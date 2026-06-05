Ликвидация руководства Украины, как и удары по ВПК Европы, — это вопросы политического решения

В программе "Точка зрения" председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой рассказал об усилении атак на российские регионы, оценил эффективность ударов по военной инфраструктуре Украины и высказался о роли европейских стран в поддержке Киева. Также эксперт прокомментировал перспективы переговоров и дальнейшее развитие ситуации.

Киев перешёл к терроризму, испытывая неудачи на фронте

— В последние дни Украина значительно увеличила обстрелы российских территорий, причём удары наносятся по мирным гражданам. Обстрелян колледж в Старобельске, автобус, следовавший из Москвы в Симферополь, затем Крым и Севастополь. Есть погибшие среди гражданского населения. Это месть или агония?

— Чем хуже обстоят дела Украины в зоне специальной военной операции, тем чаще она прибегает к террористическим атакам. Главным инструментом остаются беспилотные летательные аппараты, которые массово применяются по всем направлениям, где есть возможность достичь территории России.

Тактика так называемых волчьих или москитных стай строится на запуске дронов волнами — по 100, 200, 300 аппаратов одновременно. Расчёт делается на то, что часть целей будет перехвачена средствами ПВО, а во время перезарядки комплексов следующие волны смогут прорваться к намеченным объектам.

Российская армия в связи с этим изменила тактику противодействия. Сегодня удары наносятся системно по местам производства, хранения и запуска беспилотников, а также по пунктам принятия решений и командным центрам.

Киевский режим, понимая это, перенёс значительную часть производства под землю. На многих промышленных предприятиях ещё со времён СССР сохранились развитые подземные коммуникации, которые сейчас используются для размещения военных объектов. Российское руководство видит эту ситуацию и наносит удары по тем предприятиям, где организован выпуск и ремонт военной техники, размещаются склады и командные пункты.

Заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова основано на том, что Россия системно будет уничтожать военно-промышленный комплекс Украины, лишая киевский режим возможностей для ведения террора. Это полностью соответствует задаче демилитаризации Украины, поставленной в начале специальной военной операции. Чем больше ударов будет нанесено по военно-промышленному комплексу, тем заметнее будут результаты. Уже сейчас на отдельных направлениях интенсивность действий противника снижается. Если этот курс сохранится, то до конца года можно будет увидеть серьёзное ослабление возможностей киевского режима для ведения боевых действий и террористических атак.

Насколько эффективны системные удары ВКС РФ

— Вы довольно оптимистично смотрите на ситуацию.

— Да, потому что я вижу результаты системных ударов и состояние украинского военно-промышленного комплекса. Уверен, что эффект не заставит себя долго ждать.

— Когда вы говорите о системности, многим кажется, что ударов недостаточно.

— На каждую террористическую атаку по отношению к мирному населению следуют жёсткие ответные действия. Кроме того, системные удары наносятся по мере выявления новых целей.

Большинство официальных военных объектов уже уничтожены либо серьёзно повреждены. Теперь оборонная промышленность Украины маскируется под гражданские предприятия и размещается под землёй. По мере выявления таких объектов российская армия наносит удары по подземной инфраструктуре и укрытиям, где размещаются военные структуры.

Почему Россия не наносит удары по военным целям в Европе? Время не пришло

— Но часть производственных мощностей, по имеющейся информации, переведена в Европу. Почему Россия не наносит удары по этим объектам?

— Это уже другой театр военных действий. Если говорить о специальной военной операции, то сначала необходимо уничтожить военный потенциал непосредственно на территории Украины.

По имеющимся данным, более 20 предприятий в 12 странах работают на украинские нужды. При этом деньги, выделяемые Украине на вооружение, в значительной степени остаются в Европе и поддерживают европейскую промышленность и экономику. Я считаю, что сначала необходимо выполнить задачу демилитаризации Украины, а затем уже принимать дальнейшие решения в отношении зарубежных производственных площадок, если они продолжат выпускать вооружение.

Что касается логистики, то основные маршруты доставки проходят через морские и речные порты. Именно поэтому Одесса, Николаев и Очаков регулярно подвергаются ударам высокоточного оружия. Мы видим последствия этих ударов — взрывы, детонацию и крупные пожары. Это свидетельствует о поражении складов вооружений, портовой инфраструктуры, учебных центров, где находятся инструкторы, наёмники и проходящие подготовку военнослужащие.

Россия методично уничтожает всё, что представляет угрозу её безопасности. Уверен, что стратегические цели будут достигнуты.

Ликвидация Зеленского — это вопрос политической воли

— Многие обращают внимание на израильскую практику ликвидации руководства противника. Насколько такой подход эффективен?

— Израиль оказался в окружении враждебных государств и считает подобную тактику способом собственного выживания. Однако этим он создал себе долгосрочные проблемы.

Если говорить об Украине, то места размещения руководства страны, командных пунктов и административных центров известны. Вопрос их поражения — это вопрос времени и политического решения. На мой взгляд, момент для такого шага ещё не наступил. Однако эти объекты находятся под контролем и при необходимости решение может быть принято в любой момент.

— Что может переполнить чашу терпения и привести к таким решениям?

— Это могут быть действия, так и заявления украинского руководства.

При этом Россия по-прежнему заявляет о готовности к переговорам. Однако Киев своими действиями демонстрирует обратное. По моему мнению, как только будет сделан серьёзный шаг в сторону перемирия, нынешнее руководство Украины столкнётся с серьёзными внутренними проблемами. Именно поэтому переговорный процесс постоянно срывается. Когда звучат заявления о готовности к миру, за ними зачастую следуют новые террористические атаки. В результате создаётся ситуация, при которой Россия вынуждена отказываться от переговоров с теми, кого считает организаторами подобных действий.

Ставка на недовольство внутри России себя не оправдает

— Можно ли сказать, что одна из целей подобных атак — вызвать недовольство внутри России и подорвать поддержку власти?

— Да, это одна из задач, которые ставит перед собой киевский режим. Особенно с учётом предстоящих политических событий акцент делается на удары по населению и гражданской инфраструктуре.

Однако история показывает, что в периоды серьёзных угроз российское общество обычно не раскалывается, а наоборот — консолидируется вокруг руководства страны. Так было в годы Великой Отечественной войны, и похожие процессы мы наблюдаем с начала специальной военной операции. Подобные действия, на мой взгляд, не приводят к тем результатам, на которые рассчитывает Киев.