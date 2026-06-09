Инспекторы уже начали этим пользоваться: юрист раскрыла новую проблему на дорогах

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова рассказывает о новых изменениях для автомобилистов: штрафах за выезд на встречную полосу, парковку, отсутствие ОСАГО, правилах оформления ДТП и других важных нововведениях.

Новые штрафы и почему водителям стоит быть внимательнее

— Хочу привлечь внимание водителей и рассказать об очередных изменениях, которые нам приготовило законодательство. Начну с июньских нововведений, потому что они весьма ощутимо бьют по кошельку.

Недавно сама оказалась в ситуации, когда на дороге, по которой езжу уже много лет, неожиданно появился знак "кирпич". Когда я начала разворачиваться, меня сразу остановили сотрудники ГАИ и стали объяснять, что это выезд на встречную полосу и, соответственно, лишение прав. После разговора и некоторых юридических пояснений меня отпустили. При этом сотрудники честно сказали, что у них есть план, который необходимо выполнять.

К чему я это рассказываю? Законы принимаются, затем начинают исполняться на местах. Для контроля исполнения устанавливаются определённые показатели, поэтому кто-то обязательно попадает в подобные ситуации. Будьте внимательны: то, что вчера было дорогой с двусторонним движением, сегодня может стать с односторонним. А последствия могут обернуться лишением прав на полгода или даже год.

Теперь подробнее об основных изменениях.

Выезд на встречную полосу

С 1 июня вступил в силу ряд существенных изменений в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающих ответственность за некоторые нарушения ПДД. Прежде всего это касается выезда на встречную полосу. Если нарушение зафиксировано камерой, штраф теперь составляет 7500 рублей вместо прежних 5000 рублей.

Если нарушение выявлено инспектором, предусмотрено лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев. За повторное нарушение в течение года теперь грозит лишение прав на один год.

Учитывая, как часто меняется организация движения, попасть в такую ситуацию вполне реально, поэтому будьте особенно внимательны.

Неоплаченная парковка

Теперь введён единый федеральный штраф за неоплаченную парковку — 3500 рублей.

Льготный период в 15 минут после остановки сохраняется. То есть после парковки у вас есть 15 минут, чтобы внести оплату. После этого времени начинает начисляться нарушение. Сейчас обсуждается возможность разрешить доплату в течение суток после завершения парковки с учётом возможных проблем с интернетом. Но пока действует правило 15 минут. Проблемы возникают и при работе приложений. Иногда человек успевает оплатить парковку, а затем получает штраф. Если таких ситуаций несколько за месяц, сумма становится весьма существенной.

Поэтому внимательно проверяйте документы и уведомления, которые поступают через портал "Госуслуги" и другие сервисы. Камеры тоже могут ошибаться, а значит, постановления необходимо своевременно обжаловать.

Пешеходы под особой защитой

Непредоставление преимущества пешеходу остаётся серьёзным нарушением. траф составляет от 1500 до 2500 рублей.

Кроме того, Верховный суд уточнил, что нарушением может считаться даже ситуация, когда водитель вынуждает пешехода ускорить или замедлить шаг. На это также следует обращать внимание.

ОСАГО: повторное нарушение стало дороже

За отсутствие ОСАГО при первом нарушении предусмотрен штраф 800 рублей. За повторное нарушение — от 3000 до 5000 рублей.

Ранее велись споры о том, считать ли несколько фиксаций за день несколькими нарушениями. Сейчас подход заключается в том, что несколько фиксаций в течение одного дня рассматриваются как одно нарушение. Тем не менее если автомобиль используется постоянно, отсутствие ОСАГО неизбежно приведёт к серьёзным последствиям.

Нечитаемые номера и скидка на штрафы

За нечитаемые государственные номера по-прежнему предусмотрено предупреждение либо штраф.

Сохраняется и скидка 50% на оплату штрафа в течение первых 20 дней. Она действует и сейчас, за исключением случаев, когда речь идёт о судебном решении о лишении права управления транспортным средством.

