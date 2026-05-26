Родинка изменила цвет: когда пора срочно к врачу

В программе "Точка зрения" врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова рассказала, какие родинки могут быть опасными, почему меланома развивается стремительно и чем опасны солнце, солярий и травмирование кожи. Эксперт объяснила, когда нужно срочно идти к врачу и как регулярная проверка помогает выявить проблему на ранней стадии.

Что такое родинка и почему они появляются

— Родинки есть почти у каждого человека. Мы привыкли не обращать на них внимания, особенно если они не болят и не меняются. Но врачи предупреждают: именно игнорирование изменений кожи часто становится причиной позднего выявления опасных заболеваний, включая меланому. Это один из самых агрессивных видов рака кожи.

Что такое родинка с медицинской точки зрения и почему у одних людей родинок много, а у других их почти нет?

— Это чаще всего закодировано генетически. Родинки появляются как защита от солнца. То есть это скопление меланоцитарных клеток у людей, которые избыточно бывают на солнце. Таким образом кожа защищается от ультрафиолетового излучения. Но основной фактор — конечно, генетический.

Какие родинки считаются опасными

— Какие родинки считаются нормой, а какие потенциально опасными? Можно ли самостоятельно отличить опасную родинку?

— Самостоятельно это сделать достаточно сложно, потому что нужна определённая насмотренность. Обычно пациенты приходят уже тогда, когда родинка начинает изъязвляться, кровить и это уже меланома. То есть они видят изменения уже на стадии меланомы.

Как определить, что родинка подозрительная? Она меняет свой цвет, вы её начинаете чувствовать, она имеет черно-синий окрас, у неё нет ровных границ. Это те родинки, которые всегда настораживают.

Ко мне недавно на косметологическую процедуру — фотоомоложение — пришла девушка. Я ей отказала, потому что увидела у неё подозрительную родинку. Она была буквально точечкой. Но можно сделать так: сфотографировать родинку на телефон при хорошем разрешении и увеличить. Если вы не видите чёткого контура, это уже повод обратиться к врачу и спросить, всё ли нормально. Я отправила клиентку к онкологу, и диагноз подтвердился, к сожалению. Но мы успели вовремя, и эта родинка иссекается в пределах здоровых тканей. На этапе, когда она ещё маленькая, не выросла и не изъязвилась, всё можно предотвратить и дальше жить спокойно.

— Если человек пропустит этот момент и запустит ситуацию, к чему это может привести?

— Это приводит к меланоме. А меланома — это самая страшная опухоль. Она быстрее всех метастазирует и ведёт к летальному исходу. Самая страшная опухоль среди всей онкологии — это именно меланома, к сожалению.

Можно ли травмировать родинки

— Правда ли, что обычную родинку нельзя трогать и травмировать?

— Да, это верно. Те родинки, которые находятся в местах наибольшего травмирования, я всегда советую удалять, чтобы не было процесса малигнизации. Это изменение нормальной здоровой родинки в патологическую и далее в меланому.

Если родинка находится там, где мы застегиваем джинсы, или у женщин в области лифчика, где есть постоянное трение, я советую такие родинки убирать. Обязательно. Потому что постоянное трение, постоянная травматизация ведут именно к малигнизации.

— То есть родинка может превратиться в злокачественное образование, если её долго беспокоить. А какие ещё действия могут это спровоцировать?

— Да, безусловно. Ещё это уровень инсоляции. Прямые солнечные лучи провоцируют возникновение меланомы, и риск возникновения меланомы возрастает в несколько тысяч раз.

По-хорошему родинки обязательно нужно защищать на солнце. Сейчас есть солнцезащитные стики, которые можно использовать. Это очень удобно: они защищают родинки, не смываются водой. Утром встали, все свои родинки замазали — и прекрасно себя чувствуем.

Чем опасны солнце и солярий

— Естественный загар и искусственный загар в солярии опасны для родинок?

— Я объясню механизм действия. Под действием ультрафиолета возрастает количество клеточных мутаций. Эти мутации и есть изменение родинок.

Если наши защитные факторы, такие клетки, как фактор некроза опухоли альфа, не справляются, то патологические клетки остаются, превращаются в рак, начинают размножаться бесконтрольно, и в итоге мы получаем меланому.

— Вы говорили, что советуете удалять родинки, если они находятся в местах трения. А если родинка находится на открытом месте, нужно ли удалять её на всякий случай? Или если она не представляет угрозы, можно её не трогать?

— На всякий случай тоже надо смотреть, какая это родинка. Есть подозрительные родинки: чёрные, неровной формы, с голубым отливом. Такие родинки я советую удалять всегда. Допустим, даже если она находится на лбу, пока она маленькая, лучше её удалить.

А есть совершенно безобидные родинки, за которыми мы просто наблюдаем. Они имеют коричневый цвет, ровные границы, не изъязвляются. За такими родинками мы просто наблюдаем и регулярно раз в год ходим на осмотр. В День меланомы можно пройти бесплатное обследование. Вас посмотрит доктор и скажет, что подозрительно, а что нет.

