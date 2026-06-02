Замена золотым горам в офисе: найдена легальная лазейка, набивающая карманы студентов день в день

В программе "Точка зрения" финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алёна Никитина объяснила, почему молодёжь выбирает курьерство вместо офиса. Эксперт рассказала о быстрых деньгах, гибком графике, выгорании и новом отношении молодых людей к работе.

Почему молодёжь выбирает доставку

— Сервисы доставки фиксируют рост числа молодых сотрудников. Всё больше россиян в возрасте от 17 до 25 лет устраиваются курьерами. Гибкий график и быстрый доход оказываются привлекательнее классической карьеры. Почему работа в доставке стала настолько привлекательной для молодёжи?

— Молодым людям нравится активность и движение. Кроме того, не все стремятся к карьерному росту. Курьерство — это работа, где уровень дохода со временем меняется незначительно, и многих такой формат устраивает.

Важный фактор — быстрый заработок. Не нужно ждать зарплату месяц или проходить длательный испытательный срок. Уже через несколько дней можно получить деньги и потратить их на свои нужды. Для студентов это особенно привлекательно.

— То есть основной мотив — быстрый доход?

— Как правило, да. Здесь понятен результат: взял заказ, доставил, получил деньги. Человек сразу видит итог своей работы. В офисе всё сложнее. Не всегда очевидно, что именно считается результатом, не всегда есть обратная связь от руководителя. Молодой специалист может поработать в офисе несколько месяцев и не почувствовать удовлетворения от своей деятельности. В курьерстве результат виден сразу, и это даёт ощущение полезности и завершённости.

Новое отношение к работе

— Можно сказать, что у молодёжи сменились приоритеты? Раньше стандартный путь выглядел так: университет, офис, карьерный рост.

— Новое поколение более требовательно к качеству жизни и условиям труда. Старшие поколения привыкли терпеть неудобства, откладывать финансовые результаты и личный комфорт на будущее. Сегодня молодые люди не готовы мириться с задержками зарплаты и отсутствием прозрачности. Они хотят понимать, за что работают, получать обратную связь и видеть результат своих усилий. Работа должна быть эффективной не только для бизнеса, но и для сотрудника. Человеку важно понимать свои задачи, видеть ошибки и возможности для развития.

Свобода графика и ощущение контроля

— Курьерство воспринимается как свобода: в офисе ты работаешь по фиксированному графику, а здесь можешь выбирать нагрузку самостоятельно. Это тоже привлекает?

— Да, хотя степень свободы зависит от формата занятости. При официальном трудоустройстве график всё равно существует, но его можно выбирать: например, работать с 9 до 18, с 9 до 21 или только по вечерам. Если у человека есть учёба, хобби или другая работа, курьерская деятельность позволяет гибче распределять время.

Есть и более свободные форматы, когда человек сам решает, когда выходить на смену, хотя доход в этом случае обычно ниже. Для многих важно именно ощущение контроля над собственной жизнью. Человек сам принимает решение, когда и сколько работать, и это воспринимается как свобода.

Доходы курьеров и офисные зарплаты

— Насколько доходы курьеров конкурентоспособны по сравнению со стартовыми офисными вакансиями?

— Всё зависит от конкретной ситуации. Есть низкооплачиваемые офисные вакансии, а есть курьеры, которые зарабатывают значительно больше. Но бывают и обратные примеры.

Можно ли считать доставку полноценной альтернативой офисной работе? В определённый период жизни — да. Иногда человеку просто необходимо больше двигаться. Я часто говорю, что курьерство — это прогулка за деньги. Для офисных сотрудников как раз характерен дефицит движения. Поэтому как временный этап такой опыт вполне может быть полезным.

Как доставка меняет рынок труда

— Как сервисы доставки меняют рынок труда и представление о классической работе?

— Развитие доставки серьёзно влияет на экономику. Всё больше товаров и услуг можно получить без посещения магазина или офиса. Становится меньше необходимости открывать традиционные торговые точки и арендовать помещения. Многие процессы переходят в дистанционный формат. Это отражается и на рынке коммерческой недвижимости, и на структуре занятости. Даже в финансовой сфере становится больше мобильных сотрудников, которые доставляют банковские карты и документы клиентам домой. Поэтому влияние доставки затрагивает рынок труда, недвижимость и экономику в целом.

Может ли временная подработка затянуться

— Если студент выбирает доставку как временную подработку, есть ли риск, что она затянется и он выпадет из профессионального развития?

— Не думаю. Для многих это может стать способом восстановиться и переосмыслить дальнейшие шаги. Иногда человеку полезно временно сменить деятельность, чтобы избежать выгорания. Несколько месяцев более простой и понятной работы позволяют разобраться в себе и определиться с дальнейшими целями. Курьерство хорошо совмещается с другой занятостью и может использоваться как временный инструмент без негативных последствий.

Старт финансовой самостоятельности

— Можно сказать, что курьерство становится для молодёжи первым шагом к финансовой самостоятельности?

— Безусловно. Сегодня стать курьером легко, а деньги начинают поступать практически сразу. Для молодых людей без опыта это один из самых доступных способов заработка.

Кроме того, такую работу удобно совмещать с учёбой или другой деятельностью. Поэтому для многих это хороший старт.

— Не приведёт ли это к дефициту молодых специалистов в традиционных сферах?

— Я так не думаю. Скорее, это поможет снизить уровень выгорания. Если человек выбирает курьерство, значит, в данный момент такой формат работы лучше соответствует его потребностям. Кому-то важно больше двигаться, кому-то — меньше взаимодействовать с людьми. Кроме того, дальнейшее развитие возможно и внутри этой сферы. Человек может перейти к организации процессов или управлению персоналом.

Гораздо хуже заставлять себя работать там, где деятельность не приносит удовлетворения. Поэтому я не считаю, что рост числа курьеров серьёзно навредит рынку труда.

Что работодатели делают не так

— Возможно, работодатели сами совершают ошибки, если молодёжь не хочет идти в офис?

— Работодателям действительно непросто адаптироваться к новому поколению. Они выросли и строили карьеру в других условиях. Однако рынок требует изменений. Молодым специалистам нужна более частая обратная связь, понятные задачи и прозрачные правила. Компании, которые смогут это обеспечить, окажутся в выигрыше.

Новое поколение и новая трудовая реальность

— Резюмируя, можно сказать, что у молодёжи сегодня сформировалось новое отношение к труду и жизни?

— Конечно, это поколение гораздо внимательнее относится к собственному комфорту и внутреннему состоянию. Сейчас происходят серьёзные изменения, и интересно наблюдать, как они повлияют на рынок труда. Но смена поколений — естественный процесс. Жизнь меняется, и важно не сопротивляться этим изменениям, а создавать пространство для развития нового.