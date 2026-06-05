Пробитая стена в Энергодаре: последствия удара по ЗАЭС затронут всю Восточную Европу

В программе "Точка зрения" капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС . Эксперт оценил риски для атомной станции, возможные последствия новых ударов, роль МАГАТЭ и её главы Рафаэля Гросси.

Киев атакует ЗАЭС, чтобы шантажировать Россию

— Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции ( ЗАЭС) периодически обостряется. Но 30 мая ВСУ впервые пробили дроном стену машинного отделения одного из блоков. Вероятно, дрон проник внутрь и упал где-то около реактора. Ситуация тревожная. Зачем Киеву нужна эскалация?

— Напомню, что Запорожская атомная станция — крупнейшая атомная электростанция в Европе, на ней шесть энергоблоков. Она перешла под наш контроль ещё в 2022 году вместе с городом Энергодаром. С тех пор провокации происходят постоянно. Раньше ставился вопрос о том, что мы должны были передать эту станцию Украине, и Киев на этом настаивал. Но территория Запорожской области, согласно Конституции Российской Федерации и результатам референдума, считается нашей территорией.

По городу постоянно наносятся удары. Население сократилось, остались самые стойкие сотрудники, которые продолжают работать. Это настоящие герои. Ранее били по системе охлаждения, а теперь дошли уже непосредственно до блоков станции. Я иначе как ядерным терроризмом и ядерным шантажом это назвать не могу. Если, не дай бог, что-то случится, последствия затронут не только территории, находящиеся под нашим контролем, но и Украину, а вполне возможно — и страны Восточной Европы.

Отношение к ядерной тематике Зеленский обозначил ещё накануне специальной военной операции. Тогда звучали рассуждения о том, что хорошо было бы иметь собственное ядерное оружие. Поэтому сама идея использования подобных угроз витает в воздухе. То, что последствия коснутся населения Украины, его, похоже, не волнует. Главное — нанести ущерб России.

На станции постоянно работает миссия МАГАТЭ, там бывал Рафаэль Гросси. Однако ни разу не прозвучал прямой ответ на вопрос: кто именно наносит удары по станции и по Энергодару. МАГАТЭ фиксирует факты: вот снаряд, вот отверстие, вот повреждения. Но вопрос о том, кто стреляет, остаётся без ответа.

Если произойдёт серьёзная авария на Запорожской станции, масштабы могут оказаться гораздо больше, чем были на Чернобыльской. К сожалению, руководство стран, которые открыто поддерживают Киев, реагирует на это крайне вяло или вообще никак не реагирует.

Киев готов к превращению ЗАЭС в ядерную бомбу

— На мой взгляд, решение проблемы только одно — отодвинуть противника от этих территорий. Не только от Донбасса, но и от Запорожской и Херсонской областей. Пока они находятся в зоне досягаемости, провокации будут продолжаться. В Киеве прекрасно понимают, куда наносят удар. Это элемент устрашения, который при малейшей ошибке может обернуться катастрофой огромного масштаба.

— То есть это будет целенаправленная акция?

— Конечно, целенаправленная.

— Это будет своего рода удар последней надежды?

— Они демонстрируют: "Мы можем". Чем больше поражений они терпят на фронте, тем активнее переходят к террористическим методам, в том числе связанным с ядерной тематикой. Сегодня главная задача для них — запугивать мирное население, посеять уныние, недоверие к власти и создать ощущение нестабильности. На фронте у них дела идут плохо, поэтому они всё чаще прибегают к подобным методам.

Как защищёны реакторы ЗАЭС

— Какой удар может привести к катастрофе? Достаточно беспилотника или нужна ракета?

— Ракеты у них есть. Используются, например, Storm Shadow. Их запускают с самолётов. Самолёты западного производства Украине поставляют. Но у нас работают средства противовоздушной обороны.

— То есть станция защищена?

— Конечно. Есть кому её охранять. Люди должны быть защищены. Там находится город, работает большое количество специалистов. Сама станция сейчас не функционирует на полной мощности, но все системы необходимо поддерживать в рабочем состоянии. Это огромное хозяйство.

— Директор станции Юрий Черничук говорит, что украинская сторона пытается довести персонал до психологического истощения. Это действительно серьёзная проблема?

— Они стремятся довести до психологического истощения не только сотрудников станции, но и население приграничных регионов. Это одна из их целей — постоянно держать людей в напряжении. Причём без всякого различия между мирными жителями: женщинами, детьми, пожилыми людьми.

Если бы у них было ядерное оружие, они бы, на мой взгляд, давно попытались его использовать. То же касается химического или биологического оружия.

Вся их идеология построена на ненависти и стремлении уничтожить противника. Именно поэтому они считают предателями тех, кто работает в Энергодаре, обеспечивает функционирование станции и безопасность региона.

— Я правильно понимаю, что стопроцентной страховки от подобного удара не существует?

— Страховка может быть только одна — создание безопасной зоны и устранение угрозы. Пока сохраняется возможность наносить удары по станции, риск будет оставаться. Наши военные, которые обеспечивают охрану объекта, делают всё необходимое. Если бы не они, попытки диверсий были бы гораздо более масштабными.

Почему Россия поддерживает кандидатуру Гросси

— Почему Россия поддерживает Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря ООН, если он ничего внятного сказать не может?

— Честно говоря, я сам долго размышлял над этим вопросом. Но нужно признать: он лично приезжает на опасные объекты. Для этого требуется определённое мужество. Среди международных руководителей это, на мой взгляд, один из наиболее достойных представителей. Да, у него есть ограничения, связанные с должностью и политическими обстоятельствами. Возможно, он не может говорить всё, что знает. Но он бывает на месте событий, видит ситуацию своими глазами и прекрасно понимает, что там происходит. Наверное, выбор сегодня невелик. Из тех кандидатов, которые существуют, он выглядит наиболее приемлемым.

— Некоторые считают, что на этом посту мог бы быть кто-то другой. Например, Виктор Орбан.

— Орбан тоже действует исходя из интересов своей страны. Так поступает любой политик.

Настоящие друзья — это прежде всего люди, которые живут в нашей стране и работают ради неё.

Я уверен, что в Европе есть люди, которые понимают происходящее иначе, чем принято говорить публично. Но многие предпочитают молчать, потому что открытая позиция может стоить им карьеры. Сегодня там существует серьёзное давление общественного и политического характера.

СВО должна выполнить свои задачи, иначе Россия не будет в безопасности

— Сейчас всё чаще звучат предложения о компромиссном мире и территориальных уступках. Но многие не понимают, что подобное решение может привести к новым проблемам через несколько лет. Мы слишком долго наблюдали, как вокруг наших границ создаётся инфраструктура давления. Поэтому вопрос безопасности нельзя рассматривать только как вопрос текущего конфликта. Нужно смотреть шире — на ситуацию в регионе и на общую систему безопасности.