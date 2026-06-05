Попытка сменить экономический вектор приведёт Армению к новым потерям территорий

В программе "Точка зрения" завсектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина рассказала, чем для Армении может обернуться курс на сближение с Европейским союзом. Эксперт оценила риски для экономики, энергетики и торговли, а также перспективы отношений Еревана с Россией и дальнейшее политическое будущее страны.

Почему Армения заговорила о Европейском союзе

— В последнее время активно обсуждается тема возможного выхода Армении из ЕАЭС и её вступления в Европейский союз. Откуда возникла эта идея и что не устраивает армянское руководство в Евразийском экономическом союзе?

— Я думаю, что дело не в том, что его не устраивает Евразийский союз. Скорее, ему хочется получать выгоды сразу с двух сторон, в том числе и со стороны Европейского союза. Европейцы многое наобещали руководству страны. Звучат заявления о том, что Армения станет мостом между Европейским союзом и Евразийским союзом. Но законодательство и интересы этих объединений настолько различаются, что на практике это практически невозможно.

— Можно ли предположить, что Армению пытаются вовлечь в антироссийский проект, предлагая за это серьёзную финансовую поддержку?

— Такой вариант тоже нельзя исключать. Другой вопрос — кому именно предназначаются эти деньги. Они направляются государству и экономике страны или отдельным людям, находящимся у власти? На этот вопрос ответить сложно.

Армения может сразу потерять 14% ВВП

— Если Армения всё-таки начнёт движение в сторону Евросоюза, какие экономические проблемы могут возникнуть в первую очередь?

— Самая большая проблема связана с энергоресурсами. Для работы экономики нужны газ и электроэнергия. Собственных энергоресурсов у Армении практически нет, кроме гидроэнергетики. Наш президент уже говорил о том, что прекращение поставок газа по льготным ценам ЕАЭС может привести к снижению ВВП страны примерно на 14%. И это только по газу. Есть ещё атомная станция. Франция обещает каким-то образом адаптировать её под свои стандарты. Мне сложно представить, как это возможно, поскольку речь идёт о совершенно разных технологиях и топливе. Кроме того, французы сегодня строят атомные объекты за рубежом значительно реже, чем Россия.

Вторая проблема — рынки сбыта. Премьер-министр Армении заявлял, что рынки уже переориентированы на Европейский союз. Но такие процессы не происходят быстро. Практически вся продукция, которую экспортирует Армения, уже производится в странах ЕС. Открыть новый рынок всегда очень сложно.

Сможет ли Европа заменить российский рынок для Армении

— Возьмём, например, виноград, фрукты, сухофрукты и другую сельхозпродукцию. Если рынок ЕАЭС, прежде всего российский рынок, окажется закрыт, значительная часть этой продукции просто не найдёт покупателя. По данным за 2024 год, более 55% армянского импорта приходилось на Россию.

— Это прежде всего энергоресурсы?

— Не только. Мы поставляем помимо газа, различные механизмы, пшеницу и многие другие товары. Но, конечно, основную долю занимает газ.

Если говорить о возможной замене российских поставок, то часто упоминают Азербайджан или Иран. Однако для этого нужны новые трубопроводы. Кроме того, значительная часть добываемых там углеводородов уже законтрактована. Поэтому вопрос остаётся очень сложным даже для относительно небольшой экономики Армении.

Армения потеряет доходы от российского туризма

— Есть ещё туристическая отрасль. Основной поток туристов в Армению традиционно идёт из России и других постсоветских стран. Если этот поток сократится, это станет серьёзным ударом. В последние годы армянская экономика демонстрировала высокий рост ВВП во многом благодаря туризму и притоку релокантов.

Свою роль играл и серый импорт. Сейчас его объёмы сокращаются, поскольку Россия постепенно замещает такие поставки собственным производством. Дополнительным фактором становится давление Запада, который заинтересован в ограничении поставок определённых товаров в Россию.

Почему пример Молдавии не подходит Армении

— Сергей Шойгу заявил, что при отказе от льготных поставок газ для населения Армении может подорожать в три-четыре раза. Но в Молдавии цены на энергию тоже выросли примерно так же, однако страна не изменила свой курс. Почему?

— Ситуации различаются. В Молдавии существуют реверсные поставки газа и электроэнергии. У Армении таких возможностей значительно меньше.

