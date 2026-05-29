Бакалавриат начали медленно отправлять в прошлое: в вузах готовят совсем другую систему обучения

В программе "Точка зрения" член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко объяснила, почему полного перехода вузов на новую систему с 1 сентября не будет. Эксперт рассказала о пилотном проекте, роли работодателей, возвращении фундаментальной подготовки и защите прав бакалавров и магистров.

Новая система высшего образования: что изменится на самом деле

— С 1 сентября российские вузы начинают переход на новую систему высшего образования. Привычная формула "бакалавр — магистр" постепенно уйдёт в прошлое. Вместо неё появятся три уровня:

базовое высшее образование, специализированное обучение и профессиональный уровень.

Базовое обучение займёт от четырёх до шести лет, следующий этап — ещё от одного до трёх лет по более узкой специальности.

Для нынешних студентов ничего не изменится: они закончат обучение по тем программам, на которые уже поступили. Реформу называют самой масштабной перестройкой высшей школы за последние десятилетия.

Если объяснить простыми словами, чем новая система принципиально отличается от нынешней?

— Всё немного не так... С 1 сентября 2026 года никаких изменений осуществляться не будет и перехода на новую модель не произойдёт. Хотя давно идут разговоры о том, что мы с 1 сентября переходим на новую модель.

На самом деле закон ещё не внесён в Государственную думу, а на его прохождение требуется не один месяц. Вместе с тем экспертные и рабочие группы действительно работают над созданием такой модели.

С 1 сентября будет реализовываться пилотный проект. Уже не семь вузов, как на первом этапе, а 17 вузов будут разрабатывать образовательные программы, направленные на выпуск специалистов, а не бакалавров, а также программы магистратуры, которая пока планируется под названием "специализированное высшее образование".

Ещё раз подчеркну: полностью система высшего образования на новую модель с 1 сентября не перейдёт. Но разработки, которые ведутся сейчас, могут стать основой для дальнейшего масштабирования.

Зачем нужна новая модель

— В чём вы видите преимущество такой системы?

— Назрело время посмотреть на подготовку специалистов и качество образования с другой стороны. Последние 20 лет в системе бакалавриата мы говорили о базе, которая позволит дальше пойти по любой специализации. Сейчас у нас нет времени на постоянную переподготовку и повышение квалификации. Нам нужен специалист, который глубже погружён в свою предметную область и профессию.

Новая модель — это переход на сильную фундаментальную подготовку по направлению или специальности, но уже с определённым профилем и спецификой. В ней должно быть больше практических занятий, баз практик, участия предприятий и организаций, заинтересованных в подготовке кадров.

Специализированное высшее образование — это уже узкая специализация для конкретной специальности.

Например, в информационных технологиях могут отдельно выделяться программы по искусственному интеллекту. Будут готовиться специалисты, которые разрабатывают программы эксплуатации, агентские программы и другие решения. А в специализированной магистратуре будет уже более глубокое погружение в конкретную профессиональную область: например, подготовка программ для нефтегазовой отрасли или здравоохранения.

Эти программы и переход на новую модель направлены на то, чтобы сформировать современную систему высшего образования, соответствующую требованиям и технологиям развития общества.

Базовое образование и специализация

— Может ли возникнуть путаница при переходе от одного уровня к другому? Или уже понятно, каким профессиям подойдёт базовое высшее образование, а где нужен следующий уровень?

— Если мы полностью переходим на новую модель, то уже не говорим, что где-то будет бакалавриат, а где-то специалитет. Везде будет такой специалитет, пока с рабочим названием "базовое высшее образование".

А специализированная магистратура — это образование, которое человек может выбрать уже после трудоустройства. Он получает базовое высшее образование, работает и понимает, что ему нужна более узкая специализация. Либо идёт учиться по направлению конкретного предприятия или организации, чтобы углубиться в фундаментальные знания и специфику работы.

— То есть после базового образования будет проще выйти на работу без продолжения обучения?

— Выйти на работу можно и сейчас, потому что потребность в кадрах существует, в том числе после бакалавриата. Вопрос в другом: работодатель сегодня хочет готового специалиста. Но, если говорить честно, без опыта работы и хорошей практической подготовки на месте такого готового специалиста не получить.

Поэтому пилотная модель выстраивает отношения с будущим работодателем. Работодатель участвует в составлении программ и говорит: "Мне нужно, чтобы выпускники знали вот это и вот это". Например, строителям и инженерам нужен сопромат, потому что предприятие производит мостовые конструкции. Если работодатель хочет получать более подготовленного специалиста, он должен участвовать в формировании программ и требований, а также предоставлять лабораторную базу, базу практической подготовки и практик.

Срок обучения может увеличиться

— Срок обучения фактически увеличивается. Базовое образование займет от четырёх до шести лет, а сейчас действует четыре года. Получается, обучение может стать длиннее на два года?

