Продажа картошки с дачи внезапно получила опасный нюанс: юрист объяснила, где начинается нарушение

В программе "Точка зрения" к.ю.н., доцент Финансового университета, юрист Московского союза садоводов Оксана Васильева объяснила, когда продажа урожая с дачи остаётся законной, а когда превращается в предпринимательскую деятельность. Эксперт рассказала о самозанятости, сертифицированных семенах и рисках для дачников.

Как отличить лишнюю картошку от бизнеса

— Выращивание картофеля на своём участке для личного пользования полностью законно и не ограничивается. Но если дачник начинает продавать урожай, требуется регистрация ИП и использование сертифицированных семян, иначе возможна административная ответственность. За незаконную предпринимательскую деятельность могут грозить штрафы от 500 до 20 тысяч рублей, за нарушение правил реализации семян — от 300 до 500 рублей.

Что сегодня считается нарушением — сам факт продажи или её масштаб?

— Здесь важно понимать не сам факт и не только масштаб, а системность и коммерческий характер.

Закон позволяет выращивать картофель и продавать излишки, если мы подпадаем под ЛПХ и действительно продали ведро картошки соседу либо на специализированной ярмарке.

А бизнес начинается тогда, когда человек системно продаёт картофель: ежедневно, в больших объёмах, путём перепродажи или с привлечением сотрудников для обработки поля и сбора урожая. То есть есть масштаб, есть прибыль — тогда это уже может быть незаконной предпринимательской деятельностью.

Но вопрос системности очень сложный. Как определить — человек продаёт каждый день, раз в год или постоянно? Доказать, что он действительно системно извлекает прибыль, непросто. Да, штраф предусмотрен, а при крупных размерах предпринимательской деятельности возможна и уголовная ответственность. Но доказать масштабность, системность и коммерческий характер довольно сложно.

Можно ли продавать урожай без ИП

— То есть законные способы продавать излишки урожая без регистрации ИП всё-таки есть?

— Да, совершенно верно. Чтобы уйти в законное правовое поле, для небольших продаж достаточно оформить самозанятость. Это делается очень легко и позволяет спокойно спать по ночам, не переживая, что вас кто-то поймает.

— Насколько типична ситуация, когда обычных дачников уже привлекали к ответственности за продажу своего урожая?

— Это единичные случаи. Как правило, они связаны с нелегальным местом торговли: кто-то стоит на обочине, продаёт товар, и речь идёт о несанкционированной торговле, а не о том, что человек просто продаёт излишки.

Квалифицировать такое правонарушение довольно сложно, доказать его почти невозможно.

— Насколько реально контролировать такие продажи?

— Практически невозможно. У нас нет такого количества сотрудников ни в Россельхознадзоре, ни в налоговой службе, ни в полиции.

Участковый не может всё время находиться на вашем участке и отслеживать, сколько картофеля вы посадили, сколько килограммов собрали и куда его реализовали. Кто-то должен постоянно сообщать, что к вам подъезжают машины, что вы продаёте что-то в ящиках. Либо администрация должна видеть по камерам, что вы выносите большое количество сумок, вёдер или ящиков на продажу. На практике это нереально. Всё во многом рассчитано на честность.

Где дачник сам оставляет следы

— Где обычно можно зафиксировать нарушение? Например, если человек стоит на рынке или размещает объявления в соцсетях?

— Объявления на различных торговых площадках — важный момент. Здесь нужно быть внимательными: вы сами себя фиксируете и показываете масштабность. Благодаря этому отследить деятельность намного проще.

— А если речь идёт о дачных сообществах, чатах СНТ?

— Да, совершенно верно. Если я один раз написала: "Продам ведро картофеля, у меня есть излишек", — это одно дело. А если каждый раз систематически рекламирую свой товар, это уже другое. Но кто-то должен это зафиксировать и сообщить. Например, сосед должен быть очень внимателен и сказать: "Мы знаем, что наши соседи продают то-то и то-то", — а затем приложить скриншоты переписки, где размещена реклама.

— Человек может разместить объявление один раз, а потом у него появятся постоянные клиенты. Получается, реклама была разовой, а продажи стали регулярными.

— Да, сарафанное радио тоже может работать. Я один раз продала кому-то картошку, человек сказал: "Какая вкусная картошка!" — или так же про помидоры и огурцы, и начал сам меня рекламировать. После этого ко мне пошёл поток клиентов.

Это очень сложно доказать и зафиксировать. Если ко мне придут с проверкой, я могу сказать: "Я занимаюсь обменом. Я им сегодня огурцы, они мне завтра помидоры". Либо могу сказать, что хочу подарить огурцы и не беру за них деньги.

Здесь важно и то, как я получаю деньги. Если наличными, зафиксировать это очень сложно. А если деньги поступают на расчётный счёт систематически, от разных лиц, но примерно одинаковыми суммами, это уже показывает, что человек, возможно, занимается предпринимательской деятельностью, извлекает прибыль и не платит налоги.

Зачем нужны сертифицированные семена

— Что такое сертифицированные семена и зачем нужно это требование?

