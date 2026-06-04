Аномальная угроза накрыла юг России: забытая советская привычка спасёт от тяжёлой инфекции

В программе "Точка зрения" вирусолог, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, насколько опасна лихорадка Западного Нила, какие инфекции переносят клещи, существует ли риск завоза экзотических вирусов и готова ли Россия к новым эпидемиологическим угрозам.

Какие инфекции вызывают беспокойство у вирусологов

— Комары в России перестают быть просто летней неприятностью. Роспотребнадзор предупреждает, что на юге страны обнаружены переносчики лихорадки Западного Нила. Вирусная инфекция в тяжёлых случаях может поражать нервную систему и вызывать серьёзные осложнения. Специалисты связывают рост рисков с тёплыми зимами, ранней жарой и изменением климата. Болезни, которые ещё недавно считались экзотическими, постепенно становятся частью обычного летнего сезона. Какие инфекции сейчас вызывают у вирусологов наибольшее беспокойство в нашей стране?

— Сейчас у нас наиболее распространены респираторные заболевания. Летом их уровень, конечно, резко снижается по сравнению с осенним и зимне-весенним периодом, но они всё равно сохраняются. Это коронавирусные заболевания и ещё около десятка различных вирусов, вызывающих респираторные инфекции. Хотя летом это уже не такая большая проблема.

Лихорадка Западного Нила: уровень опасности для России

— Насколько опасна лихорадка Западного Нила?

— Это заболевание ещё сравнительно недавно не было характерно для России. Первые случаи были обнаружены в южных районах страны — в Волгоградской области, Краснодарском крае и соседних регионах. После этого вспышки стали довольно регулярно возникать в летнее время.

Вы правильно сказали, что климат теплеет и комары продвигаются севернее. Но значение имеет не только расширение ареала комаров, но и увеличение их численности.

Есть ещё один важный фактор. Когда вирус Западного Нила попадает в комара, он остаётся там на протяжении всей жизни насекомого. Вирус размножается, и в зависимости от температуры этот процесс идёт лучше или хуже. Соответственно, меняется и интенсивность передачи инфекции. Если длительное время стоит прохладная погода, вирус передаётся хуже, если тёплая — лучше.

За последние 26 лет после первого обнаружения вируса мы довольно часто, практически ежегодно, наблюдаем десятки, а иногда и сотни случаев заболевания.

Что касается летальности, то в большинстве случаев вирус вызывает лёгкие формы болезни. Ещё чаще встречаются бессимптомные формы, которые можно выявить только лабораторными исследованиями. Однако примерно у 5% заболевших развивается тяжёлая нейроинвазивная форма с менингитом или энцефалитом. В таких случаях летальность может достигать 25-30%. Это означает, что если возникают сотни случаев заболевания, то возможны и десятки летальных исходов.

Есть ли случаи заболевания в этом году

— Были ли уже в нашей стране зафиксированы случаи заболевания в этом году?

— В этом году я пока не видел данных о зарегистрированных случаях. Судя по всему, их только ожидают.

Однако за последние 25 лет уже неоднократно фиксировались сотни случаев заболевания. Вакцин против этого вируса пока нет. Возможность их создания существует, причём достаточно быстро, но при нынешнем количестве заболевших это не очень целесообразно. Поэтому основное внимание уделяется неспецифической профилактике. Необходимо бороться с комарами, обрабатывать места их размножения, использовать репелленты. Специфических лекарств тоже нет. Заболевшие должны находиться под медицинским наблюдением, чтобы не допустить развития тяжёлой формы болезни.

Важно отметить, что вирус от человека к человеку не передаётся. Человек является тупиком для этого вируса, поэтому заболевание не может распространяться по типу классической эпидемии.

Какие болезни переносят клещи

— Помимо комаров россиян пугают и клещи. Какие инфекции, кроме энцефалита, сейчас распространены в нашей стране?

— Из вирусных инфекций, кроме клещевого энцефалита, серьёзных заболеваний, передающихся клещами, у нас нет.

Однако существуют бактериальные заболевания:

боррелиоз,

эрлихиоз,

анаплазмоз.

Они вызываются различными бактериями и риккетсиями. Особенно серьёзным заболеванием является боррелиоз.

Опасность завоза экзотических вирусов

— Насколько реальна угроза завоза экзотических вирусов из Африки и Азии через туризм?

— В последнее время мы действительно сталкиваемся с завозом вирусов из Африки. Кроме того, из-за мутаций некоторые вирусы могут приобретать формы, которые ранее не регистрировались.

Например, так называемый Mpox, который раньше называли обезьяньей оспой. В последние годы он широко распространялся и до сих пор полностью не исчез. Речь идёт о многих десятках тысяч и даже сотнях тысяч случаев. Летальность там невысокая, но болезнь существует и передаётся между людьми. Если распространение будет расширяться, имеются хорошие возможности для вакцинации, поскольку соответствующие вакцины уже созданы.

Какие сообщения о новых вирусах заслуживают внимания

— В интернете постоянно появляются сообщения о неизвестных вирусах и вспышках заболеваний в Китае, Африке или Индии. Как понять, что действительно заслуживает внимания, а что является информационным шумом?

— Безусловно, внимания заслуживают такие вирусы, как Эбола. Когда-то он считался редким, а сегодня остаётся объектом пристального наблюдения.

Близкий к нему вирус Марбург также представляет серьёзную опасность. Пока эти вирусы в основном связаны с Африкой, хотя отдельные завозные случаи в Европу и Соединённые Штаты периодически происходят.

Это очень опасные вирусы, однако для их передачи обычно требуется достаточно тесный контакт. Поэтому они не слишком подходят на роль возбудителей глобальной пандемии. Тем не менее наблюдение за ними необходимо, и соответствующие службы этим занимаются.

Как защититься летом

— Какие простые меры защиты вы бы порекомендовали людям этим летом?

— Летом наибольшую опасность представляют заболевания, передающиеся комарами и клещами. Поэтому главным способом профилактики остаётся защита от укусов.

Если люди идут в лес или на природу, необходимо правильно одеваться, использовать репелленты, внимательно осматривать себя после возвращения. В целом это достаточно простые, но эффективные меры защиты.

А при появлении симптомов заболевания следует как можно быстрее обращаться за медицинской помощью, чтобы болезнь протекала легче и не приводила к осложнениям.

Стала ли Россия более уязвимой для новых вирусов

— Климат меняется, миграция людей усиливается, международные перевозки растут. Россия сегодня стала более уязвимой для новых вирусов или система эпидемиологической защиты стала сильнее?

— В Советском Союзе существовала очень мощная эпидемиологическая система. Я считаю, что она была одной из лучших в мире.

Сегодня мы во многом сохраняем её традиции. Поэтому с точки зрения защиты населения и деятельности Роспотребнадзора Россия остаётся достаточно защищённой страной. Если возникают новые угрозы, возможно проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий, разработка новых методов диагностики и создание вакцин. В частности, в Центре имени Гамалеи очень активно работают над новыми технологиями создания вакцин.