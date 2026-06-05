Шизофрения может начинаться не с голосов: первые тревожные признаки прячутся в поведении подростка

В программе "Точка зрения" клинический психолог, схема-терапевт Кирилл Горшенин рассказал, как распознать первые признаки психических расстройств, почему важна ранняя диагностика и насколько связаны психическое и физическое здоровье. Эксперт также объяснил, какие методы психотерапии сегодня считаются наиболее эффективными.
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— Насколько велика роль ранней диагностики и профилактики психических заболеваний?
— Очень важна, невероятно важна, неоценима. Чем раньше обращение, тем лучше. Это не специфично только для психиатрии или психологии — это общая медицинская закономерность.
Особенно хорошо это видно на примере психотических расстройств, в частности шизофрении. Заболевание развивается постепенно. В определённый период подросткового возраста могут появляться негативные симптомы. Ещё нет галлюцинаций и бреда, но уже возникает, например, абулическая симптоматика — человеку ничего не хочется. Подросток может лежать на кровати, ему ничего не нужно, ничего не интересно, нет сил. А затем в течение нескольких лет постепенно присоединяется галлюцинаторно-бредовая симптоматика. Если человек получает помощь уже на этапе первых изменений, динамика течения заболевания будет существенно лучше, а негативные симптомы, связанные с личностными изменениями, могут быть выражены значительно меньше.
Если же речь идёт о выраженной шизофрении, когда долгое время не оказывалась необходимая помощь и уже сформировалась продуктивная симптоматика, ситуация совсем другая.
— Сам подросток вряд ли сможет понять, что с ним что-то происходит. Скорее всего, это должны заметить родители и близкие?
— Абсолютно точно. Если мы говорим о психотических состояниях, там нарушено тестирование реальности. Человек не склонен критически оценивать происходящее. Он слышит голоса и будет абсолютно уверен, что всё это реально.
Если же речь идёт о расстройствах невротического уровня: депрессии или тревоге, — самокритика обычно сохраняется. Хотя и здесь не всегда можно понять, что речь идёт именно о расстройстве. Человеку может казаться, что с ним просто что-то не так, что он какой-то "неправильный" или "сломанный", а дело на самом деле в заболевании.
Можно найти множество списков тревожных признаков: изменения аппетита, сна, либидо и т. д. Психиатры действительно обращают внимание на эти показатели. Но невозможно выучить все подобные списки, да и каждый отдельный симптом может иметь множество причин. Например, аппетит может пропасть из-за переживаний перед экзаменами. Поэтому самое важное — развивать чувствительность к изменениям в состоянии близких. Что-то поменялось. Человек может нормально есть и спать, но возникает ощущение, что что-то не так. Развивать такую чувствительность непросто, потому что для того, чтобы хорошо чувствовать другого человека, нужно в определённой степени быть чувствительным к самому себе.
— Есть ли практики, которые помогают поддерживать психическое здоровье даже тем, у кого нет серьёзных проблем?
— И да, и нет. Существует множество техник релаксации и заземления, эффективность которых подтверждена научно. Это и дыхание по квадрату, и упражнение "найди пять красных предметов", если речь идёт о тревоге. Хорошо помогают медитации. Эффективна прогрессивная мышечная релаксация по Джекобсону, когда человек поочерёдно сильно напрягает и расслабляет мышцы.
Все эти методы могут быть очень полезны, но важно понимать: они дают временное облегчение и не заменяют полноценную терапию. Например, если мне тревожно перед нашей беседой, я могу выполнить дыхательное упражнение или другую технику, немного успокоиться и почувствовать себя комфортнее. Но если речь идёт о хроническом стрессе или генерализованной тревожности, такие практики лишь немного облегчают состояние в моменте. Это лишь часть терапии и комплекса мер, которые необходимо предпринимать.
— Связаны ли соматические заболевания и психическое здоровье? Правда ли, что стресс и тревога могут привести к более серьёзным проблемам?
— Ещё как связаны. Существует так называемая "чикагская семёрка" заболеваний, сформулированная ещё в прошлом веке. Было показано, что ряд соматических заболеваний связан с психическим состоянием человека. С научной точки зрения можно говорить о том, что такая связь существует и действительно может приводить к определённым проблемам. Но здесь важно сделать очень серьёзную оговорку. Тема психосоматических и соматоформных расстройств изучена довольно плохо.
— Но при этом сегодня она очень популярна.
— Да, именно поэтому вокруг неё возникает множество спекуляций. Если открыть учебник по психиатрии и раздел о соматоформных расстройствах, там будет очень много вопросов. Мы понимаем, что связь существует, но почему именно она возникает, как работает и в каких масштабах проявляется — до конца не ясно.
