Паника из-за долгов оказалась напрасной: один официальный шаг навсегда оградит семью от беды

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова рассказывает, кто такие коллекторы, какие права и ограничения установлены для них законом, как защититься от незаконного давления и что делать при угрозах и навязчивых звонках.

Кто такие коллекторы и что изменилось в законодательстве

— Поговорим о коллекторах: кто это такие, откуда они взялись, где можно найти перечень так называемых коллекторов и какие у них права. Также обсудим угрозы, которыми они зачастую сыплют как из рога изобилия, насколько всё это правомерно и что об этом говорит закон.

Зачастую страх решает многое. После таких звонков люди чувствуют себя не в своей тарелке. Иногда это используют как метод психологического давления: ваш номер могут указать при оформлении кредита как номер родственника или знакомого, которому якобы можно звонить по вопросам возврата долга. И вы начинаете жить под постоянным прессингом.

Важно понимать, как правильно себя вести. Я расскажу, что нужно знать и как действовать в подобных ситуациях. В законодательстве 2025-2026 годов произошло немало изменений, которые позволяют эффективнее защищаться от давления коллекторов.

Какие права есть у коллекторов

Коллекторы — это профессиональные взыскатели долгов. Их деятельность жёстко регулируется федеральным законом.

Главное правило для должника: если коллектор звонит и угрожает, значит, он нарушает закон. Это нужно чётко понимать и не бояться.

Для взыскателей установлены ограничения на контакты. Звонить можно не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Личные встречи допускаются не чаще одного раза в неделю.

Что коллекторам запрещено

Звонки нередко бывают совершенно несносными: угрожают похищением детей, визитами в ночное время, расправой. Всё это абсолютно незаконно. Такое психологическое давление неправомерно и требует реакции. Под действие закона подпадают не только коллекторские агентства, но и банки с микрофинансовыми организациями. Их сотрудники также не имеют права оказывать жёсткое давление на должника.

Запомните, что категорически запрещено:

угрожать;

применять силу;

оказывать психологическое давление;

унижать должника;

вводить его в заблуждение.

За незаконные методы взыскания предусмотрена ответственность. Коллекторское агентство может быть оштрафовано на сумму от 200 тысяч до 2 млн рублей.

Кроме того, закон запрещает разглашать информацию о долге третьим лицам без письменного согласия должника. Угрозы насилием или распространением порочащих сведений могут повлечь уголовную ответственность.

Как проверить коллекторское агентство

С сентября коллектор при первом звонке обязан назвать не только своё имя, но и уникальный идентификационный номер из реестра Федеральной службы судебных приставов.

Проверить организацию можно самостоятельно. На сегодняшний день в реестре числится 549 легальных коллекторских компаний. Только такие организации имеют право заниматься данной деятельностью. В специальном поисковом окне на сайте можно ввести название организации и получить всю необходимую информацию.

Масштаб проблемы

В мае 2026 года в Госдуму был внесён законопроект об ужесточении наказания за незаконные звонки и давление. Предлагается ввести дополнительные штрафы для юридических лиц.

Статистика показывает, что ситуация остаётся тревожной. За пять месяцев 2025–2026 годов проверки 108 компаний выявили 762 тысячи нарушений. В 2025 году Федеральная служба судебных приставов получила 35 тысяч жалоб от граждан, что значительно больше, чем годом ранее. Количество обоснованных обращений стало рекордным.

Основные виды нарушений:

превышение допустимой частоты звонков — 42%;

звонки родственникам или коллегам без согласия должника — 28%.

Эти цифры свидетельствуют о том, что граждане всё активнее защищают свои права и это абсолютно правильно.

Пять шагов при столкновении с коллекторами

Главное оружие должника — знание закона.

Первое. Всегда проверяйте легальность агентства через реестр Федеральной службы судебных приставов. Информация находится в открытом доступе и регулярно обновляется. Второе. Фиксируйте всё. Записывайте разговоры, сохраняйте SMS, делайте скриншоты переписки. Всё это станет доказательствами при подаче жалоб. Третье. При угрозах обращайтесь в полицию. Не бойтесь этого делать — в подобных случаях закон стоит на вашей стороне. Четвёртое. Подавайте жалобы в Федеральную службу судебных приставов. Именно этот орган контролирует деятельность коллекторских агентств. Пятое. Вы имеете право отказаться от прямого общения с коллектором и вести диалог через представителя или юриста. Это действительно работает, поскольку давление непосредственно на должника часто приводит к ошибкам и эмоциональным решениям.

Даже помощь члена семьи, который способен спокойно общаться с взыскателями, иногда позволяет быстро выявить нарушения.

Главное, что нужно запомнить

Коллекторы имеют право звонить только в установленное законом время и с определённой частотой. Всё, что выходит за эти рамки, является нарушением. Любые угрозы, давление и звонки родственникам без законных оснований незаконны и могут повлечь ответственность вплоть до уголовной.

Запрещены:

угрозы;

насилие;

психологическое давление;

порча имущества;

звонки в неурочное время;

чрезмерно частые контакты;

распространение информации о долге;

анонимные обращения.

Коллектор обязан представиться.

Право на отказ от взаимодействия с коллекторами можно оформить через МФЦ или нотариуса, но не ранее чем через четыре месяца просрочки по долгу.

Коллекторы могут направлять уведомления через портал "Госуслуги", но только с вашего согласия.

За нарушения коллекторам и их организациям грозят серьёзные штрафы, а за угрозы и насилие предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет.

Поэтому знайте свои права, фиксируйте нарушения и не бойтесь жаловаться. Обязательно реагируйте: молчание в такой ситуации вас не защитит. Всем сил в этой борьбе. И не забывайте: закон на вашей стороне.