Генетическая предрасположенность к меланоме

— Есть ли генетическая предрасположенность именно к меланоме?

— Да. Тогда с ультрафиолетовым излучением нужно быть очень осторожным. Я советую не ездить на экватор, где угол падения ультрафиолета прямой. Обязательно пользоваться фотозащитой SPF 50+, не пребывать на открытом солнце. Если плаваем, то обязательно в шляпах.

В этом плане мне очень нравятся китайцы: у них у всех специальные солнцезащитные костюмы, тканевые солнцезащитные маски для лица, которые открывают только глаза, и шляпы.

Если у человека в семье была меланома, он знает свой риск, но ему хочется куда-то путешествовать, то только так — с полной защитой, с полным солнечным блоком.

— Может ли родинка измениться резко, или всё равно должно пройти время, чтобы человек смог это отследить?

— Чтобы прямо за один день — нет. Но бывает, что за две-три недели она начинает изъязвляться, кровить. До какого-то момента была совершенно нормальная, человек ничего не замечал, и вдруг за две-три недели она начинает странно себя вести. Такое бывает.

Что делать, если родинка резко изменилась

— Что делать, если родинка резко изменилась?

— Если мы говорим про бюджет и про ОМС, то человек сначала идёт к дерматологу. Дерматолог или дерматоонколог оценивает риски. Мы всё равно не занимаемся удалением, мы оцениваем риски и направляем к онкологам.

Онкологи дальше уже смотрят, берут гистологические исследования, то есть клеточные исследования, либо сразу удаляют такие родинки в пределах здоровых тканей. Есть определённые правила, по которым их нужно удалять.

Дальше делается гистологическое исследование, смотрят клеточный состав и уже решают, что делать дальше. Иногда всё ограничивается просто удалением родинки. Человеку говорят: "Да, у вас была меланома, без метастазирования, всё, живите спокойно".

Нужно ли регулярно проверять кожу

— Здоровому человеку нужно регулярно ходить к дерматологу и проверять кожу?

— Здесь сложный вопрос. Обычному человеку очень сложно заметить какие-то изменения. Например, если он живёт один, а изменения происходят на спине. Родинок на спине может быть много, самому человеку сложно рассмотреть себя со стороны спины.

В общем, да, я бы советовала ежегодно проходить профилактическое обследование в День меланомы, тем более сейчас это абсолютно бесплатно.

— Почему люди поздно обращаются к врачу? Только потому, что не замечают изменений в невидимых местах?

— Не всегда. Это зависит от психотипа. Бывает, что обращаются с запущенными случаями. Некоторые думают, что пройдёт само. У некоторых идёт страх: "Лучше я не буду ничего знать. Если я ничего не знаю, значит, у меня ничего нет". Такая психологическая защита в виде отрицания. И таких пациентов, к сожалению, очень много.

Иногда приходят с доброкачественными опухолями по два-три килограмма. Вырастает опухоль на спине. Это зависит от психологического портрета пациента.

Есть и другая категория людей, которые по поводу каждой новой родинки бегут с мыслью: "Мне кажется, у меня рак, посмотрите срочно". Здесь уже гипердиагностика и лишняя тревожность.

Достаточно соблюдать правила поведения на солнце, пользоваться солнцезащитными кремами, желательно загорать в полутени. Но и не обращать на это внимания — тоже плохо, потому что раз в год желательно проверяться.

Новые методы лечения меланомы

— За последние годы появились новые методы лечения. Это помогло врачам быстрее выявлять серьёзные заболевания и эффективнее лечить пациентов?

— Вы имеете в виду вакцину против меланомы, иммунокоррекцию? Не то чтобы выявлять. Выявляли мы всегда хорошо. Лечение сейчас стало лучше.

— Какие сегодня есть новые методы, которые позволяют лучше лечить меланому?

— Сейчас есть индивидуальная вакцина от рака. Также используются онкологические методы лечения. Но в сфере грандиозного надежда именно на вакцину. А так, в общем, всё по классике.

— Вакцину ставят людям, у которых уже есть предрасположенность, или здоровым людям тоже?

— Нет, это индивидуальная вакцина. Я, к сожалению, пока с этим не работаю. Но знаю, что вакцина индивидуальная, она делается под конкретную опухоль конкретного человека. То есть берут клеточки и вырабатывается иммунитет к данной конкретной опухоли данного конкретного человека. Она персонифицирована.

Как сохранить кожу здоровой

— Какие рекомендации вы можете дать зрителям, чтобы кожа оставалась здоровой как можно дольше?

— Не сгорать, пребывать на солнце в безопасные часы — утром и после 16:00. Не разгуливать под открытым солнцем без солнцезащитного крема.

Девушкам, которые хотят долго сохранить красоту и молодость, избежать пигментации на лице и фотостарения, нужно постоянно использовать солнцезащитный крем с фактором защиты SPF 50+ на лицо, шею, декольте и кисти рук. Тогда у вас будет прекрасная белая красивая кожа без пигментных пятен, и вы дольше будете молодыми и красивыми.