— Сертифицированные семена нужны для безопасности. Когда мы выращиваем продукт питания, важно понимать: одно дело — выращивать для себя, другое — кормить других.

Кроме того, можно навредить сельскому хозяйству. Если используются несертифицированные семена, есть риск заразить другие растения опасными вредителями или болезнями. Например, картофель болеет нематодой. Покупая где-то картофель и затем используя его как посадочный материал, можно навредить даже соседям. Инфекция будет распространяться, пострадают соседние поля. Поэтому посадочный материал должен проходить проверку Россельхознадзора. Мы должны понимать, какой продукт получим в итоге и каковы возможные последствия болезни, в том числе для человека.

Самозанятость для дачников

— Можно ли назвать такие формы продаж скрытой самозанятостью?

— Можно. Но сегодня самозанятость зарегистрировать очень просто. Это удобно и выгодно всем, в том числе государству.

Регистрация проходит через мобильный телефон, через приложение "Мой налог". Никаких серьёзных временных затрат и сложностей нет. Зато в дальнейшем человек может продавать товар, получать доход и честно платить налог. Он будет понимать, что никто не "настучит" на него, никакой сосед не создаст проблем, а если налоговая увидит поступления на расчётный счёт, можно будет дать пояснения. Это добросовестное участие в предпринимательской деятельности.

— Как в таком случае сформулировать род деятельности?

— Продажа излишков по ЛПХ. Но нужно учитывать требования к размеру участка. Например, если у меня 30 соток и я выращиваю на даче довольно много, я всё равно могу не подпадать под ЛПХ, потому что участок меньше 50 соток. В таком случае речь уже может идти о реализации продукции: ягод, фруктов, картофеля, овощей и т. д.

Это контроль или защита покупателей

— Это регулирование — защита качества продукции или попытка формализовать малый рынок?

— На самом деле это не новое требование. Уголовный кодекс давно предусматривает ответственность за незаконное предпринимательство. Просто доходы здесь часто небольшие, поэтому зафиксировать нарушение и привлечь к ответственности сложно.

Например, у меня 30 соток, и я что-то продаю с этого участка. За сезон я продала продукции на 30 тысяч рублей или условно на 100 тысяч рублей. Четыре процента со 100 тысяч — это небольшая сумма. Чтобы доказать нарушение и наказать человека, государству нужно совершить много действий. Поэтому норма построена так, что добросовестный участник сам прочитал требования, пошёл и всё оформил, потому что так надо.

Я не могу сказать, что это прямой контроль со стороны государства. Это скорее безопасность и защита потребителей. Одно дело — я пришла в магазин, купила картофель и понимаю, где он выращен, какие требования к нему предъявлялись, чем его поливали, сколько в нём химии и насколько он безопасен. Другое дело — я покупаю у непонятной бабушки или дедушки. Чем она поливала картофель? Сколько она сыпала удобрений? Например, полила селитрой, чтобы ускорить рост растений и быстрее получить результат, но делала это "на глаз". Каковы последствия для покупателя? Здесь государство всё-таки защищает потребителей. Я считаю, что это правильно.

Почему люди могут уйти в серую зону

— Может ли такое регулирование привести к тому, что люди уйдут в серую зону продаж и качество товара станет ещё сложнее контролировать?

— Главное — не надавить и не нанести ущерб. Процедуру нужно сделать очень лёгкой и простой, чтобы каждый гражданин понимал, как действовать.

Если человек вырастил товар, он должен иметь возможность проверить его качество и официально продавать на рынке. Раньше, когда люди продавали молоко, творог или другую продукцию, часть товара сдавали на проверку, после чего получали разрешение продавать на рынке, если товар соответствовал качеству. Здесь должно быть то же самое. Нужно упростить процедуру, чтобы любое лицо могло это сделать, зарегистрироваться и спокойно работать.

Кроме того, нужно обеспечить места для торговли. Раньше были ярмарки, и доступ на них был проще. Сейчас их почти не осталось. Куда человеку идти с излишками урожая? На дорогу к магазину? Например, там, где у меня дача, нет специальных территорий, где можно реализовать такой продукт. Поэтому человек и начинает рассылать объявления по чатам: приходите, покупайте.

Как дачнику обезопасить себя

— Как дачнику обезопасить себя, если он иногда продаёт часть урожая соседям, знакомым или на рынке?

— Если продажи не систематические, а разовые, человек может продавать излишки. Сегодня он продал картошку, завтра созрела смородина — продал излишки смородины, потом подошли огурцы. Есть разнообразие, видно, что человек действительно продаёт именно излишки. В таком случае можно продавать их без уплаты налогов и без регистрации самозанятости. Но если человек работает системно, требования уже другие.

Если это собственный ручной труд — это одна ситуация. Если используется наёмный труд — это уже признак предпринимательской деятельности. Одно дело — вы собираете свои семена. Другое — скупаете их оптом, чтобы получить урожай, который затем принесёт доход. Это нужно разделять.

Уходить в серую зону не стоит. И государство не должно создавать такие условия, при которых граждане решат платить только наличными, не регистрироваться и ничего не фиксировать. В этом случае само государство проиграет. Наоборот, оно должно создать более открытую и удобную платформу.