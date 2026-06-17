Бульдозеры приехали прямо на участок: это законное действие мгновенно отменит снос ваших построек

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова рассказывает, что считается самостроем, как узаконить постройку, избежать сноса и защитить свои имущественные права.

Что такое самострой и почему эта тема актуальна

- Мы с вами рассматриваем различные правовые ситуации и находим решения, которые позволяют защищать свои права. У нас существует огромное количество кодексов, и знать всё невозможно. Поэтому консультации юристов иногда очень помогают. Возможно, это убережёт вас от имущественных потерь. Сегодня я расскажу о том, что такое самострой, кто с этим сталкивается и как себя защитить.

Сейчас это довольно актуальная тема, потому что государство стремится к тому, чтобы все объекты недвижимости были оформлены надлежащим образом, зарегистрированы и облагались имущественным налогом. Проводятся проверки, цель которых — привести всё в соответствие с законодательством.

С другой стороны, если вы что-либо построили с нарушением установленных норм, такая постройка может быть признана самовольной. В этом случае собственника также побуждают узаконить объект и зарегистрировать его в установленном порядке.

Когда постройку признают самовольной

Когда речь идёт о недвижимости, последствия могут выражаться в очень серьёзных финансовых затратах. Если объект построен без уведомления администрации или с нарушением градостроительного законодательства, он может подпасть под действие статьи 222 Гражданского кодекса РФ.

Каковы основные признаки самовольной постройки?

участок не предназначен для строительства;

отсутствуют необходимые разрешения;

нарушены строительные нормы и правила.

Существует обширная практика Верховного суда по таким делам. Причём самостроем признаются не только дачные и загородные дома, но и нежилые объекты, включая офисные помещения. Многие помнят первую волну борьбы с самостроем, когда объекты просто сносились без возможности легализации. Сейчас подход изменился.

Когда снос можно избежать

Верховный суд неоднократно подчёркивал, что снос является исключительной мерой. Поэтому возможность узаконить объект остаётся, главное — своевременно начать процедуру.

Обычно суд оценивает три ключевых обстоятельства:

Устранимы ли нарушения. Если нарушение можно исправить, например перенести забор, то снос может оказаться необязательным. Существует ли угроза жизни и здоровью граждан. Здесь важную роль играют строительные, технические и пожарные экспертизы, которые могут подтвердить безопасность объекта. Нарушены ли права соседей. Даже отступление от границы участка на десять сантиметров может стать поводом для судебного спора.

Почему важно провести межевание

Во многих случаях приходится проводить межевание земельного участка. Это достаточно дорогостоящая процедура, однако пока не урегулированы отношения с соседями, не определены границы участка и не внесены сведения в Росреестр, права собственника остаются уязвимыми. Право на земельный участок является важнейшим основанием для последующей легализации постройки.

Два способа легализации самостроя

Существует два основных способа легализации. Первый — внесудебный. Для этого необходимо обратиться в местную администрацию с соответствующим заявлением. В Москве такие вопросы рассматриваются через Госинспекцию по недвижимости и градостроительную комиссию. Процедура предусматривает устранение нарушений, уплату штрафа и приведение объекта в соответствие с требованиями законодательства. Второй путь — судебный.

Для легализации потребуются:

правоустанавливающие документы на земельный участок;

технический план постройки;

заключение экспертизы о безопасности объекта.

Следует понимать, что вся процедура требует существенных расходов.

Дачная амнистия и старые постройки

Если объект был построен до 1990-х годов, зачастую достаточно двух документов:

подтверждения права на землю;

технического паспорта БТИ.

При этом объём необходимых документов зависит от даты строительства объекта и особенностей применения дачной амнистии.

Чем грозит отказ от оформления

Важно помнить, что за самовольное строительство предусмотрены штрафы. Если вы получили предписание и не исполнили его в установленный срок, объект могут снести в принудительном порядке за ваш счёт. После этого вернуть постройку будет невозможно.

Поэтому главная рекомендация проста: не ждите судебной повестки. Чем раньше начнётся оформление, тем выше шансы сохранить объект недвижимости.

Согласие соседей и экспертиза

Если нарушены отступы от границ участка, желательно получить письменное согласие соседей и заверить его нотариально. Отсутствие претензий со стороны соседей помогает решить значительную часть вопросов.

Также важно заказать строительную или техническую экспертизу, которая подтвердит безопасность дома. Без такого заключения легализация часто оказывается невозможной как в судебном, так и во внесудебном порядке.

Назначение земельного участка имеет значение

Обязательно проверьте вид разрешённого использования земельного участка. Если участок предназначен для огородничества, а на нём построен капитальный жилой дом, легализовать такую постройку будет крайне сложно без изменения разрешённого использования земли.

После изменений, внесённых в земельное законодательство, процедура изменения назначения участка стала значительно сложнее. Поэтому необходимо заранее учитывать, что именно разрешено строить на конкретной земле.

Новые правила для собственников в 2026 году

В 2026 году действует несколько важных правил. Федеральная дачная амнистия продлена до 1 марта. Это позволяет оформить многие дома в упрощённом порядке. До 1 сентября 2026 года действует гаражная амнистия. Кроме того, в Московской области реализуется пилотный проект для земельных участков, права на которые возникли после 1 января 2026 года.

Теперь новые собственники получают градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), где заранее указаны:

минимальные отступы от границ;

допустимая этажность;

предельная высота строений;

максимальный процент застройки.

Это позволяет избежать хаотичной застройки и конфликтов между соседями. Кадастровый инженер обязан проверять соответствие построенного объекта требованиям ГПЗУ. Если выявлены нарушения, технический план для регистрации подготовлен не будет.

Почему нужно регистрировать все капитальные постройки

Регистрации подлежат не только жилые дома, но и бани, гаражи, садовые дома и другие капитальные строения. Без регистрации их нельзя продать, подарить или передать по наследству. С точки зрения закона незарегистрированный объект фактически представляет собой набор строительных материалов, а не недвижимость.

Если дом уже построен с нарушениями

Если нарушения незначительны, попробуйте воспользоваться дачной амнистией и оформить право собственности. Если последует отказ, обращайтесь в суд либо в уполномоченные органы для прохождения процедуры легализации. При серьёзных нарушениях, создающих угрозу безопасности, суд может принять решение о сносе объекта за счёт собственника.

Показательный пример из практики Верховного суда

Недавно рассматривалось дело, в котором собственник начал строить жилой дом. В 2020 году в результате проверки СНТ постройку признали самостроем из-за отсутствия разрешения на строительство.

Суд первой инстанции поддержал собственника. Однако апелляция отменила это решение, после чего начали начисляться штрафы — по десять тысяч рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда. Кассация также поддержала апелляцию, и владелец начал разбирать уже построенный дом.

Тогда дело дошло до Верховного суда. Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и напомнил, что с 2018 года для индивидуальных жилых и садовых домов высотой до трёх этажей разрешение на строительство не требуется.

В итоге собственник выиграл дело, однако часть дома к тому моменту уже была демонтирована. Теперь он вправе требовать от администрации возмещения расходов на демонтаж и восстановительные работы, а также компенсации морального вреда.

Главное правило для собственника

Бороться за свои права необходимо всегда. Современная судебная практика достаточно часто встаёт на сторону собственников, особенно если человек признаёт допущенные ошибки и готов их исправлять.

Скрывать нарушения сегодня практически невозможно. Поэтому лучше либо сразу строить в соответствии с законом, либо своевременно устранять допущенные ошибки.

Так что всем удачного строительства и успешного исправления ошибок.