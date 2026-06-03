Работникам предложат больше отдыха, но не всё так просто: один документ может изменить доход

Практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова в программе "Правда о праве" объясняет, чем может обернуться переход на четырёхдневную рабочую неделю, кто выиграет от нового графика и почему важно внимательно читать соглашения с работодателем.

Почему снова заговорили о четырёхдневке

— Слышали ли вы о том, что законодатель планирует для нас четырехдневную рабочую неделю? Сейчас много разговоров на эту тему. Есть плюсы и минусы. Кто-то высказывается "за", кто-то — "против". Тем не менее я полагаю, что нужно дать этому правовую оценку, назвать имеющиеся плюсы и минусы, чтобы в дальнейшем вы имели возможность сделать правильный выбор.

Каковы причины этого обсуждения? Российские чиновники-экономисты снова стали говорить об этом. В данном случае, скорее всего, речь идёт даже не столько о заботе о работнике, хотя на первое место, конечно, выходит именно этот посыл. На самом деле здесь важны сверхнизкая безработица — 2,9% — и технологическое развитие.

Логика такова: станки и нейросети работают 24/7, а человек устаёт. Поскольку он устаёт, эффективность его работы падает, поэтому нужно давать ему дополнительный выходной день, чтобы он мог отдохнуть.

Вроде бы мы можем сохранить производительность при физическом истощении кадров, особенно в ОПК и IT. Для этого сокращение рабочих дней, наверное, может быть правильным и лучшим выходом. Но всё относительно. Безусловно, не всем это подходит. Сейчас объясню, что работает, а что не работает.

Что говорит закон

Во-первых, закона, регулирующего переход организаций на четырёхдневную неделю в России, в чистом виде ещё не существует. Трудовой кодекс Российской Федерации не содержит прямых указаний на четырёхдневную рабочую неделю. Есть только правило о том, что рабочее время не может превышать 40 часов в неделю.

Работодатели имеют право устанавливать гибкий график работы в рамках действующего законодательства. Переход на четырёхдневную неделю возможен по соглашению между работодателем и работником, в рамках экспериментальных программ и при сохранении общей продолжительности рабочего времени.

Очень важно, чтобы вы не теряли зарплату. Давайте к этому тоже подойдём подробнее.

Четыре дня — не всегда подарок

Основная предпосылка возникновения этой темы — идея перехода на четыре дня при сохранении текущей зарплаты, как в экспериментах, которые были в Исландии и Японии. По сути, это формальное сокращение часов, но в российских реалиях оно может обернуться потерей дохода. Такой сценарий может рассматриваться как довольно негативный.

Впервые мы начали об этом говорить в 2019 году. Например, Совкомбанк ввёл четырёхдневную неделю для более чем тысячи сотрудников. В августе 2025 года такой формат работы попробовали Горьковский автозавод и КамАЗ. На эту тему имеются разные мнения. В 2024 году в Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагалось установить сокращённую рабочую неделю для женщин, имеющих двух и более детей. В феврале 2025 года этот закон отклонили. Люди относятся к таким изменениям, безусловно, с осторожностью. На фоне новостей о переходе двух предприятий автопрома на четырёхдневную рабочую неделю Mail Group провела опрос среди россиян из разных регионов об их отношении к новому рабочему графику. Несмотря на то, что 40% россиян предпочли бы четырёхдневную неделю пятидневной, практически треть — 35% — сомневаются, что жители России вообще поддержат такой график работы и что он всем подойдёт.

Кадровый голод и риск снижения доходов

Да, безусловно, сейчас в России существует кадровый голод. Введение сокращённого рабочего времени напрямую связано с привлечением дополнительных рабочих сил в компанию. Скорее всего, такое может быть.

Это также можно связывать с тем, что уровень дохода россиян, вполне возможно, упадёт. Дополнительный день можно использовать для переобучения, ухода за детьми или пожилыми членами семьи. Это также может быть решением вопроса профессионального выгорания.

Но минусы в том, что законодатели вроде бы обсуждают вариант сокращения часов без снижения зарплаты, и это нужно отслеживать. Такой вариант работает в Германии. Российские работодатели, тем не менее, не совсем согласны с законодателями и предлагают другой вариант: четыре дня — четыре оклада, то есть минус 20% дохода. Для тех россиян, у которых есть ипотека, это реально катастрофа.

Поэтому в этом случае нужно внимательно смотреть, какую информацию вам предлагают в соглашении. В противном случае вы действительно можете столкнуться с тем, что сумма будет значительно меньше, чем вы планируете получить.

