Пенсионерам напомнили о льготе, которой пользуются далеко не все: бесплатный отдых оказался реальностью

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет, кто из пенсионеров может получить бесплатную путёвку в санаторий, куда обращаться и как не попасться мошенникам.

Бесплатный отдых для пенсионеров: что говорит закон

— Ехать или не ехать пенсионеру отдыхать, куда можно поехать бесплатно и что об этом говорит закон?

Мы все предполагаем, что выход на пенсию должен сопровождаться красивой и безоблачной жизнью. На практике всё бывает иначе. Тем не менее важно знать, какие права и льготы предусмотрены законом и как ими воспользоваться. Конечно, многое зависит от поддержки семьи и близких. Но есть и государственные меры поддержки, о которых полезно знать.

Санаторий — это не туризм

Во-первых, у пенсионеров существует законное право на санаторно-курортное лечение. Но нет такого права на туризм. Пенсионеры не получают путёвки в отели — они получают путёвки в санатории при наличии медицинских показаний. Поэтому важно правильно формулировать запрос. Если пошагово выполнить необходимые действия, получить путёвку вполне реально.

С чего начать оформление путёвки

Для начала сходите к терапевту в поликлинику по месту жительства и скажите: "Хочу получить госуслугу по санаторно-курортному лечению".

У большинства людей с возрастом накапливаются определённые заболевания. Это не обязательно должно быть что-то серьёзное. Существует перечень показаний, и терапевты его знают. Врач должен подтвердить отсутствие противопоказаний и выдать справку установленной формы. Это медицинское основание для получения путёвки. Без такого документа путёвку не дадут.

Затем со справкой нужно обратиться в Социальный фонд или органы соцзащиты, в зависимости от льготной категории гражданина, и подать заявление. После этого вас ставят в электронную очередь. Когда подходит очередь и появляются места в санатории, рекомендованном врачом, Социальный фонд выдаёт путёвку.

Сегодня довольно много санаториев работают по квотам и принимают пенсионеров по льготным путёвкам.

Очередь есть, но шанс получить путёвку реален

Получить место в такой очереди вполне возможно. Не завтра и не послезавтра, поэтому вставать в неё лучше заранее — примерно за год. Без очереди получить путёвку по закону нельзя. Желающих больше, чем мест, поэтому приходится ждать.

Обычный срок путёвки составляет от 14 до 21 дня. Инвалидам войны и блокадникам компенсируют проезд к месту лечения. Обычным пенсионерам по старости дорогу придётся оплачивать самостоятельно.

Социальный туризм и региональные программы

Есть ещё такое понятие, как социальный туризм. Для москвичей это, например, Мосгортур. В Москве действует программа "Московское долголетие", в рамках которой для пенсионеров организуют бесплатные экскурсии. Существуют и губернаторские проекты в других регионах. Это уже не лечение, а экскурсионные поездки за бюджетный счёт. Такие программы есть не везде, но они действительно работают.

Кто имеет право на санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение предоставляется федеральным льготникам.

Право на него имеют:

инвалиды войны;

участники Великой Отечественной войны;

ветераны боевых действий;

инвалиды I, II и III групп при отсутствии противопоказаний;

граждане, награждённые знаком "Житель блокадного Ленинграда".

Обычный пенсионер по старости без инвалидности в этот перечень, как правило, не входит.

Что дают бесплатно

Бесплатно предоставляют:

путёвку в санаторий;

проживание;

лечение;

питание;

проезд к месту лечения и обратно — для отдельных льготных категорий.

Обращаться нужно в Социальный фонд по месту жительства либо через МФЦ.

Санатории расположены по всей стране — от Кисловодска и Ессентуков до Крыма и Алтайского края. Точный список можно уточнить в Социальном фонде.

"Активное долголетие": отдых без инвалидности и льгот

Есть отдых через программу "Активное долголетие". Она действует примерно в 40 регионах страны: в Московской области, Татарстане, Башкирии, Нижегородской и Свердловской областях, Краснодарском крае и других субъектах. На сайтах регионов можно посмотреть, какие возможности доступны бесплатно. Это могут быть экскурсионные туры выходного дня, поездки по Золотому кольцу и другие маршруты.

Также бывают однодневные поездки в санатории-профилактории с бассейном, ЛФК и обедом. В некоторых регионах предоставляют путёвки на три-пять дней на базы отдыха.

Как записаться на региональную программу

Искать информацию нужно по запросу "Активное долголетие" и названию региона.

Можно обратиться в региональный или комплексный центр социального обслуживания населения. Также запись часто доступна через портал "Госуслуги" в разделе "Социальное обслуживание" или через региональные мобильные приложения. Например, в Подмосковье приложение называется "Активное долголетие".

Важно помнить, что путёвки разбирают довольно быстро. Информацию о старте записи публикуют местные СМИ и официальные каналы органов соцзащиты.

Путёвки от профсоюзов

Есть ещё один вариант — путёвки от профсоюзов, если пенсионер раньше работал на крупном предприятии.

Такой возможностью могут воспользоваться бывшие сотрудники заводов, РЖД, угольных компаний, "Газпрома", а также учителя и врачи, если профсоюз сохранился. Путёвки часто предоставляются на льготных условиях: со скидкой от 10 до 50% стоимости, а иногда и полностью бесплатно. Если вы не поддерживаете связь с профсоюзным комитетом, стоит обратиться на бывшее место работы и уточнить наличие таких программ.

Как не попасться мошенникам

Самое главное — не потерять деньги. Многие мошенники пользуются тем, что пожилые люди готовы доверять обещаниям помощи.

Бесплатные путёвки не оформляются через частные агентства. Если вам предлагают "льготную путёвку" за деньги или обещают оформить её за несколько тысяч рублей, это повод насторожиться.

Никогда не переводите деньги за ускорение очереди в Социальном фонде. Все услуги фонда предоставляются бесплатно.

Также проверяйте условия региональных программ. В некоторых субъектах право на участие имеют только неработающие пенсионеры.

Куда можно съездить бесплатно

Для жителей Москвы социальный туризм включает бесплатные автобусные экскурсии в Тулу, Калугу и Рязань через Мосгортур.

Для жителей Санкт-Петербурга доступны бесплатные походы в театры и экскурсии по пригородам через городской туристский информационный центр.

Для жителей Крыма предусмотрены льготные путёвки в санатории через органы социальной защиты.

Право нужно заявлять

Помните: бесплатный отдых в России есть, но искать его нужно через государственные органы и профсоюзы, а не по объявлениям в подъезде. У вас есть право, предоставленное государством. Чтобы им воспользоваться, нужно проявить инициативу: уточнять информацию, задавать вопросы, обращаться в соцзащиту и Социальный фонд, пользоваться порталом "Госуслуги".

Если соблюдены все условия предоставления льготы, её обязаны предоставить.

Всем хорошего отдыха. Впереди лето. Пусть с вами будут приятные впечатления, а не разочарования из-за того, что права якобы не работают. Всё работает — если знать свои права и пользоваться ими.