На этом фоне активно развивается так называемая ненаучная психосоматика. Появляются утверждения вроде "рак — это обиды", "болезни горла связаны с подавленными эмоциями" и множество других подобных интерпретаций. Меня всегда особенно интересовали попытки объяснить через психосоматику, например, вирусные инфекции. Получается, человек заболел потому, что полгода копил какие-то обиды? Но ведь существуют вирусы, сезонность, множество объективных факторов. Однако и для таких случаев сторонники ненаучной психосоматики находят собственные объяснения. Для меня это примерно то же самое, что рассуждать о психосоматике перелома руки или травмы позвоночника.
— То есть такую связь очень сложно доказать?
— Иногда действительно бывает так, что человек не позволяет себе проживать какие-то эмоции, мысли или переживания. Они могут казаться ему слишком пугающими или запретными. Он старается избегать этих тем, но сами процессы никуда не исчезают и продолжают существовать в его психической жизни. Это может проявляться в виде головной боли, напряжения или других неприятных ощущений.
Когда человек приходит с подобной проблемой, мы начинаем разбираться. Смотрим, в каком контексте возникает боль, когда она появилась, что ей предшествовало, с чем она может быть связана. Постепенно мы выходим на переживание, которое лежит в основе проблемы, и начинаем работать именно с ним. То есть в доказательной психотерапии не используют какие-то специальные "психосоматические" методы воздействия на головную боль. Работа идёт с первопричиной психологического характера.
— Какие подходы сегодня считаются наиболее эффективными для выявления различных расстройств?
— Диагнозы всё-таки ставит психиатр. Психотерапевт может ставить диагноз только при наличии медицинского образования. Психолог диагнозы не ставит. Он занимается психологической диагностикой и концептуализацией состояния человека, поэтому не может поставить диагноз вроде тревожного или панического расстройства. Вместо этого специалист описывает состояние клиента и строит терапевтическую стратегию на основании полученной информации.
Что касается эффективности методов, меня очень радует, что сейчас происходит серьёзный разворот в сторону доказательной психотерапии. Долгое время доминировала психоаналитическая школа. Я очень уважаю психоанализ, мне интересно его читать как способ расширения контекста. Но всё-таки изначально это не вполне доказательная история, в которой многое строилось на предположениях.
Сегодня всё больше внимания уделяется научно обоснованным методикам, среди которых особое место занимает когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). При тревоге и депрессии это один из наиболее эффективных методов, хотя он подходит не всем.
Внутри КПТ существует множество направлений:
Конечно, я буду рекомендовать направление, в котором работаю сам, но существует множество других подходов, способных помогать людям. Например, психоанализ я не стал бы рекомендовать человеку с тревогой или депрессией как метод первого выбора. Но для людей, которым важно глубоко разобраться в своих переживаниях и получить новые инсайты, он тоже может быть полезен.
— То есть выбор подхода зависит от запроса и проблемы человека?
— Да, но вопрос сложнее, чем кажется. Специфика запроса действительно может влиять на выбор подхода. Однако в психотерапии часто первостепенное значение имеет контакт между психологом и клиентом. Намного важнее, насколько безопасная и доверительная атмосфера возникает в процессе работы. Поэтому подход имеет значение, но далеко не всегда является главным фактором.
— За последние годы работа психологов тоже изменилась? Появились новые методы?
— Да, безусловно. Например, существует метод EMDR. Изначально он создавался для работы с травматическими переживаниями. Во время терапии человек вспоминает болезненные события и одновременно выполняет определённые движения глазами. Со стороны это может выглядеть необычно, но эффективность метода подтверждена исследованиями.
Вообще психология и психотерапия активно развиваются: усиливаются связи с психиатрией и наукой, растёт количество исследований и возможностей оценивать эффективность различных подходов.
— В разговорах о психических проблемах часто упоминают наследственность и биологические предпосылки. Это миф или реальность?
— Это точно не миф. Важно понимать, что сегодня мы опираемся на биопсихосоциальную модель. Она предполагает, что в любом расстройстве присутствуют три группы факторов:
Раньше часто спорили — человек родился таким или его таким сделала жизнь? Сейчас мы понимаем, что такой постановки вопроса недостаточно. Безусловно, существует генетическая предрасположенность. Два человека могут пережить одну и ту же ситуацию, но у одного разовьётся депрессия, а у другого нет.
Однако дело не только в генетике. Огромную роль играют особенности развития личности, жизненный опыт, психологические механизмы и социальный контекст. Большое значение имеет и культура, в которой живёт человек.
Поэтому биологические и генетические факторы действительно существуют, но считать их единственной причиной психических расстройств нельзя. Нельзя сказать, что человек полностью определяется тем, каким он родился. Это всегда результат взаимодействия множества факторов.
Окончание следует...
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