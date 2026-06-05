Бензин по сто рублей: критическая обстановка в Крыму обнажила жадность спекулянтов

В программе "Точка зрения" крымский политический обозреватель Владимир Джаралла рассказал о ситуации на полуострове после последних атак беспилотников. В интервью обсуждались перебои с топливом, работа властей, настроения жителей, влияние событий на курортный сезон и рекомендации туристам, планирующим поездку в Крым.

Атаки ВСУ на Крым поощряются в Европе

— Как крымчанин расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит в Крыму после последних атак ВСУ?

— Сейчас, пожалуй, самый напряжённый момент. Украина, получив поддержку Европы, наносит массированные удары беспилотниками, которые, как уже практически не скрывается, были созданы в странах Европы. Эта неделя оказалась самой тревожной и создала серьёзные проблемы.

Самые трагические события произошли ночью, когда в результате атаки на производственные помещения погибли люди. Но ещё больший шок вызвал удар по электричке — гражданскому транспорту, в котором люди ехали по своим делам. Это сознательный акт терроризма, потому что весь смысл происходящего заключается в устрашении людей.

Сейчас мы регулярно получаем оповещения о беспилотной опасности. Атаки происходят как над территорией полуострова, так и над акваторией моря, а также по логистике, ведущей в Крым. В целом система ПВО справляется достаточно успешно, хотя ни одна система не может быть стопроцентной.

Топливный кризис вызывает серьёзное раздражение

— Какие последствия оказались наиболее ощутимыми?

— Главная проблема последних дней — перебои с топливом. Были введены ограничения на продажу бензина. В случае нехватки запасов снабжение обеспечивается прежде всего для социально значимых нужд: транспорта, перевозящего продукты, междугородних и маршрутных перевозок, медицинских служб и служб чрезвычайных ситуаций.

Последствия атак оказались значительно серьёзнее непосредственного ущерба. Для понимания можно вспомнить морских рейдеров времён Первой и Второй мировых войн. Реальный ущерб от их действий был ограниченным, но страх и беспокойство, которые они вызывали, были намного сильнее. Многие суда прекращали рейсы или возвращались обратно, и именно это создавало основные проблемы. Такую же тактику сейчас используют украинские террористические структуры.

Когда атакуют бензовозы, водитель прежде всего думает о собственной безопасности. Многие разворачиваются обратно, другие меняют маршруты. В результате возникает нестабильность поставок. Топливо в итоге доставляется, но обстановка остаётся напряжённой. Где оно появляется, сразу выстраиваются очереди. Люди готовы стоять по несколько часов, лишь бы успеть заправиться. Это вызывает серьёзное раздражение, потому что сложно понять, на какой заправке в данный момент есть бензин. Но в общих чатах постоянно сообщают, где появилось топливо и куда можно поехать заправиться. Ограничение составляет 20 литров на человека.

В выигрыше неожиданно оказались владельцы дизельных автомобилей и особенно электромобилей, которые в шутку называют "планшетами на колёсах". Раньше многие относились к ним скептически, а теперь оказалось, что в качестве второго автомобиля для семьи они могут быть очень полезны.

Атаки на автобусы и настроение людей

— Одними из самых страшных событий стали атаки на рейсовые автобусы.

— Переход к прямому террору против гражданского населения — это уже категория международных преступлений. Однако никакой реакции со стороны так называемого западного сообщества нет. Более того, оно само участвует в этом конфликте. Могу привести личный пример. Мой близкий друг в конце мая возвращался из Донецка. Ночью он услышал беспилотник. Его сбили, и по крыше автобуса застучали обломки. Он сразу сказал: "Это была не атака по автобусу, потому что иначе мы бы с тобой сейчас не разговаривали". А уже на следующий день пришла трагическая новость об атаке беспилотника именно по этому маршруту.

Такие террористические акты очень тяжело бьют по людям. Пока мы ещё не приспособились к новой ситуации. Однако чувство юмора никуда не исчезает. Когда проезжаешь мимо заправок и видишь напротив всех видов топлива нули, водители шутят: "Это всё бесплатно, бесплатно и бесплатно. А там, где есть цена, уже за деньги".

Крымчане ждут более активной и прозрачной реакции властей

— Как люди оценивают действия властей?

— Нет сомнений, что руководители работают практически круглосуточно, но людям важно чувствовать, что их слышат и понимают. Поэтому хотелось бы видеть более активную обратную связь.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подробно комментирует принимаемые меры и получает за это значительную долю критики от раздражённых граждан.

Глава Крыма Сергей Аксёнов выступает только тогда, когда считает это необходимым. Поэтому жители в большей степени полагаются на информацию, которую передают друг другу. При этом в экстренных ситуациях Аксёнов традиционно показывает себя достаточно эффективно.

Что касается курортного сезона, владельцы небольших отелей говорят об отказах от бронирований на июль и август. По их оценкам, пока речь идёт примерно о 15% отказов, хотя цифры у всех разные. При этом многие владельцы гостиниц возвращают невозвратные задатки тем, кто отказался от поездки по соображениям безопасности. Я лично был свидетелем ситуации, когда отдыхающие из Донецка сообщили, что в этом году не смогут приехать, и хозяева сразу вернули им деньги. Это пример той солидарности, которая сегодня особенно важна.

Самая серьёзная проблемы в Крыму — цены

— Самая серьёзная проблема сейчас — цены. Когда стоимость некоторых видов бензина превышает сто рублей за литр, возникает закономерный вопрос. Если мы говорим о солидарности и о том, что все находимся в одной лодке, хотелось бы видеть соответствующие действия. Именно спекуляция и желание заработать на остром моменте вызывают наибольшее возмущение.

Перебоев с продуктами в крупных торговых сетях пока нет. Однако в небольших частных магазинах уже начали возникать отдельные сложности из-за проблем с поставками. Но это не создаёт катастрофической ситуации. Ассортимент немного сократился, однако магазины продолжают работать. Люди действительно начали покупать продукты длительного хранения.

Когда нормализуется ситуация в Крыму

— Власти обещают наладить ситуацию с топливом примерно через 30 дней. Насколько это реально?

— По имеющейся у меня информации, руководство Крыма и Севастополя буквально сутками находится на рабочих местах и постоянно взаимодействует с федеральными властями.

Проблема заключается не только в доставке топлива, но и в его размещении. После последних атак стало очевидно, что главными целями являются топливные базы и объекты энергетики Крыма — прежде всего теплоэлектростанции под Севастополем и Симферополем. Поэтому вопрос заключается ещё и в том, как обеспечить безопасное хранение топлива.

Стоит ли туристам ехать в Крым

— Что бы вы посоветовали туристам?

— Решение каждый принимает самостоятельно. На мой взгляд, через 30 дней ситуация начнёт заметно улучшаться. Сейчас мы находимся на самом пике кризиса. Я не готов сказать: "Приезжайте, всё будет отлично". Но и говорить: "Не приезжайте, здесь страшно", — тоже неправильно. Скорее всего, к концу июня и началу июля ситуация нормализуется по большинству вопросов.

Тем, кто планирует поездку на автомобиле, не помешают дополнительные канистры для бензина. Заправляться лучше ещё на материке, в Краснодарском крае, перед въездом в Крым. Кроме того, электромобили через Крымский мост сейчас не пропускают. Мост принимает на себя основную нагрузку и в целом с ней справляется. Просто во время атак движение по нему временно перекрывается.

Также многое зависит от того, в какой части Крыма вы собираетесь отдыхать. Запад и восток полуострова находятся в относительно спокойных районах, поскольку удалены от основных целей атак.