Переработки могут остаться

Переработки, безусловно, будут случаться. У нас нет культуры уважения к рабочему времени, давайте это признаем. Уйдут ли люди с завода на час раньше? Вполне возможно, что и не уйдут. Их могут заставить работать интенсивнее, чтобы выдать план за четыре дня. То есть та же переработка, но без двойной оплаты, тоже может быть. Поэтому внимательно смотрим на те условия, которые будут предлагать.

Почему пенсионеры могут обрадоваться, а молодые — нет

Почему пенсионеры обрадуются этому факту, а молодые не очень? Для пенсионеров, особенно работающих, важны досуг и здоровье. Потеря 20% зарплаты для них не так критична, потому что есть пенсия.

У молодых пенсии нет. Им нужны деньги на ипотеку, кредиты и другие обязательства. Высокие ставки у нас сейчас тоже никто не отменял. Потерять день зарплаты — весьма ощутимо. Значит, придётся дополнительно затягивать пояса, а в нынешних реалиях они и так уже довольно хорошо затянуты.

Конечно, плюс в том, что для карьерного роста нужно учиться. Это, безусловно, важно. Зачастую нужно менять профессию. Три выходных — это возможность это делать, в том числе бесплатно, за счёт грантов. На это тоже обращают внимание. Это один из мотивационных признаков.

Поэтому, конечно, есть и минусы, и плюсы. Я повторяю: внимательно следите за условиями соглашений, если они возникнут.

Для кого четырёхдневка возможна

Пока это эксперимент для офисных сотрудников и госслужащих. Для сварщика, врача или продавца четырёхдневка в ближайшие годы невозможна. Массовое повсеместное внедрение автоматизации, искусственный интеллект, роботы — всё это грозит ростом безработицы. Это уже реальность, особенно среди низкоквалифицированных кадров. Среди высококвалифицированных кадров мы тоже можем с этим столкнуться. Поэтому переобучение — это актуальность и вопрос на злобу дня.

Ключевые угрозы четырёхдневной недели

Каковы ключевые угрозы четырёхдневной рабочей недели?

Во-первых, снижение реальных доходов. Работодатель, особенно в частном секторе, может перевести сотрудников на ставку 0,8 при сохранении цен и кредитов. Это прямой путь к обеднению. Важно, чтобы законодатель закрепил на своём уровне тот факт, что заработная плата не должна снижаться при переходе на четырёхдневную рабочую неделю. Для частного сектора это роскошь, как вы понимаете. Поэтому всё может закончиться даже увольнениями.

Есть и другой риск — рост неполной занятости и серых схем. Формально — четыре дня, реально — переработки в подарок компании, перевод на сдельную оплату с заведомо невыполнимыми нормами и прочее.

Социальная сфера и ручной труд

Коллапс социальной сферы — ещё один риск. Детские сады, школы, клиники, ЖКХ остаются на пятидневном графике. Это, безусловно, вызовет много несостыковок.

Возможны и проблемы с производительностью труда в ручном секторе. Для сферы услуг, торговли, медицины, транспорта четыре дня означают либо сокращение времени работы точек, а это потеря выручки, либо две смены за четыре дня, а это уже выгорание.

Для IT и креативных индустрий это, возможно, плюс. Но для 70% экономики это, наверное, минус.

Подработки вместо отдыха

Следующий спорный вопрос — рост закредитованности и дефицита времени. Люди попытаются компенсировать падение дохода подработками в лишний день. Вроде бы три выходных дня, но вот вам ещё одна работа. Реально может получиться шесть-семь рабочих дней на двух работах и ни одного выходного. Это тоже проблема: и с выгоранием, и с качеством, и с производительностью труда.

Риск расслоения

Ещё одна угроза — ускорение расслоения. Офисные работники, госсектор и корпорации сохранят доход и получат три дня отдыха. А работники ЖКХ, ретейла и производства останутся при своих интересах: либо будут работать за те же деньги четыре дня, либо потеряют часть дохода.

Здесь совсем другая история, поэтому нужно внимательно смотреть, на каких условиях это возможно будет внедряться.

Для текущей российской экономики с низкой производительностью труда, слабыми профсоюзами и доминированием ручного труда переход без законодательного запрета на снижение зарплаты может превратиться не в бонус к отдыху, а в рост социального напряжения. Потому что это будет так называемое обнищание населения, а оно всегда вызывает массу вопросов.

Что делать работнику

Поэтому внимательно следим за этой законодательной инициативой. Если на вашем предприятии появится такое предложение и с вами планируют подписать соглашение, помним: четырёхдневка действует на основании отдельного подписанного документа. Внимательно читайте его, формируйте своё отношение и понимайте, какого рода могут быть последствия.