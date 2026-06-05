Секрет долголетия в Якутии: этот национальный ритуал вернул 72-летнему мужчине скрытый талант

В программе "Точка зрения" председатель общественной организации "Утум-Наследие" Республики Саха (Якутия) Мария Христофорова рассказывает, почему возраст больше не означает старость. Как меняется отношение к долголетию, что помогает людям оставаться активными после 60 лет и почему новый этап жизни может стать самым ярким и насыщенным.

Алмазный возраст: почему после 60 жизнь только начинается

— Мы живём в эпоху, когда возраст перестаёт означать старость. Люди после шестидесяти путешествуют, занимаются любимым делом, открывают бизнес и строят новые планы. Речь уже не только о том, сколько лет проживёт человек, а о том, насколько долго он сможет оставаться активным и счастливым. Можно ли сегодня стареть по-другому?

— Тема — действительно очень важная. Серебряный возраст я бы назвала золотым или даже алмазным возрастом. К этому времени люди накапливают опыт и жизненный багаж, который позволяет им по-новому распорядиться своей жизнью. То, сколько человек вложил в себя в молодости, помогает ему рассчитывать на активную, продолжительную и интересную жизнь после выхода на пенсию.

Старость больше не воспринимается как конец жизни

— Не ошибаемся ли мы сегодня со словом "старость"?

— Само понятие "пожилой человек" многие уже не воспринимают. Всё чаще говорят "старшее поколение". Меняются поколения, меняется образ жизни, меняется отношение к возрасту.

Сегодня люди старшего возраста воспринимают этот период не как завершение жизни, а как начало нового этапа. После пятидесяти появляется больше свободы, возможность уделить время себе, своему здоровью, реализовать давние мечты, открыть собственное дело или превратить хобби в источник дохода.

— Почему это произошло?

— На это повлияло множество факторов. Ещё недавно человек старше пятидесяти воспринимался как ветеран, а сегодня это совершенно другие люди. Во всём мире сформировалась тенденция, что после пятидесяти начинается новый этап жизни.

Долголетие стало государственной задачей

— Можно ли сказать, что на это повлияло и государство?

— Конечно. Сегодня ставится задача не просто увеличить продолжительность жизни, но и обеспечить её качество. Здравоохранение постепенно переориентируется на то, чтобы человек жил дольше и оставался здоровым. А качество жизни — это не только медицина. Это социальная поддержка, культурная среда, возможность чувствовать себя нужным и востребованным.

По данным исследования "Есть ли жизнь после 55", доля людей старшего возраста в России будет расти и уже в ближайшие годы приблизится к половине населения страны. За этими цифрами стоят миллионы людей, которые хотят жить полноценной жизнью. При этом многие чувствуют себя свободными и активными, хотя почти каждый пятый признаётся, что испытывает усталость.

Последствия пандемии ощущаются до сих пор

— Может ли человек быть свободным, но при этом чувствовать усталость?

— Безусловно. Последствия пандемии до сих пор ощущаются. Многие потеряли близких, столкнулись с ухудшением здоровья и стали осторожнее относиться к переменам и путешествиям. Если бы не пандемия, показатели активного долголетия были бы значительно лучше.

После 50 впереди ещё целая жизнь

— Если человеку сегодня 50 лет, сколько у него впереди активной жизни?

— Если ориентироваться на современные показатели, то впереди ещё около 30 лет активной жизни.

Когда мы говорим о будущем, обычно думаем о детях и молодёжи. Но людям старшего возраста тоже хочется иметь будущее — насыщенное, осознанное и наполненное смыслом. В молодости мы часто гонимся за впечатлениями, а с возрастом начинаем больше ценить возможность чувствовать себя реализованными.

Центр активного долголетия: место, где люди меняются

— Вы много работаете с людьми старшего возраста. Какая история запомнилась вам больше всего?

— Сначала расскажу о нашем Центре активного долголетия, который работает в Якутии. Люди проходят медицинские обследования, участвуют в образовательных программах, получают консультации специалистов, осваивают новые навыки и просто активно проводят время. Ежегодно через центр проходят сотни человек. Многие приезжают снова и снова.

Особенно запомнился мужчина, которому было 72 года. Он признался, что всю жизнь избегал праздников и юбилеев, потому что не умел ни петь, ни танцевать и чувствовал себя неловко. Во время пребывания в центре он выучил три песни, а потом сказал: "Теперь все юбилеи и праздники мои". А ещё признался: "Я только в 72 года узнал, что у меня есть слух". Такие истории действительно трогают и показывают, что открывать в себе новые способности никогда не поздно.

Почему люди возвращаются в Центр активного долголетия снова

— Любой человек может попасть на эту программу?

— Да. Через систему социальных сертификатов люди могут проходить программу и возвращаться снова. У нас есть участники, которые были уже по шесть-семь раз. Для нас это главный показатель того, что программа действительно нужна людям.

Наше старшее поколение сегодня очень активно. Иногда кажется, что они могут дать фору многим молодым. Как вы правильно сказали, в сорок лет можно быть стариком, а в семьдесят — быть полным жизни.

Якутия делает ставку на долголетие

— Почему тема долголетия так активно развивается именно в Якутии?

— У нас это один из приоритетов. Для решения этой задачи объединяются усилия здравоохранения, социальной защиты и общественных организаций. Многие пенсионеры стремятся оставаться активными: открывают небольшие проекты, продают изделия ручной работы, занимаются любимым делом и продолжают помогать своим семьям. Наши родители часто продолжают поддерживать детей и внуков, поэтому покой им только снится.

Алмазное долголетие

— Чему другие регионы могли бы у вас поучиться?

— В Якутии запускается форум "Алмазное долголетие", посвящённый поиску лучших практик здоровой и активной жизни в старшем возрасте. Мы хотим изучать опыт разных регионов и народов России, потому что у каждого есть свои секреты долголетия.

В нашем Центре активного долголетия практикуются кумысотерапия, хомусотерапия и этнофитнес. Кисломолочные продукты благотворно влияют на здоровье, звуки хомуса помогают расслабиться и восстановить внутреннее равновесие, а элементы национальных танцев поддерживают физическую форму.

Не философия, а образ жизни

— Можно ли назвать происходящее новой философией возраста?

— Мне хочется, чтобы это было не просто философией, а образом жизни. Чем выше качество жизни старшего поколения, тем увереннее люди смотрят в будущее и тем здоровее становится общество в целом.

Что помогает жить дольше

— Что нужно человеку, чтобы ему хотелось жить дольше?

— Прежде всего здоровье. Это главный капитал благополучной жизни.

Важны также уверенность в завтрашнем дне, поддержка близких, друзья и финансовая стабильность. Иногда человеку нужна не материальная помощь, а внимание, участие и человеческое тепло. Особенно остро проблема одиночества ощущается в больших городах. Поэтому очень важно, чтобы рядом с каждым человеком было как можно меньше одиночества и как можно больше живого общения.

Почему активное долголетие выгодно всей стране

— Что выигрывает страна, если человек остается активным в 50, 60 и 70 лет?

— Такой человек продолжает работать, заниматься любимым делом, помогать близким, создавать новые проекты и участвовать в жизни общества. Чем дольше люди сохраняют активность, тем лучше и для них самих, и для экономики страны.