Кроме того, в Молдавии большая часть трудоспособного населения работает за пределами страны. Там заметно сократилось население, многие живут и зарабатывают за рубежом. В Армении трудовая миграция тоже существует, но ситуация всё же иная.

Поэтому поиск альтернативных источников энергоресурсов для Армении будет гораздо сложнее. Даже если Азербайджан согласится поставлять энергоносители, это почти наверняка будет связано с серьёзными политическими уступками со стороны Еревана, в том числе потенциально территориального характера.

Состоится ли в Армении референдум, покажут выборы

— На саммите ЕАЭС Пашинян заявил, что референдум по вопросу вступления в ЕС будет проведён только тогда, когда страна созреет для такого шага. Что стоит за этой формулировкой?

— Я бы сказала иначе: сначала нужно посмотреть на результаты выборов. Совсем не очевидно, что Пашинян вновь станет премьер-министром, хотя для этого, безусловно, будет сделано многое.

Я не думаю, что большинство граждан Армении заинтересованы в ухудшении отношений с Россией. Самая крупная армянская диаспора находится именно в России. Здесь живут как армяне — граждане России, так и трудовые мигранты из Армении. По масштабу эта диаспора больше, чем во Франции или США. Поэтому вопрос скорее связан с исходом выборов, чем с готовностью общества к вступлению в Европейский союз.

— Ваш прогноз: Пашинян сохранит власть?

— Сегодня слишком многое зависит не от рейтингов, а от технологий, используемых в ходе избирательной кампании. Я бы оценила его шансы как пятьдесят на пятьдесят. Нельзя сказать, что у него есть явное преимущество или что оно есть у оппозиции. При этом он активно использует аргумент о том, что именно ему удалось остановить войну. Для значительной части общества это остаётся важным фактором поддержки.

Возможны ли новые территориальные уступки Азербайджану

— Но можно ли считать, что война действительно закончена?

— Именно поэтому я говорила о возможных политических требованиях в обмен на энергоресурсы. Вопрос может заключаться не столько в возобновлении боевых действий, сколько в том, сохранит ли Армения те границы, которые получила после распада Советского Союза.

Россия предупредила Армению

— Россия уже начала ограничивать импорт ряда армянских товаров. Насколько оправдан такой подход?

— На мой взгляд, определённые действия предпринимать необходимо. Скорее это сигнал: "Посмотрите, что может произойти дальше". Подобные ситуации уже возникали в отношениях России с другими государствами, например, с Грузией. При сложных политических отношениях экономическое сотрудничество со временем восстанавливалось.

Сейчас речь не идёт о полном закрытии рынка. Он лишь временно сузился. Более того, если претензии российских надзорных органов будут устранены, рынок снова откроется. Поэтому пока это скорее предупредительная мера, а не жёсткое экономическое давление.

Пойдёт ли Армения по украинскому сценарию

— Многие проводят параллели между Арменией и Украиной. Насколько это справедливо?

— Я не вижу полного сходства. В Армении нет той идеологической базы национализма, которая существовала на Украине. Отношение к России и россиянам там в целом остаётся достаточно лояльным.

Если Армения выйдет из ЕАЭС, обычные россияне вряд ли почувствуют серьёзные последствия. Возможно, на рынке станет меньше армянского коньяка, воды или сухофруктов. Но эти товары достаточно быстро могут быть замещены поставками из других стран или российских регионов.

Серьёзной военной эскалации я тоже не ожидаю. Хотя России, безусловно, придётся уделять больше внимания вопросам безопасности на Южном Кавказе.

Российская военная база в Гюмри нужна Армении при любой власти

— Насколько важна российская база в Армении?

— Она играет очень серьёзную стабилизирующую роль. Причём в случае её возможного вывода проблемы возникнут прежде всего у самой Армении. Россия обеспечивает широкий спектр вопросов безопасности в регионе. Поэтому сначала нужно понять, появятся ли вообще реальные шаги в сторону закрытия этой базы.

— Даже в Сирии российскую базу сохранили.

— Именно так. Более того, новое руководство Сирии само выступило за её сохранение. Россия решает задачи, которые затрагивают интересы всего региона. Поэтому вопрос о военных базах всегда гораздо шире, чем двусторонние отношения.