Пока спорят о запретах для детей, самая уязвимая группа в интернете оказалась совсем другой

В программе "Точка зрения" координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал, почему запреты не решают проблему цифровой безопасности. По его словам, детям нужны безопасные версии привычных соцсетей, а пожилым людям — понятная и оперативная информация о схемах мошенников.

Детям в интернете нужны не запреты, а безопасная среда

— В России снова заговорили о возрастных ограничениях в интернете. Член Общественной палаты предложил ограничить доступ к социальным сетям детям младше 14 лет — до получения паспорта. Инициативу объясняют заботой о безопасности, защитой от интернет-мошенников, опасного контента и цифровых манипуляций. Ранее обсуждалась даже планка 16+, но теперь предлагают вариант 14+.

Но возникает вопрос: действительно ли проблема сегодня в детях? Пока обсуждаются ограничения для подростков, люди старшего возраста остаются одной из самых уязвимых групп перед телефонными и интернет-мошенниками. Они чаще теряют крупные суммы, доверяют незнакомцам и сложнее адаптируются к быстро меняющимся цифровым схемам.

Почему идея возрастного доступа к интернету снова стала актуальной?

— Я думаю, потому что ищут шаги по созданию более-менее стерильной, безопасной среды для несовершеннолетних. Сейчас дети, как правило, находятся на взрослых ресурсах, контент и манера общения которых не приспособлены для детского пространства.

Однако сама по себе радикальная идея просто оставить подрастающее поколение без интернета в корне неправильна. Интернет сегодня — неотъемлемая часть жизни, социализации и формирования профессиональных навыков, которые понадобятся в будущем. Сейчас интернет играет такую же роль, если не большую, как сто лет назад электричество и телефон вместе взятые.

Паспорт не решает проблему цифровой безопасности

— Мы говорим о возрастных ограничениях. Как получение паспорта поможет защитить от мошенников? И может ли запрет соцсетей до 14 лет реально повысить безопасность детей?

— Видимо, 14 лет имеется в виду как дата получения паспорта, то есть документа, по которому можно более-менее идентифицировать пользователя. При этом по гражданскому законодательству 14 лет ещё не означает наступления гражданской дееспособности.

Проблема скорее в том, что дети вынуждены находиться на ресурсах, которые совершенно для них не предназначены. В результате делается попытка адаптировать взрослые ресурсы для аудитории, которой там вообще не должно быть.

Уже много лет поднимается вопрос о детских версиях социальных сетей. У детей есть запрос не на отдельную специализированную площадку, а на привычный взрослый интерфейс. Поэтому, вероятно, нужно создать детские версии популярных соцсетей с тем же интерфейсом, но с другим уровнем модерации и идентификации пользователей. Такие версии, на мой взгляд, должны быть созданы операторами социальных сетей, которые работают в юрисдикции Российской Федерации. Больших затрат это не вызовет, потому что интерфейс по сути тот же.

Если такое решение будет реализовано, дети получат тот ресурс, который им нужен, а государству и операторам соцсетей не придётся адаптировать взрослую среду коммуникации для тех, кого там вообще не должно быть.

Запреты могут увести детей на менее контролируемые площадки

— Запретный плод всегда сладок, а дети и подростки легко обходят цифровые ограничения. Не приведёт ли это к тому, что они уйдут на менее контролируемые площадки? Как сделать так, чтобы они пользовались безопасными ресурсами?

— Им нужно предоставить то, что они хотят, но с учётом требований безопасности. Если они не хотят находиться в специализированной детской соцсети, которая к тому же тяжело окупается, нужно дать им детский вариант полноценной соцсети, в которую они и стремятся. Тогда мы, скорее всего, уменьшим отток несовершеннолетних на слабо контролируемые и слабо модерируемые площадки.

Кроме того, такое решение не будет восприниматься как очередной запрет. Очень многие ограничительные инициативы подаются под предлогом безопасности, и это уже привело к дискредитации самого понятия безопасности — по принципу знаменитой притчи "Волки, волки".

