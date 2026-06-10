Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Оганова

Паника из-за долгов оказалась напрасной: один официальный шаг навсегда оградит семью от беды

Правда ТВ » Правда о праве

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова рассказывает, кто такие коллекторы, какие права и ограничения установлены для них законом, как защититься от незаконного давления и что делать при угрозах и навязчивых звонках.

Кто такие коллекторы и что изменилось в законодательстве

— Поговорим о коллекторах: кто это такие, откуда они взялись, где можно найти перечень так называемых коллекторов и какие у них права. Также обсудим угрозы, которыми они зачастую сыплют как из рога изобилия, насколько всё это правомерно и что об этом говорит закон.

Зачастую страх решает многое. После таких звонков люди чувствуют себя не в своей тарелке. Иногда это используют как метод психологического давления: ваш номер могут указать при оформлении кредита как номер родственника или знакомого, которому якобы можно звонить по вопросам возврата долга. И вы начинаете жить под постоянным прессингом.

Важно понимать, как правильно себя вести. Я расскажу, что нужно знать и как действовать в подобных ситуациях. В законодательстве 2025-2026 годов произошло немало изменений, которые позволяют эффективнее защищаться от давления коллекторов.

Какие права есть у коллекторов

Коллекторы — это профессиональные взыскатели долгов. Их деятельность жёстко регулируется федеральным законом.

Главное правило для должника: если коллектор звонит и угрожает, значит, он нарушает закон. Это нужно чётко понимать и не бояться.

Для взыскателей установлены ограничения на контакты. Звонить можно не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Личные встречи допускаются не чаще одного раза в неделю.

Что коллекторам запрещено

Звонки нередко бывают совершенно несносными: угрожают похищением детей, визитами в ночное время, расправой. Всё это абсолютно незаконно. Такое психологическое давление неправомерно и требует реакции. Под действие закона подпадают не только коллекторские агентства, но и банки с микрофинансовыми организациями. Их сотрудники также не имеют права оказывать жёсткое давление на должника.

Запомните, что категорически запрещено:

  • угрожать;
  • применять силу;
  • оказывать психологическое давление;
  • унижать должника;
  • вводить его в заблуждение.

За незаконные методы взыскания предусмотрена ответственность. Коллекторское агентство может быть оштрафовано на сумму от 200 тысяч до 2 млн рублей.

Кроме того, закон запрещает разглашать информацию о долге третьим лицам без письменного согласия должника. Угрозы насилием или распространением порочащих сведений могут повлечь уголовную ответственность.

Как проверить коллекторское агентство

С сентября коллектор при первом звонке обязан назвать не только своё имя, но и уникальный идентификационный номер из реестра Федеральной службы судебных приставов.

Проверить организацию можно самостоятельно. На сегодняшний день в реестре числится 549 легальных коллекторских компаний. Только такие организации имеют право заниматься данной деятельностью. В специальном поисковом окне на сайте можно ввести название организации и получить всю необходимую информацию.

Масштаб проблемы

В мае 2026 года в Госдуму был внесён законопроект об ужесточении наказания за незаконные звонки и давление. Предлагается ввести дополнительные штрафы для юридических лиц.

Статистика показывает, что ситуация остаётся тревожной. За пять месяцев 2025–2026 годов проверки 108 компаний выявили 762 тысячи нарушений. В 2025 году Федеральная служба судебных приставов получила 35 тысяч жалоб от граждан, что значительно больше, чем годом ранее. Количество обоснованных обращений стало рекордным.

Основные виды нарушений:

  • превышение допустимой частоты звонков — 42%;
  • звонки родственникам или коллегам без согласия должника — 28%.

Эти цифры свидетельствуют о том, что граждане всё активнее защищают свои права и это абсолютно правильно.

Пять шагов при столкновении с коллекторами

Главное оружие должника — знание закона.

