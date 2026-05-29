Семьям погибших бойцов могут отказать в выплатах, но Верховный суд поставил жёсткую точку

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к. ю. н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет, как семьям участников СВО защищать права на выплаты, пенсии и льготы, если отцовство установлено уже после гибели бойца.

Отказ — не конец: права нужно защищать

— Истории привыкания к предлагаемым обстоятельствам очень нам помогают. Как бы кто к этому ни относился — с отрицанием или негативом, — закон есть закон, и вам нужно понимать, как с этим быть, как работать и как защищать свои права.

Иногда не нужно останавливаться на отказе, нужно идти вперёд. Сегодня я хотела бы рассказать о резонансном деле, потому что многие в такой ситуации сказали бы: "Наши права нарушают, защищать их мы не будем, нам отказали незаконно — ну и пусть оно горит огнём". Однако не всё так безнадёжно.

Дочь погибшего бойца добилась выплат

После гибели бойца его дочь, которая при жизни не была им официально удочерена, то есть юридически родство не было оформлено, претендовала на страховые выплаты и пенсию по потере кормильца. Речь в среднем идёт о суммах от двух до пяти миллионов рублей плюс ежемесячные выплаты.

Но поскольку родители не были в официальном браке, факт отцовства должен был быть установлен. Отец погиб, и биоматериала для установления отцовства не осталось.

Проблема заключается в том, что если боец погиб до того, как суд успел признать его отцом, или иск был подан уже после его смерти, социальные фонды зачастую отказывают в выплатах, даже не разбираясь в ситуации. Они требуют свидетельство об отцовстве, которое невозможно оформить без заявления живого отца или решения суда.

Эта ситуация отказов привела к тому, что делом занялся Верховный суд. Более года дочь не могла получить деньги из-за того, что отцовство установили уже после гибели бойца.

Верховный суд встал на сторону ребёнка

Суд в данной ситуации встал на сторону дочери и, по сути, обязал все нижестоящие инстанции, в том числе военкоматы и фонды, считать датой возникновения права дочери на получение пособий день смерти бойца, а не дату решения суда об установлении отцовства.

Это очень важно: здесь каждый день имеет значение. Такая позиция позволила получить не только текущие пособия, но и выплаты за весь просроченный период, индексацию и недоплаченные суммы.

Что делать семье участника СВО

Рекомендации для семьи участника СВО следующие.

Во-первых, действовать нужно через суд немедленно, не нужно тянуть. Если вам отказали, не нужно сидеть и ждать, когда кто-то придёт и протянет руку помощи. У вас есть определённый период времени, в который вы можете защитить свои права.

Не ждите, пока закон изменят. Иск об установлении факта признания отцовства можно подать в порядке особого производства. Главные доказательства — совместные фото, переписка, свидетельства сослуживцев о том, что при жизни боец называл ребёнка своей дочерью, алименты, если он их выплачивал, и т. д.

Обязательно используйте позицию Верховного суда в иске о взыскании выплаты. Ссылайтесь на то, что отказ СФР нарушает права ребёнка, так как отцовство подтверждено задним числом. Требуйте деньги с момента открытия наследства, то есть с момента гибели.

Не затягивайте со сроками: срок исковой давности по таким делам составляет три года. Если боец погиб, например, в 2023–2024 году, нужно уже спешить, чтобы решить эти вопросы.

Кто считается семьей по закону

Давайте ответим ещё на один вопрос — кого нужно считать семьей по закону?

В первую очередь это супруга и дети. По закону семья — это супруга и дети. Есть ещё нормы Жилищного кодекса, который признаёт членами семьи также родителей человека — маму и папу. Однако в ряде случаев с точки зрения закона они выходят на второй план, то есть не все пособия им положены.

Для некоторых льгот первостепенными получателями являются иждивенцы военнослужащего. Такой статус могут иметь пожилые родители, бабушки, дедушки, а также люди с инвалидностью.

Пенсия по потере кормильца и другие выплаты

В случае гибели родственника иждивенцам положена пенсия по потере кормильца. Её размер зависит от региона, в среднем это 15-16 тысяч рублей. Суммы ежегодно индексируются.

Также есть выплата членам семьи ветеранов боевых действий — вдовам, родителям, детям. Она составляет около пяти тысяч рублей. Если доход семьи низкий, то в Социальном фонде можно запросить ещё и пенсию по потере кормильца.

