Громкий скандал на курортах Турции: хитрый вброс заставляет миллионы туристов переплачивать за путёвки

В программе "Точка зрения" вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал, почему Турция снижает цены на отдых, грозит ли курортам отказ от системы "всё включено" и стоит ли ждать горящих туров. Также эксперт оценил влияние ситуации на Ближнем Востоке на туристический сезон.

Турция не снижает цены, а возвращает их к реальности

— Турецкое направление долгие годы задавало тон в массовом туризме благодаря популярной концепции "всё включено". Но сейчас отрасль столкнулась с серьёзными вызовами: падением спроса, геополитическими рисками и растущей конкуренцией. В попытке спасти сезон власти и бизнес Турции планируют масштабное снижение цен. Что стоит за этими планами? Ждать ли ухудшения качества услуг ради экономии?

— Давайте сразу начнём с того, что не стоит доверять заверениям турецкой стороны о резком снижении цен. Это не совсем так. Более того, это не первый год и даже не новая история. Надо отдать должное — у них очень хороший маркетинг. Каждую зиму они повышают цены на летний сезон. Потом видят, что российский рынок по этим ценам не покупает, и примерно во второй половине мая — начале июня начинают их снижать. На моей памяти такая схема работает уже последние пять лет, фактически с периода после "ковида".

Приведу пример. Один хороший отель в Белеке выставил нам в декабре цену на июнь — 500 евро в сутки. Мы сразу сказали, что для российского рынка это непродаваемая цена. Реальная стоимость, которую готовы платить туристы, — 300-350 евро. Продажи шли очень слабо, а турецкая сторона рассчитывала к началу апреля реализовать 35-40% номерного фонда. В итоге ничего не получилось, и сейчас цена вернулась к уровню 350 евро.

Поэтому никакого ухудшения сервиса не будет. Никто не собирается что-то разбавлять или экономить на качестве. Просто первоначально была попытка продать дороже. Это своеобразный восточный базар: сначала называют максимальную цену, а потом начинают торговаться. Точно так же это работает и на обычных турецких рынках. Вам называют одну цену, вы предлагаете другую, и в итоге стороны сходятся где-то посередине. С отелями происходит примерно то же самое.

Почему "всё включено" никуда не исчезнет

— То есть привычной модели all inclusive ничего не угрожает?

— Такие разговоры возникают регулярно. Уже несколько лет подряд россияне слышат заявления каких-нибудь местных чиновников о том, что Турция собирается отказаться от системы "всё включено". Как правило, подобные заявления появляются весной, перед началом сезона. Потом мы звоним турецким партнёрам, а они даже не знают человека, который это сказал. Цель таких вбросов одна — подтолкнуть туристов к раннему бронированию. Мол, покупайте сейчас, потом привычной системы уже не будет.

На самом деле система "всё включено" невероятно популярна. Я работаю в туризме уже 36 лет. Когда мы начали активно продавать Турцию примерно в 1995 году, на всём Анталийском побережье было всего пять отелей с такой концепцией. Сейчас их больше тысячи. Посмотрите на Россию. Ещё десять лет назад у нас практически не было отелей "всё включено". Сейчас их уже сотни — в Крыму, Анапе, Сочи, Геленджике, Дагестане. Более того, эту систему начала перенимать и Европа. Отели all inclusive появились в Испании, Греции и на Кипре. Двадцать лет назад это казалось невозможным.

Поэтому Турция никогда не откажется от концепции, которая приносит ей огромные деньги и остаётся главным конкурентным преимуществом.

Геополитика и план Б турецкого турбизнеса

— Из-за напряжённости на Ближнем Востоке Турция теряет серьёзные деньги. Есть ли у турецкого турбизнеса план Б на случай дальнейшего обострения ситуации?

— Пока угрозы для туристических районов я не вижу. Даже те инциденты, которые происходили в регионе, находятся очень далеко от основных курортов. Российские туристы отдыхают в Анталье, Бодруме, Мармарисе. На восток Турции массовый туризм практически не заходит. Расстояния там огромные — примерно как между Москвой и Ростовом-на-Дону. Поэтому говорить о прямой угрозе для отдыхающих пока не приходится.

Если же говорить о плане Б, то он у Турции всегда был один и тот же на протяжении десятилетий — снижение цен. Как только турки начинают делать отдых дешевле, к ним сразу возвращаются туристы: немцы, англичане, россияне, итальянцы и многие другие.

Стоит ли ждать горящих туров

— Турецкие отельеры надеются спасти сезон за счёт бронирований в последний момент. Но если все будут ждать скидок, не получится ли так, что люди просто останутся без отдыха?

— Нет. У большинства людей отпуск запланирован заранее. Если человеку уже подписали отпуск с 5 по 20 июля, он всё равно поедет отдыхать. Вопрос только в том, будет ли он покупать тур заранее или дождётся специальных предложений.

Если вы много лет ездите в один и тот же отель, знаете конкретный номер и хотите именно его, лучше бронировать заранее. Если же вам всё равно, ехать в Кемер, Белек, Мармарис или Бодрум, если для вас главное — цена, тогда можно подождать. Да, это определённая лотерея. Можно получить очень выгодное предложение, а можно попасть не в самый лучший отель. Но если основной критерий — стоимость, такой подход вполне оправдан.

Бывает, что у человека есть фиксированный бюджет, например 100 тысяч рублей на двоих. Тогда он подбирает отдых под сумму, а не под конкретный отель. В таких случаях вариант для отдыха всегда найдётся.

Когда появляются самые выгодные предложения

— На что стоит обращать внимание тем, кто рассчитывает на горящие туры?

— Из моего многолетнего опыта горящие предложения появляются в периоды между высокими датами. Например, после майских праздников и примерно до начала июня такие туры встречаются регулярно. Затем спрос снова растёт из-за длинных июньских выходных.

Кроме того, на цены влияют мусульманские праздники. Во время крупных праздников в Турции, Египте и Эмиратах отели практически не делают скидок, потому что загрузка и без того высокая.

Интересная ситуация складывается в конце августа. Многие родители стремятся вернуть детей домой к 1 сентября. Поэтому даты с возвращением 24-26 августа обычно стоят дорого. А вот если вылет приходится на эти числа и 1 сентября выпадает уже на середину отдыха, то можно найти очень выгодные предложения. Именно такие особенности календаря часто помогают туристам заметно сэкономить на отпуске.