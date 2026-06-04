Обычный крик избитой жены о помощи превратился в пыль: эта хитрая уловка участковых хоронит дела

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова говорит о домашнем насилии: почему заявления часто остаются без реакции, какие доказательства нужны пострадавшим и как добиваться защиты.

Домашнее насилие: личное дело или правовая проблема

— Насилие в семье — что это такое? Это правовой щит или формальность? И как защититься от этого кошмара?

Обычно эту тему не любят поднимать. Не всегда дают этому правовую оценку, говорят о том, что это личные семейные отношения и здесь нормы права уже работать не должны: в семье должны разобраться между собой. По факту получается по-разному.

Опираясь на статистику, например, по данным Петербурга, за 2025 год зарегистрировано 23 425 заявлений о семейно-бытовом насилии. Из них 10 419 касались женщин. Казалось бы, цифра внушительная. Но теперь внимание: из этих десяти тысяч с лишним обращений полиция проигнорировала 5335 сообщений. Именно исходя из того, что это бытовой конфликт. Каждое второе заявление просто списали, то есть этому не была дана никакая правовая оценка. По тем делам, до которых дошли руки, возбудили 281 уголовное дело. Из них 210 дел — за угрозы убийством, 25 — за тяжкий вред здоровью, и семь смертельных случаев, где дело довели до суда. И это еще не всё.

Почему заявления часто не доходят до приговора

Из 281 уголовного дела только три закончились реальным приговором. 67 дел вернули прокурорам для того, чтобы дело заново расследовали, потому что были дыры в уликах. Судьба 211 дел до сих пор неизвестна.

По сути дела, все сводится на нет. Все происходит за закрытыми дверями: вам угрожают убийством, вы звоните в полицию, рядом ваш вроде бы свой человек, который живёт с вами под одной крышей. Вы пишете заявление, и всё заканчивается тем, что вам говорят: "В общем-то, ничего не произошло, помирились — ну и хорошо". А заявление потерялось.

Вот так вся эта ситуация продолжает развиваться. Безусловно, тема очень сложная, и оставаться в стороне от этой проблемы нельзя. Поэтому давайте подумаем, как в такой ситуации действовать, чтобы минимизировать возникающие последствия.

Побои, штрафы и формальный подход

Сразу хочу сказать о статье КоАП, Кодекса об административных правонарушениях. Это про лёгкие побои, которые декриминализировали. Было возбуждено 4803 дела, к реальной ответственности привлекли 1564 человека. То есть шанс, что обидчик отделается штрафом от 5 до 30 тысяч рублей или обязательными работами, — меньше 33%.

Почему так происходит? Цифра шокирует: 96% женщин, обратившихся в полицию, остаются недовольны результатом. Фактически ситуация остаётся на том же месте, на котором и была. Этот формальный подход к привлечению к административной ответственности заставляет обидчика вновь делать то, что он делал. По сути дела, проблема никак не решается.

Заявление в полицию нужно писать обязательно

Что пострадавшим, в данном случае я говорю преимущественно о женщинах, делать?

Во-первых, конечно, писать заявление в полицию. Зачастую получается, что это лотерея. И главный приз — даже не защита, а отписка. Иногда вас ещё и оскорбят, если вы пишете заявление в полицию. Но писать нужно для того, чтобы запустить этот процесс. Даже бездействие сотрудников полиции мы можем в дальнейшем обжаловать. Если вы не напишете заявление, двинуться дальше будет нельзя.

Пока мы говорим, что это вмешательство в личную жизнь и в традиционные ценности, что не надо мужу и жене мешать, потому что они сами разберутся, цифры просто убивают. По статистике, каждый год в России 12-14 тысяч женщин гибнут в результате домашнего насилия. То есть получается, что от насилия в российской семье сейчас умирает одна женщина. Это, безусловно, очень серьёзные цифры.

