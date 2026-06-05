Пять ошибок абитуриентов, из-за которых можно лишиться преимуществ при поступлении

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет, какие профессии сегодня нужны государству, где искать льготы, как поступать по квотам и целевому набору и что важно проверить выпускникам и их родителям.

Какие профессии сегодня нужны государству

— Сейчас горячая пора для выпускников школ и вузов. Тема кадрового голода становится всё более актуальной: какие профессии востребованы, какие льготы предоставляет государство и на что стоит обратить внимание при выборе будущей специальности. Законодательство в этой сфере активно меняется, и уследить за всеми нововведениями непросто. Поэтому важно понимать общий вектор, который сегодня задаёт государство.

Мы перешли от борьбы с безработицей к активному поиску квалифицированных кадров. Действует национальная программа "Кадры", а перечень направлений подготовки становится более адресным. Если в 2025 году бесплатно переучиться можно было по 360 направлениям, то в 2026-м список сократили до 213 наиболее востребованных профессий. Более половины бюджетных мест государство планирует отдавать техническим специальностям для достижения технологического суверенитета. Гуманитарные направления в этой связи испытывают серьёзное давление.

IT, "оборонка", "социалка" и туризм

Топ востребованных профессий, по версии минтруда и федеральных операторов переобучения, выглядит следующим образом.

На первом месте — IT и цифровые технологии: специалисты по внедрению нейросетей, системные аналитики, администраторы баз данных, разработчики. Всё, что связано с искусственным интеллектом, сегодня выходит на первый план. При этом нужны далеко не все IT-специалисты подряд. Поэтому важно внимательно изучать требования работодателей и реальные запросы рынка. На втором месте — оборонная промышленность: операторы БПЛА, токари, сварщики, слесари, механизаторы. На третьем — социальная сфера: врачи, особенно в сельской местности, учителя, воспитатели, педагоги и психологи. На четвёртом — сервис и туризм: администраторы гостиниц и экскурсоводы. Именно в эти направления государство сегодня готово вкладывать ресурсы для подготовки и переобучения кадров.

Рабочие профессии снова стали престижными

По статистике, уже 74% россиян считают рабочие профессии престижными. Во многом это связано с ростом зарплат на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Многие выбирают рабочие специальности, понимая, что без работы не останутся, а уровень доходов продолжает расти.

Ипотека под 1% и бесплатное переобучение

Ипотека под 1% действует в рамках пилотных проектов. Например, в Ростовской области молодой учитель или врач с отличным дипломом может получить субсидию, благодаря которой ставка по кредиту составит всего 1%. Максимальная сумма кредита достигает 6 млн рублей при условии десяти лет работы в государственном учреждении.

Ещё одна мера поддержки — бесплатное переобучение. Люди старше 50 лет, молодёжь, ветераны СВО и безработные могут получить новую специальность — от сварщика до IT-специалиста — через портал "Работа России".

Неслучайно многие абитуриенты выбирают вузы, где работодатели заранее заявляют потребность в конкретных специалистах.

Практические рекомендации для выпускников

Первое, что стоит сделать выпускникам, — внимательно проверить свой диплом. Льготная ипотека под 1% доступна только обладателям красного диплома. Для остальных действуют другие меры поддержки: программы "Земский учитель", "Земский доктор", подъёмные выплаты и льготная IT-ипотека.

Не стоит ориентироваться на специальности, которые сегодня теряют государственную поддержку. Перечень из 213 приоритетных профессий показывает, какие направления считаются востребованными. Обучение на маркетолога или юриста за государственный счёт становится всё менее приоритетным. Крупнейшие вузы всё чаще работают по принципу подготовки специалистов под конкретный запрос работодателя. Фактически обучение становится частью будущего трудоустройства.

Где выше шансы на обучение и жильё

Самые высокие шансы получить квоты на обучение и жильё сегодня связаны с предприятиями оборонной промышленности. Это прежде всего Тула, Ижевск и Нижний Тагил.

Также перспективными остаются сельское хозяйство, юг России и Сибирь.

