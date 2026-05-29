В России снова заговорили о проблеме, без решения которой призывы рожать теряют смысл

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" писатель и общественный деятель Мария Арбатова говорит о домашнем насилии, алиментах, страхе женщин перед разводом и о том, почему без реальной защиты семьи разговоры о рождаемости остаются пустыми.

Почему государство не защищает слабых в семье

— Отдельная тема — права мужчин. Каким образом они нарушаются? Смотришь новости: этот бил того, вместе выпивали, этот бил жену. Я уже не говорю о том, сколько женщин каждый день, сколько женских трупов в этих подробных новостях. И ничего не меняется, законы не меняются. Домашнее насилие не прекращается.

— Эта история давняя. Была Стамбульская конвенция. Но потом депутаты решили, что Уголовного кодекса достаточно: там всё это описано. Если дать слишком много прав каким-то организациям: опеке, ювенальной юстиции и прочим структурам, — это будет вмешательством в дела семьи.

— Но депутаты это приняли, потому что получили указание сверху. А сверху это пролоббировала РПЦ, у которой на сайте было написано: не лезть в семью, домашнее насилие — дело семейное и т. д.

— Вы считаете, что РПЦ — сторонница домашнего насилия?

— Это не я считаю. Это РПЦ так считает. Официальный сайт, официальные люди рассказывают о том, что семья — закрытое учреждение, в котором она сама по себе разберётся.

Получается, что слабые в семье, как правило, женщины, дети, старики, — не граждане, что их не защищает российское законодательство. Бывает, что страдают и мужчины, но крайне редко. По статистике, на десять убитых женщин приходится один убитый мужчина. И то, как правило, он был в состоянии алкогольного опьянения, а она защищалась. Часто дети тоже становились подельниками. Из всех сидящих женщин около 30% — это женщины, которые защищались от насильника. Сначала полиция ничего не делала, а потом уже было поздно.

— Они же говорили: "Что-нибудь случится — придём".

— На самом деле говорили иначе: "Когда убьют — приедем". Сама по себе эта система у нас абсолютно постмодернистская, чтобы не сказать ненормативного слова.

Рождаемость, насилие и тревожность

— Государство говорит: "Нам не хватает детей. Женщины, рожайте, не делайте абортов. Даже если беременность в 12 лет — мы будем счастливы". А параллельно с этим оно позволяет убивать женщин фертильного возраста, позволяет их бить. У нас колоссальный процент женщин, которые при абсолютном физическом здоровье не могут забеременеть. А причина в том, что её били.

— Да, кстати, была новость о том, что у нас резко выросло женское бесплодие. Вы думаете, это из-за насилия?

— Я говорю про тех, кого били. Когда их потом приводили к психологу, выяснялось, что физически всё нормально. Два здоровых человека, беременности нет. Гинекологически они здоровы. Но у женщины такая высокая тревожность, что ничего не получается.

— Это сейчас или всегда было?

— Это сейчас, и тогда, и всегда. Поэтому мы всегда говорим: "Начинайте с психолога, а не с эндокринолога, потому что нами управляет наша психика".

Я консультирующий психолог. Понятно, что приходят не все. Но те, кто приходит, — это люди, по которым сначала родители ездили как тяжёлый товарный состав, а потом уже близкие, мужья. Естественно, они выбирали таких же мужей, как родители. То есть "ты мне роди, а я перезвоню".

Кавказ, закрытые общества и исчезающие женщины

— А это только у нас такая ситуация или общемировая тенденция? Например, в арабских странах, восточных странах?

— В арабских странах её никто не спрашивает. Там вообще всё другое. Если это закрытое общество, как у них называется, то она рожает как крольчиха, потому что ей просто не разрешают предохраняться. Ей Аллах не разрешает предохраняться.

— У нас тоже такого много. Кавказский регион, и вообще…

— Да, они становятся тюрьмой для женщин. У нас постоянно бегут девушки, часть из них потом возвращают туда принудительно, и дальше они исчезают. Остаётся холмик. Иногда даже холмика не остаётся.