Связано это, конечно, в первую очередь с декриминализацией насилия. За побои в семье платишь штраф из семейного бюджета — и на этом всё заканчивается. По сути дела, закон не только не защищает женщин от мужей и тиранов, но ещё и лишает денег её семью, её и её детей. То есть проблема до конца никак не регулируется. Правоохранительным органам очень удобно сказать: "Это ваши семейные дела, идите разбирайтесь".

Психологическое насилие тоже разрушает

Речь идёт ещё и о психологическом насилии, о состоянии женщины, которая боится за себя, за своего ребёнка, боится лишний раз куда-либо сходить, сказать лишнее слово. Это постоянное состояние страха лишает возможности действовать.

Что делать пострадавшим в таких случаях? Заявление в полицию, безусловно, важно. Но какие ещё доказательства вам понадобятся? Обращайтесь в травмпункт или иное медицинское учреждение, где вам снимут побои. Это и является основным доказательством. Врачу нужно подробно рассказать обо всех болезненных ощущениях. Вам будет выдана справка с описанием всех повреждений. Медработники обязаны уведомить дежурную часть полиции о вашем обращении. Если вы не можете обратиться в медицинское учреждение, например, из-за серьёзных травм, вызывайте скорую помощь в обязательном порядке и обязательно сфотографируйте все ваши повреждения.

Какие доказательства нужно собрать

Дальше обращайтесь в любое отделение полиции. В заявлении укажите все случаи применения насилия к вам. Если были свидетели этих ситуаций, укажите их контакты. Если насилие носит систематический характер, обязательно напишите об этом. В конце заявления напишите просьбу возбудить уголовное дело и привлечь виновного к ответственности.

Сотрудники полиции обязаны принять у вас это заявление и предоставить копию. Обязательно предоставьте им копию справки о телесных повреждениях, а также фотографии. Это важно.

После принятия заявления вам выдадут на руки талон с номером. В дальнейшем движение дела вы будете узнавать по этому номеру.

Что делать, если полиция бездействует

Если в течение 30 дней вы не получаете никакой информации, вы имеете право обжаловать бездействие сотрудников на местах вышестоящему руководству. Можете идти дальше по инстанциям. Если отказывают в возбуждении уголовного дела, не проводят проверку, пишите на горячие линии, пишите в соответствующие комитеты, в Госдуму, пишите депутатам. В конце концов, есть информационные каналы. Записывайтесь на приём к Бастрыкину, чтобы заявлять о том, что ваши права нарушены.

Самое главное — это страх. Если вы боитесь, конечно, вы ничего этого делать не можете. Если есть кто-то, кто может вам помочь защитить ваши права, нужно говорить. Зачастую сама женщина не может выйти из этого состояния прессинга под психологическим воздействием тирана. Это довольно сложно. Поэтому если вы готовы бороться, если есть кто-то, кто готов вам помочь с этим бороться, это нужно делать. В противном случае психологические травмы в дальнейшем возникают уже и у детей, которые растут в такого рода условиях.

Терпеть или защищаться: выбор и границы права

Есть два пути. Либо смириться и терпеть. Многие прощают и продолжают жить в таких условиях. Это выбор каждого. Тут действительно возникает категория личных неимущественных отношений, как мы, юристы, говорим. Вы сами выбираете право жить или не жить, любить или не любить, верить или не верить, доверять или не доверять. Эта категория не регулируется правом.

Но если вы переходите за рамки личных отношений и возникает вред здоровью, если речь идёт о психологическом насилии, которое тоже может приравниваться к вреду, причинённому здоровью, если есть имущественный ущерб, потому что это может быть связано с уничтожением имущества, с необходимостью уходить из дома, искать себе жильё и т. д., — об этом нужно заявлять и дальше уже пытаться защитить себя с учётом имеющихся норм.

Если на каком-то этапе полиция вам не помощник, существуют прокуратура, суды, вышестоящие органы, горячие линии и кризисные центры. Так или иначе, о своих проблемах необходимо заявлять, потому что в одиночку бороться гораздо сложнее. Поэтому не молчите. Если вы сталкиваетесь с домашним насилием, пытайтесь сопротивляться и помнить о том, что вы вправе защищать себя и свою жизнь.