Государственная политика во многом направлена на развитие регионов и снижение нагрузки на крупнейшие города.

Льготы для поступающих в вузы

С 1 марта вступили в силу изменения в правила приёма.

Теперь результаты ЕГЭ действуют пять лет: год сдачи плюс четыре последующих года. Для поступления в 2026 году можно использовать результаты 2021-2025 годов.

Особое право для победителей олимпиад действует только один год с момента получения соответствующего статуса. Перенести льготу на следующий год без подтверждения нельзя.

Кто может поступать по олимпиадам

Льготы предоставляются победителям и призёрам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по профильному предмету. Также ими могут воспользоваться члены сборных России, участвовавшие в международных олимпиадах, а также победители и призёры олимпиад из перечня минобрнауки первого и второго уровня, включая "Высшую пробу", "Покори Воробьёвы горы" и другие.

Важно обращать внимание на уровень олимпиады. Например, призёр олимпиады третьего уровня может получить 100 баллов по профильному предмету вместо результата ЕГЭ, если сам ЕГЭ по этому предмету сдан не менее чем на 75 баллов. Однако от остальных вступительных испытаний это не освобождает.

Особое право и квоты

Для отдельных категорий граждан предусмотрено поступление по особой квоте. На неё выделяется не менее 10% бюджетных мест.

Правом могут воспользоваться:

дети-инвалиды;

инвалиды I и II групп;

инвалиды с детства;

дети-сироты;

дети, оставшиеся без попечения родителей;

ветераны боевых действий;

граждане, пострадавшие от радиационного воздействия.

Для участия необходимо набрать минимальные пороговые баллы.

Важно помнить: особое право можно использовать только в одном вузе и только на одной специальности.

Целевое обучение

Отдельный вариант поступления — целевое обучение. Это поступление по специальному конкурсу, где проходной балл зачастую заметно ниже, чем на общий бюджет.

Главное условие — заключить договор с будущим работодателем до подачи документов в вуз.

Теперь все предложения по целевому набору публикуются на портале "Работа России". После окончания обучения выпускник обязан отработать у работодателя от трёх до пяти лет. В противном случае придётся компенсировать понесённые расходы.

Выпускники колледжей и поступление без ЕГЭ

Для выпускников колледжей сохраняется возможность поступления без ЕГЭ на ту же профильную специальность. В этом случае вуз проводит собственные вступительные испытания — обычно тестирование или собеседование. Если выпускник хочет сменить профиль подготовки, ЕГЭ придётся сдавать на общих основаниях.

Индивидуальные достижения

Дополнительно можно получить до 10 баллов за индивидуальные достижения.

В большинстве вузов учитываются:

золотая медаль;

знак ГТО;

волонтёрская деятельность;

итоговое сочинение;

дипломы олимпиад, не дающие права на поступление без экзаменов.

Некоторые вузы начали начислять дополнительные баллы за публикации в школьных журналах и рационализаторские проекты.

Как не потерять льготу

Особое внимание нужно уделить срокам подачи документов. Для многих льгот, квот и программ целевого обучения требуется своевременно предоставить оригинал аттестата — обычно до начала приоритетного зачисления, примерно до 25 июля.

Документы по олимпиадам чаще всего принимаются до 10-15 июля. Конкретные даты необходимо уточнять на сайте выбранного вуза.

Подать документы можно в пять вузов, но воспользоваться льготой разрешается только в одном.

Если основанием является инвалидность, необходимо проверить срок действия подтверждающих документов.

Главный совет абитуриентам

Самый важный совет — внимательно изучить раздел "Приём-2026" на сайте конкретного вуза. Именно там публикуется реальное количество мест по квотам, целевому набору и другим льготным основаниям. Общие цифры далеко не всегда отражают ситуацию в конкретном учебном заведении.

Грамотно выбирайте будущую профессию. Поступление в вуз и начало карьеры — один из самых важных этапов жизни. Сегодня особенно востребованы специалисты, которые ориентируются не только на личные интересы, но и на реальные потребности рынка труда.