— Уже несколько таких громких историй было.

— Несколько? Их много. Это российские женщины, будущие матери. Если вам нужно потомство, вы его от марсианок не родите. Берегите женщин, которые здесь находятся: молодых, красивых, полных жизни. Защитите их от домашнего насилия, сексуального насилия, дискриминации на рынке труда. Дайте им закон о реальных алиментах.

Алименты и безотцовщина

— Они выдумывают всё что угодно: не пустят за границу, туда не пустят, сюда не пустят. А там, по-моему, 150 млрд алиментов, не дошедших до детей.

— Слушайте, но с алиментами тоже непросто. Я разговаривала с мужчиной: он запутался в женщинах, у него было много детей, и он должен был платить чуть ли не по 45 тысяч на каждого ребёнка, при том что сам зарабатывал меньше. Возможно, он что-то придумывал, но технически это выглядело очень сложно. Насколько вообще адекватна эта алиментная система? Я за то, чтобы платили, чтобы детям помогали, чтобы вообще не разводились.

— Система — абсолютно адекватная, но она адекватна в пользу мужчины.

— Как в пользу мужчины, если он должен платить алименты?

— Вы не знаете его истории полностью. Когда он делал детей, он понимал, что делает.

У нас выросло много поколений почти в безотцовщине. До 1991 года денег не было ни у кого: на работе выдирали из зарплаты, никто никого не спрашивал, все жили впроголодь, но как-то это происходило. С тех пор выросло очень много поколений практически без отцов, потому что если отец не финансирует твою еду, одежду, лечение, образование — значит, у тебя нет отца.

Закон о реальных алиментах

— Что такое закон о реальных алиментах, который приняли уже многие страны? Когда женщина перестаёт получать деньги от мужчины внутри семьи, а ребёнок есть, она пишет заявление наверх, и государство выдаёт ей половину прожиточного минимума. Вторую половину она заработает сама. Вот этого наше государство не делает.

— То есть платит не мужчина, а государство?

— Да. Но если государство заплатит хоть копейку за мужчину, оно должно относиться к нему как к вору. А сейчас оно относится к нему как к человеку, которому просто не хочется платить: у него другие деньги, другие дети, другая жена. А этот ребёнок — куда?

Более того, государство никак не выводит это в публичное обвинение. Женщина должна нанять адвоката, написать исковое заявление, которое стоит минимум 500 долларов, пойти в суд, защищаться. А он будет ей угрожать и делать всё что угодно.

Когда обвинение государственное, как по домашнему насилию, по сексуальному насилию, государство помнит, что этот человек — гражданин, что оно существует на его налогах. Женщина обращается к государству, а оно уже подаёт в суд и всё решает. А у нас она сама бегает за ним.

— Конечно, государству было бы легче найти бывшего мужа, чем женщине.

— Но это даже не обсуждается. Вместо этого придумывают какие-то доски позора, лишают водительских прав, запрещают выезды. Идёт какой-то безумный карнавал вместо того, чтобы дать женщине возможность чувствовать себя защищённой.

Почему женщины боятся рожать

— Семейный кодекс российскую женщину вообще не защищает. Поэтому когда спрашиваешь молодую девушку, или уже не очень молодую: "Почему ты не рожаешь?" — она отвечает: "А что я буду делать с ребёнком после развода?"

Я уже не говорю о семьях, где дети-инвалиды. Никто не знает, какой ребёнок у тебя родится. Ни одна предварительная экспертиза этого не покажет. У нас 50% мужчин сразу уходят от такого ребёнка. И дальше женщина ходит по фондам, плачет с телевизора, вызывает у нас чувство вины.

Государство говорит: "Хочу много детей". Но на вопрос, что оно для этого делает, не отвечает. Говорят: "Материнский капитал". Но материнский капитал даже съесть нельзя. Его можно пустить на ремонт, учёбу, лечение. Вот у меня сын с невесткой вообще ни во что не попали. Купили на материнский капитал дом в деревне, в который надо вложить ещё 25 материнских капиталов...

Окончание следует...