Все эти льготы оформляются в соцзащите и в МФЦ, поэтому заявляйте о своих правах.

Выплата на ремонт дома

Также можно запросить выплату на ремонт дома. Её дают раз в десять лет и только на частные дома, которые находятся в вашей частной собственности.

Размер выплаты рассчитывается исходя из метража и количества проживающих, поэтому здесь есть нюансы, на которые нужно обращать внимание.

Куда обращаться, если ведомства не реагируют

Если возникают проблемы и никто не реагирует на имеющиеся права, в России действует государственный фонд "Защитники Отечества", созданный по инициативе президента. В фонд могут обратиться жители любого региона со своими вопросами.

Обычно представители фонда напрямую связываются с руководством ведомства, которое не решило тот или иной вопрос, выясняют, в чём проблема, и ситуация начинает двигаться.

Единовременная выплата при рождении ребенка

Жизнь продолжается, и правовых ситуаций довольно много даже в том случае, если речь идёт об СВО, особом статусе участников СВО и членов их семей.

При рождении ребёнка один из родителей или опекун имеет право на единовременную выплату. Если один из родителей участвует в СВО и не может подать заявление, второй родитель может получить выплату в СФР. Об этом тоже нужно помнить.

Президентская выплата семье погибшего

Семьи участников СВО, погибших в ходе спецоперации или умерших в течение года после увольнения из-за ранений, полученных во время СВО, имеют право на единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей. Выплата назначается в течение трёх дней и делится поровну между всеми членами семьи военнослужащего. Этот момент тоже очень важен, и здесь мы снова возвращаемся к понятию семьи.

Есть и другие меры поддержки семей участников СВО, поэтому факт установления отцовства имеет большое значение. Он позволяет ребёнку считаться ребёнком погибшего в случае, если в дальнейшем нужно защищать его права.

Льготы для детей участников СВО

Для участников СВО и ветеранов боевых действий есть льготы, связанные с образованием, отдыхом и оздоровлением.

Дети участников СВО зачисляются в государственные и муниципальные детские сады и школы в первоочередном порядке. Если родитель погиб или получил увечья, ребёнок принимается без очереди, а место предоставляется в учреждении по месту жительства семьи.

В ряде регионов, например в Калужской и Владимирской областях, дети участников СВО получают бесплатное двухразовое питание в школе.

Также дети военнослужащих имеют право на первоочередное зачисление в средние профессиональные учебные заведения, а вузы выделяют отдельные квоты для детей участников СВО. В некоторых случаях детей зачисляют без вступительных испытаний, за исключением творческих и профессиональных испытаний.

Студенты, которые обучаются на платной основе, могут быть переведены на бюджет. Всё это нужно знать, и всем этим нужно пользоваться.

Денежные выплаты семьям военнослужащих

Государство поддерживает семьи участников СВО денежными средствами.

До 31 января включительно беременной жене мобилизованного военнослужащего выплачивалось 42 665 рублей. С 1 февраля 2026 года эта выплата составляет 45 054 рубля.

Ежемесячное пособие на сына или дочь военнослужащего, проходящего службу, выплачивается на федеральном уровне. Его назначают матери ребёнка, опекуну или другому человеку, который фактически занимается воспитанием сына или дочери военнослужащего по мобилизации.

Пособие выплачивают каждый месяц с рождения ребёнка, пока отец служит, до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. За оформлением данной выплаты необходимо обращаться в Социальный фонд либо подавать заявление в электронном виде.

Размер пособия индексируется с 1 февраля.

Кто может получать две пенсии

Вдовы и родители ветеранов боевых действий могут получать две пенсии: страховую по старости или инвалидности и государственную пенсию в связи с потерей кормильца.

Пенсию по потере кормильца также могут получать дети, родители, супруги, бабушки и дедушки, братья и сестры, а также внуки, если они соответствуют определённым критериям. Обратите внимание, соответствуете ли вы критериям, предусмотренным законом для данного вида выплат.

Главное: вовремя установить юридический статус

Возвращаясь к началу: устанавливайте факт отцовства, если это необходимо сделать. Определяйте, являетесь ли вы членом семьи.

Пусть все будут живы, здоровы, живут в достатке, и применение данных льгот не станет первоочередной задачей вашей жизни.