— Может увеличиться. Сейчас экспертные сообщества и федеральные учебно-методические объединения обсуждают разные варианты. По отдельным направлениям может остаться четыре года.

Например, в IT по некоторым направлениям предлагают четыре года. А в схемотехнике, связанной с разработкой ЭВМ, может понадобиться пять или шесть лет. Всё зависит от компетенций и знаний, которые должен получить выпускник.

То же самое со специализированным образованием: от двух до трёх лет, в зависимости от специальности и готовности рынка принимать такого выпускника.

Что получит выпускник новой системы

— Что будет преимуществом выпускника новой системы? Или это зависит от выбранной специальности?

— Конечно, многое зависит от специальности. Но главное преимущество в том, что выпускник будет иметь базовую фундаментальную подготовку, которая позволит ему дальше выбирать разные траектории.

Это ядро фундаментальности должно вернуться. Оно, к сожалению, отсутствовало. Для инженера это базовые курсы:

высшая математика,

физика,

химия,

теоретическая механика,

начертательная геометрия,

прикладная механика.

Это ядро, которое формирует понимание инженера.

Дальше идёт специализация или профессиональная подготовка. У инженера-строителя усиливается подготовка, связанная с материалами и технологиями. У инженера-машиностроителя или станкостроителя — дисциплины, связанные с технологиями производства и проектированием станка. То есть это специалист с базовой фундаментальной подготовкой, который может выбирать свою траекторию, но уже имеет профессиональный профиль.

Как работодатели будут воспринимать новые дипломы

— Как работодатели будут воспринимать новые дипломы? Старая система им понятна, а это что-то новое. Или качество образования повысится и таких выпускников будут охотнее брать на работу?

— Работодатель прежде всего ждёт повышения качества образования. Но не всё будет просто. Работодатель должен будет понять: если у человека в дипломе написано уже не "бакалавр техники и технологии", а "инженер по специальности машины и обработка металлов давлением", значит, он инженер и его нужно принимать на соответствующую должность.

Поэтому вместе с изменением закона об образовании должны измениться и трудовые нормативные акты. Как минимум, классификаторы должны соотносить уровень образования с должностями. Нужен переходник, где будет чётко состыковано образование, которое было: бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование по новой модели.

Права бакалавров и магистров, которые уже обучались или обучаются, не должны быть ущемлены после появления новой модели. Должно произойти совмещение должностей, а уровень квалификации обязательно должен учитываться. Мы настаиваем, чтобы в дипломе появилась запись об уровне образовательной квалификации, а возможно, и профессиональной квалификации. То есть записи, которые соответствуют Трудовому кодексу.

Готовы ли школьники и родители

— Школьники и абитуриенты готовы к этой системе? Это уже видно по пилотным проектам?

— Пилотные проекты реализуются уже четвёртый год. Мы видим, что спрос на специальности во всех вузах, которые участвуют в пилоте, достаточно высокий. Значит, школьники и родители заинтересованы: они изучают образовательные программы и предприятия, которые сотрудничают с вузами.

Большую роль играет целевой приём. Сегодня предприятие выставляет информацию на сайте "Работа в России": кого оно готово отправить учиться, сопровождать, потом взять на работу, какие меры поддержки предлагает во время обучения и на какую должность человек сможет претендовать после окончания. Выпускник школы может выбрать предприятие, на котором хотел бы работать, образовательную программу и вуз.

Это даёт работодателю возможность заранее понимать, кого он готовит, и прогнозировать потребность в кадрах. Выпускнику — определиться с будущим местом работы и должностью. Вузу — выстроить образовательные программы под заказ предприятий. Я думаю, что для школьников это интересно.

Когда новая система может стать общей для всех вузов

— Есть ли примерные сроки, когда новая система будет полностью внедрена во все вузы?

— Пилотный проект продлится до 2030 года. Возможно, полномасштабное изменение модели и законов начнётся после подведения его итогов.

Но если пилот покажет хорошие и понятные результаты для общества, работодателей, вузов, родителей и школьников, новую модель можно будет внедрять и без резкого изменения закона. Сейчас в законе уже прописаны уровни образования:

бакалавриат,

специалитет,

магистратура.

Министерству нужно будет варьировать переход на новую систему: выделять бюджетные места не на бакалавриат, а на специалитет и магистратуру. Но это не просто распределение мест. Нужно разработать новые стандарты или реализовывать программы по стандартам специалитета, которые уже есть. Должна пройти аккредитация программ или автоматическая переаккредитация, если существующие программы будут дополнены.

Очень важно, чтобы программы специалитета соответствовали приоритетным направлениям развития науки, технологий и технологического суверенитета. Эти направления определены постановлением правительства. Под них должны быть разработаны программы и стандарты, чтобы всё было состыковано между собой.