Россиян напугали теневым рынком просрочки — но у ритейла нашёлся неудобный ответ

В программе "Точка зрения" председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов рассказал, насколько реальна проблема просроченных продуктов, как работают скидки и маркировка, почему крупным сетям невыгодна перемаркировка и какие риски есть в полуфабрикатах.

Проблема просрочки: масштаб или преувеличение

— В России всё чаще говорят о теневом рынке просроченных продуктов. В интернете появляются объявления о продаже крупных партий товаров с истекшим сроком годности — от мяса и молочной продукции до сладостей и полуфабрикатов. По закону такие товары должны уничтожаться, но, как утверждают эксперты, часть просрочки может возвращаться в оборот через переработку или непрозрачные каналы сбыта.

Насколько реальна проблема нелегального оборота просроченных продуктов?

— На мой взгляд, этой теме придаётся слишком большое значение. Я не считаю её серьёзной проблемой. Даже если исходить из цифр, которые называют СМИ, 50 млрд рублей звучат громко. Но это примерно 0,1% от оборота розничной торговли продовольственными товарами. К тому же не понятно, кто и как считал эту сумму. Она никак не обоснована.

Что дешевле: уничтожить или продать

— Действительно ли уничтожить продукт иногда оказывается дороже, чем попытаться его перепродать?

— Мне кажется, неправильно сравнивать эти вещи.

Если у продукции истёк срок годности, она по закону запрещена к обороту. Никто не имеет права снова её продавать. Такая продукция должна быть уничтожена.

Если срок годности ещё действует, даже если остался один день, товар может продаваться. Во многих магазинах продукцию с истекающим сроком годности продают со скидками 30, 40, 50%. Люди могут её купить, если видят, что качество товара нормальное.

Срок годности устанавливает производитель, исходя из требований законодательства. Часто реальный срок хранения выше, но производитель не может просто поставить большую цифру: указанный срок должен быть рассчитан и обоснован.

Какие продукты в зоне риска

— Какие продукты находятся в наибольшей зоне риска?

— В первую очередь всё зависит от условий хранения. В неорганизованной торговле продукты часто портятся в жаркое время года просто потому, что нет нормальных условий хранения. В крупных сетевых магазинах с этим, как правило, проблем нет: продукция хранится в холодильниках и доставляется с соблюдением температурного режима. Если температурный режим соблюдается от производства до реализации, продукция обычно сохраняет качество.

Главные хранители просрочки — сами потребители. Мы забываем продукты в холодильнике, а потом решаем, что с ними делать. Даже просроченное молоко иногда не выбрасывают, а используют для приготовления еды. Поэтому в зоне риска может оказаться любая продукция — всё зависит от того, как она хранилась.

Переработка и возврат в оборот

— Где проходит грань между безопасной переработкой и опасным возвратом еды в оборот?

— Сейчас многое запрещено перерабатывать. На каком-то этапе запретили даже переработку продукции для животных. Раньше, например, хлеб исторически перерабатывался, но сейчас его возврат тоже запрещён.

В законе о торговле записано, что продукция, поставленная поставщиком, не может быть возвращена. Значит, она должна быть утилизирована.

— Правда ли, что обычный потребитель не сможет проверить переработанные продукты?

— Если кто-то профессионально переработает такую продукцию, потребитель вряд ли это поймёт.

Можно вспомнить случаи отравления шаурмой. Раньше показывали сюжеты о том, как просроченную курицу отмывали и затем использовали в точках быстрого питания. Подобные случаи бывают и сейчас: люди обращаются с жалобами в Роспотребнадзор, больницы сообщают об отравлениях. Но это уже незаконные действия, когда продукции фактически дают вторую жизнь.

Цифровой контроль и маркировка

— Насколько эффективно сегодня работает цифровой контроль и маркировка?

— Он работает. Если продукция подлежит маркировке, на ней размещён QR-код. При сканировании на кассе система должна увидеть, истёк срок годности или нет. Просроченный товар не должен пробиваться. У крупных торговых сетей это точно работает.

Система маркировки "Честный знак" позволяет останавливать такую продукцию на кассе. Есть и системы прослеживаемости, которые помогают восстановить цепочку движения товара, особенно продукции животного происхождения.

Но полностью закрыть возможность реализации просрочки маркировка не может. Она работает только с тем товаром, который легально попал в оборот и имеет маркировку.

— Раньше были случаи, когда переклеивали штрихкоды и меняли дату. Такое могли делать продавцы?

— Наверное, где-то такое было, но крупные сети в этом не заинтересованы. Им нет смысла этим заниматься, а выстроить такой процесс в большой организации крайне сложно.

В небольших торговых точках, где всем управляет сам хозяин, такие установки теоретически возможны. Но это опасно и может привести к серьёзным последствиям.

Поэтому лучше выбирать системных игроков. У них есть оборудование, контроль и полное участие в системе маркировки. Переклеивать QR-коды сложно: эти коды ещё нужно где-то взять. Для сети выгоднее правильно рассчитывать партии товара и быстро обновлять ассортимент. Задача магазина — чтобы товар уходил с полки раньше, чем истечёт срок годности.

Можно ли распознать просрочку внешне

— Может ли просроченный продукт внешне выглядеть безопасным?

— Да, если продукт хранился правильно, потребитель не всегда поймёт, что срок годности истёк.

Даже охлаждённое мясо может выглядеть нормально, если соблюдался температурный режим. Обычно покупатель ориентируется на внешние признаки:

плесень,

вздутую упаковку,

запах,

изменение внешнего вида.

Но если условия хранения были хорошими, таких признаков может не быть. Например, молоко при правильном температурном режиме часто сохраняется на несколько дней дольше срока, указанного на упаковке. Поэтому главное — внимательно смотреть на срок годности на упаковке.

Почему вопросы возникают вокруг полуфабрикатов

— Много вопросов возникает вокруг полуфабрикатов. С чем это связано?

— Полуфабрикат — это переработанный продукт. Если кто-то пытается дать просроченному товару вторую жизнь, мясо или другие ингредиенты могут попасть в новый продукт, например, в котлеты или изделия в панировке. Потребитель этого не поймёт, если продукт не выдаёт запах или внешний вид.

Но чаще речь идёт о малоизвестных предприятиях. Если человек регулярно покупает продукцию определённого производителя, он быстро понимает, можно ли ему доверять. Крупные производители дорожат брендом. Если известная компания подведёт по качеству, потребитель перестанет покупать не только один товар, а всю линейку. Поэтому крупным игрокам невыгодно экономить таким способом.