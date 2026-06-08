Один признак подскажет, подходит ли вам психолог уже на первой встрече: простое базовое правило спасёт кошелёк

В программе "Точка зрения" клинический психолог, схема-терапевт Кирилл Горшенин рассказал, как детские переживания влияют на взрослую жизнь, почему формируются устойчивые эмоциональные паттерны и можно ли изменить их во взрослом возрасте. Также эксперт объяснил, как выбрать психолога и на что обратить внимание при первой встрече со специалистом.

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Детские переживания и их влияние на взрослую жизнь

— Многие проблемы начинаются в детстве. Детские и подростковые переживания сегодня отличаются от тех, что были раньше?

— Я обращусь к своей любимой схема-терапии. Она очень ёмко и лаконично объясняет сложные процессы. У каждого ребёнка есть базовые эмоциональные потребности, которые должны быть удовлетворены в адекватной мере. Если этого не происходит, формируются так называемые схемы. К таким потребностям относятся надёжная привязанность и безопасность — любовь, принятие, забота, поддержка, всё, что связано с близостью.

Также важны автономия и компетентность: ребёнок должен чувствовать, что он на что-то способен, что он самостоятельная личность. Не менее значимы реалистичные границы — понимание того, что существуют ограничения и слово "нет". Важны свобода выражения чувств и эмоций, а также спонтанность, игра.

Когда эти потребности не удовлетворяются, ребёнок делает определённые выводы о том, как устроены близость и контакт, какой он сам, какие другие люди и что представляет собой мир в целом. Здесь не так важно общество или конкретный исторический период. Эти механизмы универсальны. Если опыт был очень болезненным, например, связанным с насилием, то потребность в безопасности оказывается серьёзно нарушенной. И это неизбежно влияет на взрослую жизнь человека.

— Получается, и система ценностей формируется неправильно?

— Систему ценностей, наверное, можно пересмотреть. Это скорее вторичный момент. Изначально мы говорим об эмоциональных паттернах и ощущении себя в этом мире. Чего ждать от других людей? Что это за мир, в котором я живу? Это гораздо более глубокий уровень — уровень эмоционального понимания. Очень часто человек говорит: "Я понимаю, что всё в порядке", — но эмоционально чувствует совсем другое. Именно с такими состояниями и работает психотерапия, в частности схема-терапия.

Как выбрать хорошего психолога

— Как найти хорошего психолога? Сейчас специалистов очень много, и разобраться в этом разнообразии непросто.

— Когда-то я писал большой гайд о том, как выбрать психолога. Там было много критериев, но со временем я пришёл к выводу, что ни один из них не гарантирует, что вы попадёте именно к своему специалисту. Даже самый опытный психолог с отличным образованием может оказаться не вашим человеком.

Поэтому сначала можно поспрашивать близких, если они готовы поделиться своим опытом терапии: что им помогло, какие ценности были важны, чего они ожидали от работы. Важно понимать, что психотерапия — очень субъективная вещь. Поэтому при выборе я советую обращать внимание на собственные ощущения.

Посмотрите на фотографию специалиста. Не в смысле соответствия каким-то стандартам красоты, а с точки зрения внутреннего отклика. Возникает ли ощущение, что с этим человеком будет комфортно разговаривать? Не вызывает ли он отторжения? Полезно посмотреть социальные сети, каналы, публикации. Понять, как человек мыслит, насколько вам близок его стиль общения и взгляды.

Образование и профессиональное развитие психолога

— Если говорить об объективных критериях, у психолога должно быть высшее профильное образование. Это база, которая даёт понимание психологии как науки. Но университет не учит непосредственно тому, как помогать людям. Поэтому важно дополнительное образование в том подходе, в котором специалист работает. Если психолог продолжает развиваться, проходит длительные программы обучения, получает сертификаты, посещает супервизии, личную терапию, участвует в профессиональных сообществах — это хороший знак.

На отзывы я бы ориентироваться не советовал. Они слишком субъективны и редко помогают сделать действительно правильный выбор.

Главный критерий — чувство безопасности

— Образование, первое впечатление, социальные сети — всё это важно. Но когда вы приходите к психологу, стоит помнить: это не эксперт вашей жизни и не человек, который знает вас лучше, чем вы сами.

Если вам комфортно, безопасно, если атмосфера располагает и вы чувствуете себя спокойно в контакте со специалистом — это хороший признак. Если же возникает ощущение критики, давления или просто внутренний дискомфорт, это не обязательно связано с вашими внутренними процессами. Возможно, конкретно этот человек вам не подходит. Или не подходит его метод работы.

— То есть если первый сеанс не удался, это не значит, что с человеком что-то не так. Можно просто поискать другого специалиста?

— Да, именно так. Хотя я бы не говорил о том, что нужно одновременно работать с несколькими психологами. Но если один специалист не подошёл, это совершенно нормально. Найти своего психолога бывает очень непросто. Иногда это даже сложнее, чем найти партнёра на всю жизнь. Ведь психолог — это человек, с которым вы обсуждаете вещи, о которых, возможно, никогда не расскажете никому другому. Поэтому в этих отношениях должны быть комфорт и безопасность. Именно поэтому поиск своего специалиста нередко занимает время.