Молодёжь массово потянулась в монастыри: в Церкви увидели за этим куда больше, чем новую моду

В программе "Точка зрения" заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе рассказал, почему молодёжь всё чаще интересуется монастырями, чем паломничество отличается от туризма и как поездка в обитель может стать началом духовного пути.

Монастыринг как путь к вере

— В России набирает обороты "монастыринг" — туры для молодых людей с проживанием в монастырях. Например, поездка в Вологду с питанием в трапезной обойдётся в 39 тысяч рублей. Одни считают, что это попытка поколения зумеров найти опору в мире, где долгое время не было единой идеологии. Другие полагают, что интерес к религиозным практикам во многом связан с новизной формата.

Как вы смотрите на монастыринг? Молодёжь действительно интересуется верой или это просто новая мода?

— Интерес к монашеству и поиску Бога не является чем-то новым, в том числе для молодых людей. Если вспомнить Достоевского и "Братьев Карамазовых", один из главных героев искал себя именно в монашеской жизни. Душа молодого человека открыта к поискам Бога, истины и смысла жизни. Поэтому интерес молодёжи к монашеству — не новость, а естественная часть нашей христианской цивилизации.

К сожалению, долгое время существовал стереотип, что монашеская жизнь — это что-то скучное, архаичное и не заслуживающее внимания. Но в последние годы это представление во многом разрушено. Молодые люди вновь открывают для себя монашество как нечто глубокое, неизведанное и важное.

Паломничество и монастырские туры

— Думаю, важно различать коммерческие туры в монастыри и паломничество. Паломничество действительно связано с определёнными расходами, но познакомиться с монашеской жизнью можно и бесплатно. Многие молодые люди приезжают в монастыри трудниками. Они живут в обители, выполняют послушания, участвуют в богослужениях, знакомятся с монашествующими и другими трудниками. На мой взгляд, это очень полезный опыт независимо от того, что изначально привело человека в монастырь.

— Как Церковь относится к этому явлению? И как монастыри справляются с потоком гостей?

— Я бы всё-таки отличал туристов от паломников. Большинство посетителей монастырей — люди, относящие себя к православию. Для них монастырь — не просто туристический объект, а место молитвы, поклонения святыням и духовного опыта. Поэтому обычный туризм здесь занимает минимальное место. В основном речь идёт о религиозном туризме или паломничестве, где поездка имеет духовное измерение.

— И предполагает соблюдение определённых правил?

— Если человек приезжает как паломник, правила довольно просты: не создавать неудобств ни монашествующим, ни другим посетителям. Они мало отличаются от правил посещения обычного храма. Церковь всегда открыта для людей, которые хотят познакомиться с православием. Это соответствует самой сути христианского свидетельства о вере.

Разумеется, монахи не должны превращаться в экскурсоводов. Поэтому настоятели стараются сохранять баланс между приёмом паломников и необходимым для монашеской жизни уединением. Обычно здесь не возникает противоречий: общение с паломниками тоже может быть частью монашеского послушания, если оно не мешает молитвенной жизни.

Почему молодёжь идёт в монастыри

— Что сегодня заставляет молодых людей идти в храмы и монастыри?

— Думаю, универсального ответа нет. Но одна из причин — усталость от поверхностности современного информационного пространства и от постоянных попыток использовать человека в тех или иных целях. Речь идёт о многочисленных тренерах личностного роста, инфоцыганах, магах, экстрасенсах и других подобных персонажах, которые активно борются за внимание аудитории. Многие молодые люди понимают, что это прежде всего бизнес. Им хочется чего-то настоящего и вневременного. Хочется задуматься о смысле собственного существования, о цели жизни, о том, что христианство называет спасением человека во Христе. Именно пресыщенность развлечениями и легкодоступными удовольствиями часто побуждает искать более глубокие ответы.

Не стоит считать молодёжь менее проницательной, чем старшие поколения. Молодые люди хорошо чувствуют лицемерие. Попадая в монастырь, они видят не симуляцию, а сообщество людей, которые действительно посвятили себя поиску смысла и общению с Богом. Именно это прикосновение к подлинной жизни оказывается для многих привлекательным.

— То есть даже короткая поездка может подтолкнуть человека к вере?

— Не исключаю, что некоторые едут в монастырь просто из любопытства или ради необычного опыта. Но соприкосновение с чем-то искренним, глубоким и вечным нередко меняет первоначальное отношение. Человек начинает понимать, что монастырь — это не очередной объект досуга, а совершенно особое пространство жизни. Как бы ни начиналась такая поездка, она может привести к открытию этой глубины.

Соцсети, блогеры и образ монастыря

— Сейчас о монастыринге много рассказывают блогеры. Это помогает людям понять, что такое монастырь, или только запутывает?

— В социальных сетях активно работают священники-блогеры, умеющие говорить с современной аудиторией. Большинство из них способны достоверно и взвешенно рассказать о монашеской жизни, объяснить, чего там стоит искать, а чего нет. Безусловно, такая деятельность способствует интересу молодёжи к монастырям.

Есть и блогеры, которые знают эту тему хуже. Здесь многое зависит от мотивации человека: стремится ли он просто привлечь внимание необычным контентом или действительно считает православие ценностью и искренне делится этим со своей аудиторией.

Важны ли первоначальные намерения

— Можно ли понять, что человек всерьёз интересуется верой, а не просто пробует что-то новое?

— Человеческая душа очень подвижна. То, что начинается как развлечение или любопытство, может закончиться глубоким прозрением и пониманием ценности монашеской жизни. А может и не закончиться — возможно, для этого ещё не пришло время. Иногда человек оказывается не готов воспринять ту глубину, с которой столкнулся. Но через год или несколько лет он может вспомнить этот опыт и увидеть в нём важный этап своего духовного пути.

Мы не можем проследить судьбу каждого человека, посетившего монастырь. Но и братия монастырей, и вся Церковь молятся о том, чтобы такое соприкосновение с православием стало источником духовного роста.

Как подготовиться к поездке в монастырь

— Что бы вы посоветовали молодым людям, которые хотят приехать в монастырь, чтобы поездка оказалась действительно полезной?

— Прежде всего стоит познакомиться хотя бы с основами православного вероучения. Это вполне естественно: перед посещением музея или картинной галереи мы тоже стараемся узнать что-то о том, что увидим. То же самое относится и к монастырю. Сегодня доступно множество книг, проповедей и материалов в интернете, которые помогают лучше понять православие. Если человек хочет сделать свою поездку более осмысленной, он легко найдёт необходимую информацию и тем самым обогатит собственный опыт.

Тем, кто собирается посетить монастырь как паломник или трудник, важно двигаться постепенно. Полное погружение в монашескую жизнь может оказаться непростым для человека, который ничего не знает о православии. Поэтому лучше идти к пониманию шаг за шагом.