Пожилых людей нельзя ограничивать, их нужно предупреждать

— Помимо детей, ещё одна уязвимая группа — пожилые люди. Стоит ли вводить для них какие-то ограничения и контролировать их нахождение в интернете? Возможно ли это?

— Мы пытаемся контролировать не тех. Вместо того чтобы бороться со злоумышленниками, мы вводим ограничения для добропорядочных пользователей. Это приводит к тому, что люди перестают воспринимать инициативы по обеспечению безопасности позитивно даже тогда, когда защита действительно требуется.

Что касается пожилых людей, такие ограничения очень трудно обосновать. Это взрослые люди с соответствующим жизненным опытом.

— Как тогда помочь им не попадаться на уловки мошенников?

— Единственное решение — качественная информационно-просветительская работа. Она должна быть профессиональной, системной и своевременной. Сейчас советов по противодействию мошенникам появляется много, но они идут из разных источников и часто не складываются в единую систему. Эту работу нужно выстраивать на основе анализа угроз, цифровой активности и реальных схем злоумышленников. Материалы необходимо адаптировать для пенсионеров и доставлять адресно.

Главное — делать это оперативно, потому что злоумышленники быстро реагируют на любой информационный повод и используют его в своих целях.

Цифровой грамотности нужно учить и детей, и взрослых

— То есть нужно не ограничивать доступ и не запрещать, а учить пользоваться новыми технологиями — и детей, и пожилых?

— Применительно к пенсионерам — только так. Какие-либо ограничения в данном случае невозможны. Более того, они будут восприняты крайне негативно. Достаточно вспомнить волну, поднявшуюся после неофициальной инициативы об ограничении допуска пенсионеров к управлению транспортными средствами. Реакция была настолько сильной, что ГАИ и МВД были вынуждены опровергать эту информацию.

С детьми немного сложнее, потому что они находятся в процессе формирования личности, образования и самореализации. Здесь нужно совместить общественный интерес к безопасности несовершеннолетних с запросом самих детей на определённый контент и внешний вид площадок. Поэтому применительно к соцсетям идеальным вариантом стала бы законодательная норма, которая обязывала бы социальные сети, работающие в российской юрисдикции, иметь детские версии с качественным уровнем модерации. К сожалению, в большинстве взрослых социальных сетей такого уровня модерации мы сейчас не видим.

Просветительская работа должна быть системной

— Если говорить о просветительской работе, как она могла бы быть реализована? Детей можно собрать в школе и провести дополнительный урок. А как преподнести эту информацию пожилым людям?

— Здесь вопрос не столько в способе доставки информации, сколько в качестве самих материалов. Сейчас различные публикаторы заимствуют друг у друга основные тезисы без глубокого комплексного исследования проблемы, публикуют их и считают, что этого достаточно. В начале 2010-х годов системность в информационно-просветительском подходе ещё была, сейчас она исчезает.

На первом этапе нужен анализ контентной среды, угроз, действий злоумышленников и механизмов, которые они используют, как программно-технических, так и психологических. На основе такого междисциплинарного анализа должны готовиться информационно-просветительские материалы, адаптированные для конкретной аудитории. Это могут быть краткие и более полные версии.

Дальше их нужно распространять через интернет. Немного наивно ожидать, что мы сможем регулярно собирать пенсионеров в офлайн-помещениях. Иногда это получается, чаще нет. Поэтому информация должна идти через основные и популярные интернет-площадки, на которых пенсионеры уже находятся.

Ответственность пользователя начинается после предупреждения

— А дальше уже будет их ответственность — принимают они эту информацию или нет?

— В данном случае да. Здесь срабатывает принцип: вы предупреждены.

Как и в любой другой среде, мы не можем гарантировать, что человек в каждой конкретной угрожающей ситуации поступит именно так, как мы ожидаем. Иначе не было бы ни производственных инцидентов, ни ДТП. Понятно, что в некоторых случаях люди по той или иной причине отходят от рекомендаций. Но по крайней мере у них должна быть возможность качественно и доступно получать актуальную информацию.