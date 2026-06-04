Школьники откладывают мечты в дальний ящик: свободных мест стало меньше — теперь их ждёт это

В программе "Точка зрения" президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Фёдоров рассказал о последствиях сокращения платных мест в российских вузах. Эксперт объяснил, как меняются государственные приоритеты в образовании, какие специальности становятся востребованнее и к чему может привести ограничение доступа к высшему образованию.

Высшее образование становится привилегией?

— Новый учебный год российские вузы встретят с сокращением почти 47 тысяч платных мест — это минус 13% от прежнего объёма набора по более чем 40 направлениям. Основной удар пришёлся по традиционным лидерам популярности: юриспруденции, менеджменту и экономике. Это коррекция перекосов на рынке образования или тревожный сигнал для абитуриентов?

— Это тревожный сигнал для абитуриентов. Речь идёт не о разовом событии. Государство взяло курс на снижение возможностей доступа к высшему образованию, в том числе через платное обучение. Всё это будет и дальше ужесточаться для того, чтобы высшее образование стало не только платным, но и престижным, доступным для избранных групп населения.

В Советском Союзе любой человек после школы мог поступить бесплатно в вуз и получить высшее образование. Сейчас у государства другие приоритеты. Социализм закончился, и высшее образование постепенно становится привилегией для немногих.

Почему сокращение происходит именно сейчас

— Почему именно в этом году произошли такие сокращения? Школьники уже готовились к поступлению, выбрали профессии, а к сентябрю количество мест резко уменьшилось.

— Это не внезапное решение. Об этом говорят уже давно. Если посмотреть динамику последних лет, возможности поступления в вузы постоянно усложняются. Параллельно усложняются ЕГЭ и ОГЭ.

Государство тратит большие ресурсы на то, чтобы выпускники шли в колледжи, техникумы и получали рабочие профессии. Это активно продвигается в школах, на это выделяются значительные средства. В ряде случаев даже упрощается поступление в колледжи.

Что касается высшего образования, тенденция очевидна: количество мест будет сокращаться и дальше, поскольку государство меняет свои приоритеты.

Почему под сокращение попали юристы и экономисты

— Долгие годы самыми популярными направлениями были юриспруденция, менеджмент и экономика. Почему именно они попали под сокращение?

— Может показаться, что рынок действительно перенасыщен юристами. Но дело не только в рынке труда. Высшее образование даёт человеку определённый социальный статус, который он потом может конвертировать в своё будущее. Человек может получить юридическое образование, а затем, учитывая динамичный рынок труда, переучиться на другую специальность. Государству же сейчас нужны рабочие специальности и рабочие руки для реального сектора экономики. При этом высшее образование открывает доступ к определённым карьерным возможностям. Например, для многих должностей в государственной и муниципальной службе наличие высшего образования является обязательным условием.

Поэтому происходящее можно рассматривать и как проявление социальных противоречий. Правящему классу не требуется такое массовое количество людей с высшим образованием. Ему нужны люди, которые будут работать в реальном секторе экономики.

Какие специальности будут востребованы

— Какие направления сегодня особенно востребованы?

— Высокий спрос сохраняется на машиностроение, строительство, нефтегазовую отрасль и инженерные специальности в целом. Например, я сам заканчивал Станкин. Высокий статус сохраняют Бауманка, МИИТ и другие технические университеты. В целом престижные вузы остаются в числе лидеров, но попасть туда становится всё сложнее. Государству сейчас нужны именно инженерные кадры: специалисты в области станкостроения, металлургии и других производственных направлений.

Поможет ли сокращение решить кадровый дефицит

— Достаточно ли сокращения мест на одних направлениях, чтобы закрыть дефицит кадров в других?

— Я считаю, что нужно менять сами принципы. Советский Союз смог совершить научный рывок во многом потому, что высшее образование стало доступным для широких масс населения. Уже к 1960-м годам страна получила огромное поколение образованных людей, которые работали в самых разных сферах экономики.

Если сейчас сокращать возможности поступления на юридические и другие специальности, мы просто уменьшим количество людей с высшим образованием. Это негативно скажется не только на экономике, но и на социальной ситуации в стране.

Высшее образование — это важнейший социальный лифт. Именно поэтому во многих требованиях к руководящим должностям по-прежнему указано обязательное наличие высшего образования.

Что ждёт региональные вузы

— Готовы ли сами вузы к таким изменениям?