  1. Первое. Всегда проверяйте легальность агентства через реестр Федеральной службы судебных приставов. Информация находится в открытом доступе и регулярно обновляется.
  2. Второе. Фиксируйте всё. Записывайте разговоры, сохраняйте SMS, делайте скриншоты переписки. Всё это станет доказательствами при подаче жалоб.
  3. Третье. При угрозах обращайтесь в полицию. Не бойтесь этого делать — в подобных случаях закон стоит на вашей стороне.
  4. Четвёртое. Подавайте жалобы в Федеральную службу судебных приставов. Именно этот орган контролирует деятельность коллекторских агентств.
  5. Пятое. Вы имеете право отказаться от прямого общения с коллектором и вести диалог через представителя или юриста. Это действительно работает, поскольку давление непосредственно на должника часто приводит к ошибкам и эмоциональным решениям.

Даже помощь члена семьи, который способен спокойно общаться с взыскателями, иногда позволяет быстро выявить нарушения.

Главное, что нужно запомнить

Коллекторы имеют право звонить только в установленное законом время и с определённой частотой. Всё, что выходит за эти рамки, является нарушением. Любые угрозы, давление и звонки родственникам без законных оснований незаконны и могут повлечь ответственность вплоть до уголовной.

Запрещены:

  • угрозы;
  • насилие;
  • психологическое давление;
  • порча имущества;
  • звонки в неурочное время;
  • чрезмерно частые контакты;
  • распространение информации о долге;
  • анонимные обращения.

Коллектор обязан представиться.

Право на отказ от взаимодействия с коллекторами можно оформить через МФЦ или нотариуса, но не ранее чем через четыре месяца просрочки по долгу.

Коллекторы могут направлять уведомления через портал "Госуслуги", но только с вашего согласия.

За нарушения коллекторам и их организациям грозят серьёзные штрафы, а за угрозы и насилие предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет.

Поэтому знайте свои права, фиксируйте нарушения и не бойтесь жаловаться. Обязательно реагируйте: молчание в такой ситуации вас не защитит. Всем сил в этой борьбе. И не забывайте: закон на вашей стороне.

Автор Наталья Оганова
Наталья Оганова — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы коллекторы

Новости Все >
Сейчас читают
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Дальний Восток
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Инспектор увидел отметку GCL и выписал штраф: что обязан знать каждый водитель после 40
Авто
Инспектор увидел отметку GCL и выписал штраф: что обязан знать каждый водитель после 40
Популярное
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе

Попытка Еревана сменить вектор развития привела к активации механизмов, способных за сутки парализовать ключевые секторы экономики республики.

Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Инспектор увидел отметку GCL и выписал штраф: что обязан знать каждый водитель после 40
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Сад для занятых: 8 ягодных кустарников, которые будут кормить все лето без полива и обрезки
Не выбрасывайте старые пуговицы: эти идеи для дома выглядят дороже, чем стоят
Народный гнев в Берлине: жесткий ультиматум граждан вынудил власти искать пути отступления
Народный гнев в Берлине: жесткий ультиматум граждан вынудил власти искать пути отступления
Последние материалы
Скрытые угрозы удалёнки: чем опасно бесконечное сидение у экрана компьютера
Галстук для скандального суда: какой подарок Милош Бикович сделал Джонни Деппу
Королевская семья замерла в ожидании: зачем Меган Маркл собралась в Британию впервые после похорон Елизаветы II
Мышцы горят без утяжелителей: метод пяти счетов вынудил организм пойти на крайние меры роста
Секреты идеального переезда: как разложить вещи, чтобы мгновенно найти любую мелочь
Жир больше не растет по часам: в Колорадо внедрили метод, обманувший природную склонность к полноте
Инспекторы больше не нужны: дорожные камеры в России научатся видеть скрытое нарушение
Тайные молодожёны нашли убежище: куда уехали Бойко и Порошина подальше от сплетен
Вкус клубники заиграет: одна копеечная добавка сделает домашний десерт ресторанным
Традиционный путь к мощности завел индустрию в ловушку: смелый подход спровоцировал тектонический сдвиг
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.