Тонировка под контролем камер

Затемнение передних стёкол по-прежнему наказывается штрафом в размере 500 рублей. Однако с июля контроль за тонировкой начнут осуществлять автоматические камеры. При повторных нарушениях ответственность будет ужесточаться.

Использование телефона на АЗС

На автозаправочных станциях запрещено пользоваться мобильным телефоном в автомобиле. Оплатить заправку через приложение или QR-код можно, но для этого необходимо выйти из автомобиля и воспользоваться терминалом либо кассой непосредственно в помещении комплекса.

Упрощение процедуры для нетрезвых водителей

Процедура оформления водителей в состоянии опьянения была упрощена. Теперь не требуется составление нескольких протоколов. Если водитель отказывается проходить освидетельствование, это автоматически влечёт серьёзные правовые последствия и рассматривается как отягчающее обстоятельство.

Европротокол теперь лучше всегда иметь при себе

Сотрудники ГАИ получили право запрашивать наличие бланка европротокола. Штраф за его отсутствие пока не предусмотрен, однако наличие европротокола считается обязательным и настоятельно рекомендуется иметь его в автомобиле постоянно.

Изменения в расчётах по ОСАГО

19 июня завершается публичная проверка новых справочников стоимости запчастей и нормочасов работ, подготовленных Российским союзом автостраховщиков. Эти справочники используются для расчёта стоимости ремонта и денежных выплат по ОСАГО. Их обновление происходит каждые три месяца. В период обсуждения заинтересованные лица могут направлять свои замечания и предложения.

Кроме того, в конце мая Конституционный суд вынес важное решение по жалобе страховщиков, которое может изменить судебную практику по взысканию средств на ремонт автомобиля в случаях, когда ущерб превышает лимит в 400 тысяч рублей. Пока возможность взыскивать суммы сверх этого лимита ещё сохраняется, но в дальнейшем ситуация может измениться.

Маркировка автокомпонентов

31 августа завершается эксперимент по добровольной маркировке ряда товаров, включая автомобильные комплектующие. Первоначально завершение эксперимента планировалось раньше, однако сроки были продлены, чтобы предприятия успели подготовить оборудование и интегрировать свои системы с системой "Честный знак".

Предполагается, что уже осенью производители, импортёры, оптовые и розничные продавцы автозапчастей будут обязаны регистрироваться в этой системе. Главная цель — борьба с контрафактной продукцией.

Новые правила расчёта утилизационного сбора

Новые правила расчёта утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых через страны ЕАЭС, должны были вступить в силу ещё 1 апреля, однако сроки были перенесены. Ожидается, что власти вернутся к этому вопросу уже летом. Предполагается введение единой формы расчёта для автомобилей, ввозимых физическими лицами через Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. Это позволит учитывать различия в пошлинах, НДС и акцизах между странами союза и Россией, а также сократить схемы ввоза автомобилей без уплаты необходимых таможенных платежей.

Что происходит на автомобильном рынке

Ситуация с ценами на автомобили остаётся сложной. На фоне ожидаемых изменений в правилах ввоза автомобилей импорт новых машин из Киргизии уже вырос примерно на треть. Многие покупатели стремятся приобрести автомобиль до возможного повышения цен. В целом активность на рынке купли-продажи автомобилей заметно увеличилась.

Рекомендации водителям

В завершение несколько практических рекомендаций.

Будьте особенно внимательны к дорожной разметке и знакам. Сегодня риск получить штраф в размере 7500 рублей или лишиться водительских прав достаточно высок.

Сразу оплачивайте парковку. Система работает жёстко, и штраф в 3500 рублей может появиться очень быстро.

Убирайте подальше мобильный телефон. Даже его использование в руках может стать основанием для штрафа.

Не забывайте о пешеходах. Сегодня правила трактуются достаточно строго и преимущественно в их пользу.

Всегда возите с собой бланк европротокола. Пока штрафов за его отсутствие нет, но ситуация может измениться.

Надеюсь, эта информация поможет вам избежать неприятностей на дорогах.