— Речь идёт не о росте числа студентов, а наоборот, о его сокращении. Ужесточение правил поступления, популяризация колледжей и демографические проблемы приведут к тому, что желающих и способных поступить станет меньше.

Проблема касается и регионов. Сокращения затронут не только столичные вузы, но и региональные университеты. А ведь многие талантливые ребята раньше могли получить образование в сильных региональных вузах и затем построить успешную карьеру.

Есть и другой подход. Например, в Японии многие рабочие профессии получают люди уже с высшим образованием. Это повышает и их квалификацию, и уровень оплаты труда, и социальный статус.

Государство как главный регулятор

— Можно ли сказать, что государство напрямую влияет на структуру набора?

— Безусловно, государство является главным регулятором всех процессов в сфере образования.

Кроме того, сейчас экономическая ситуация остаётся непростой. Возможности бесплатного обучения также ограничиваются. Значительная часть бюджетных мест распределяется по различным льготным категориям. Конкуренция за оставшиеся места становится всё выше. Даже талантливым абитуриентам с высокими результатами олимпиад приходится бороться за поступление. А количество платных мест постепенно сокращается.

Возможен ли новый дисбаланс

— Не приведёт ли такая перестройка к новым перекосам?

— Дисбаланс будет в любом случае. Уже сейчас искусственный интеллект меняет рынок труда и способен заменить многие профессии. У меня есть знакомые, которые работают в сфере финансов и аудита. Судя по тенденциям, через несколько лет значительная часть этих процессов может быть полностью автоматизирована. Поэтому структура экономики будет меняться постоянно.

Но главное здесь другое — сокращаются возможности выбора и возможности социального лифта. У нас уже существуют серьёзные проблемы имущественного и регионального неравенства. Многие семьи вкладывают последние средства в образование детей, рассчитывая, что оно поможет изменить их будущее. Если таких возможностей станет меньше, общий уровень образования в стране неизбежно снизится.

Почему работодатели недовольны выпускниками

— Работодатели часто жалуются, что выпускники не готовы к реальной работе. Насколько эта проблема актуальна?

— Эта проблема существовала всегда. Даже в советское время молодой специалист не мог прийти на предприятие и сразу стать профессионалом высокого уровня. Для этого требовались время и опыт.

Сегодня проблема ещё и в том, что исчезла система наставничества. Раньше молодому специалисту помогали опытные сотрудники, объясняли ошибки, сопровождали его профессиональное становление. Сейчас ситуация иная: если человек не справляется, его зачастую просто увольняют. В результате адаптация молодых специалистов проходит значительно тяжелее.

Как сблизить вузы и работодателей

— Как можно решить эту проблему и сблизить образование с индустрией?

— Государство должно гарантировать выпускникам первое рабочее место. Во многих странах существуют механизмы, когда молодой специалист после окончания вуза может рассчитывать на трудоустройство по специальности. Речь не идёт о руководящих должностях, но человек должен иметь возможность получить первый профессиональный опыт.

Работодатель заинтересован в прибыли и чаще предпочитает нанять уже опытного сотрудника, чем обучать новичка. Поэтому государство должно участвовать в таких программах.

Хорошо работают и целевые программы обучения, когда предприятие оплачивает подготовку специалиста, а затем получает его на работу. Логичной выглядит и система распределения, когда государство, оплатив обучение, направляет выпускника на работу по специальности.

Но ограничивать доступ к высшему образованию нельзя. Сегодня одна специальность может казаться невостребованной, а завтра ситуация изменится. На мой взгляд, в России как раз не хватает правовой и финансовой грамотности. Многие проблемы, включая мошенничество, возникают именно из-за недостатка знаний. Если человек сознательно получает юридическое образование за собственные деньги, он берёт на себя ответственность за свой выбор. А насколько успешным он станет — уже зависит от его способностей и профессионализма.

Советы будущим абитуриентам

— Какие ориентиры вы бы дали тем, кто сейчас выбирает вуз?

— Для меня эта тема особенно актуальна, потому что в следующем году поступать будет мой ребёнок. Сегодня нужно рассчитывать прежде всего на себя, серьёзно заниматься подготовкой и заранее планировать своё будущее. Всё идёт к тому, что поступать становится сложнее.

Поэтому важно меньше надеяться на обстоятельства и больше вкладываться в собственные знания. Готовиться к поступлению нужно минимум за год, а лучше ещё раньше.

Даже если вы планируете учиться платно, относиться к образованию нужно максимально серьёзно. Высшее образование постепенно становится привилегией, и за неё придётся бороться.