос лишь в том, насколько большинство международных игроков готовы участвовать в их создании, а насколько будут продолжать придерживаться логики однополярного мира с единственным гегемоном в лице США.

Миропорядок или мировой беспорядок?

— То есть мы находимся на пороге нового мирового порядка, в котором страны Глобального Юга получают возможность диктовать свои правила?

— Я бы сказал, что мы уже не на пороге нового мирового порядка, а внутри нового мирового беспорядка. Для того чтобы хаос снова превратился в порядок, необходимо время. Но уже сейчас очевидно, что глобальная турбулентность существенно снизила влияние западного меньшинства на мировое большинство.

Эта тенденция будет продолжаться. Однако для перехода к новым принципам международных отношений всем странам предстоит пройти ещё долгий путь. Пока не похоже, что Запад готов признать масштабы происходящих изменений. Если проводить исторические аналогии, то западной политике необходим свой аналог Второго Ватиканского собора — событие, которое заставило бы взглянуть на реальность и провести глубокие внутренние преобразования. Пока признаков такого процесса не видно.

Возможны ли прогнозы

— Есть ли прогнозы на ближайшее будущее?

— В условиях нынешней турбулентности любой прогноз, скорее всего, окажется ошибочным. Очень многое зависит от экономических факторов. Те самые "чёрные лебеди", о которых писал Нассим Талеб, продолжают появляться и способны ускорить происходящие процессы.

Любые новые глобальные кризисы, политические конфликты или экономические потрясения будут приближать страны к моменту, когда договариваться станет жизненно необходимо. Мы не знаем, когда именно это произойдёт. Но можно предположить, что уже во время следующего президентского срока в США нынешняя модель мироустройства подойдёт к пределу своих возможностей. Тогда возникнет необходимость принимать новые решения, которые могут оказаться неприятными для западного мира.