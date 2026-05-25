Билетик на сдачу перевернул голову: хотел развлечься, а начал ждать розыгрыш как спасение

В программе "Точка зрения" врач-психотерапевт, семейный системный психотерапевт Лариса Никитина объясняет, почему люди верят в лотерейное чудо, когда покупка билетов становится зависимостью и почему крупный выигрыш может не спасти, а разрушить жизнь человека.

Почему люди верят в лотерейное чудо

— Лотерейные билеты в России покупают миллионы людей. Кто-то на удачу, кто-то по привычке, а кто-то в надежде резко изменить жизнь. Каждый год появляются новые миллионеры, но подавляющее большинство участников тратят больше, чем получают. При этом вероятность крупных выигрышей крайне низка, а сама система устроена так, что организаторы остаются в плюсе. Почему люди массово продолжают покупать лотерейные билеты, хотя знают, что шанс на выигрыш минимальный?

— Тут очень много аспектов. Даже если посмотреть на наши сказки: про Емелю, про золотую рыбку, — люди всегда рассчитывали на чудо. Испокон веков жизнь была тяжёлой и люди ложились спать, представляя, что завтра всё изменится. С этим было легче жить.

Когда у человека повышенная тревожность, когда он не уверен в завтрашнем дне, психика рисует быстрый путь из точки А в точку В, минуя весь остальной путь.

Лотерейную зависимость можно рассматривать как болезнь, если она выходит за рамки эпизодических случаев. Например, человек покупает билеты к Новому году или к празднику. В моей семье тоже было принято: мы покупали билетики, подписывали их, выигрывали смешные деньги и выясняли, кто более удачлив. Когда это не навязчиво и не бьёт по семейному бюджету, это можно воспринимать как маленький презент самому себе несколько раз в год. Но бывают люди, которые зациклены: они не едят, копят деньги, всё тратят на билеты, высчитывают комбинации, покупают билеты упаковками — и при этом ничего не выигрывают. Здесь это часто происходит от безысходности — у людей, которые не уверены в себе, в своём материальном положении, которым хочется чуда. И чуда очень большого и резкого, как в сказке о золотой рыбке. Все мы знаем, чем закончилась эта сказка.

Большой выигрыш может разрушить жизнь

— Если человек всегда жил скромно и вдруг на него обрушиваются большие деньги, он может оказаться к этому не готов.

Была история много лет назад: семья выиграла баснословную сумму. Они купили несколько квартир себе и детям. Потом к ним начали ходить друзья, они начали пить. Последние кадры были ужасные: кухня с малахитовым покрытием, всё заставлено грязной посудой, тараканы. Максимум, что у них осталось, — квартиры у детей. Все деньги они истратили.

Почему? Потому что внутренне люди были не готовы к такой огромной энергии. Деньги — это огромная энергия. Если человек живет на 30 или 50 тысяч в месяц, и вдруг на него сваливаются сто миллионов, это может его не порадовать, а убить — и в прямом, и в переносном смысле. Таких историй много.

В США тоже писали о человеке, который работал мусорщиком и выиграл безумные миллионы. Сначала он начал шиковать, приглашать друзей, сидел в ванной, весь в золоте, рядом шампанское и молодые красивые девушки. Через какое-то время он вернулся работать мусорщиком, потому что не справился.

Есть фраза: деньги любят тишину, как счастье любит тишину. Я читала историю о маленьком предпринимателе, который выиграл большие деньги и вложил их в оборудование, машины, развитие дела. Он приумножил выигрыш. А всё остальное очень часто заканчивается печально.

В советские времена люди выигрывали машины, холодильники через лотерейные билеты. Но такие выигрыши можно назвать безобидными: они редко наносили ущерб в дальнейшем.

Несколько лет назад перед Новым годом женщина-предприниматель выиграла миллиард рублей. Она была человеком с большим бизнесом, но последствия тоже оказались тяжёлыми: сразу появилась куча родственников, знакомых, соседей из разных регионов, которые захотели быть её друзьями и начали просить деньги. Мы не знаем, кому она помогала и как. Но каждый, кому она отказывала, даже если она этого человека ни разу не видела, считал своим долгом ей как-то нагадить. Насколько я слышала, ей сожгли машину. Это зависть, человеческая зависть, от неё никуда не денешься.

Поэтому когда вы мечтаете выиграть в лотерею, надо всегда думать: "А что я буду с этим делать?"

Почему мечта о миллиарде так притягательна

— Есть психологические тренинги, где разбирают энергетическую составляющую денег: сможет ли человек взять такие деньги. Даже запрос к системному терапевту "я хочу зарабатывать больше" всегда рассматривается по линии времени: сколько денег человек может поднять. Если сейчас у него 200 тысяч, то 500 или 800 тысяч для него нормально, а два миллиона — он уже не справляется. Он не понимает, куда их девать и что с этим будет.

Почему люди верят в чудо? Потому что хочется ничего не делать, лежать на диване, щёлкнуть пальцами — и у тебя миллиард. Прекрасно же? Конечно, прекрасно. Сразу закрываются все дыры. Всем покупаются квартиры — близким, дальним родственникам. Мне кажется, у русских, если смотреть на наши сказки, очень распространено желание, чтобы всё получилось по щелчку, по щучьему веленью. Не чтобы я пошёл, выучился, заработал, что-то сделал, а чтобы на меня свалилось.

— То есть многие покупатели лотерейных билетов ждут не просто развлечения, а именно того самого шанса: вот-вот я выиграю?

— Есть люди, которые покупают билеты к празднику или по случаю: "Я могу потратить столько-то денег, моей семье это ущерба не принесёт. Но я чётко понимаю, что эти деньги не вернутся". Это одна история, безобидная.

А если человек начинает тратить семейный бюджет, в чём-то себе отказывает и смотрит только в лотерейный билет, если все его мечты — это выиграть, если он живёт от одного розыгрыша до другого — это уже зависимость.

Лотерея как симптом тревоги и депрессии

— Эта зависимость часто бывает на фоне тяжёлой ситуативной депрессии. Человек давно живёт в тисках: плохая работа, мало платят, всё время не хватает денег. В конце каждого месяца он думает, как заплатить "коммуналку" или ипотеку. Его угнетает неуверенность в завтрашнем дне. У него нет подушки безопасности. Он с ужасом думает: "А если я заболею?" Такие люди ходят больными на работу не потому, что они трудоголики, а потому что больничный оплачивается меньше.

— То есть финансовые трудности не уменьшают азарт, а, наоборот, подогревают его?

— Потому что человеку кажется, что это единственная возможность. Ему не добавят зарплату в три раза, он это хорошо знает. Он прекрасно знает, что на него завтра не свалится принцесса или принц с наследством. И наследство от западного дедушки тоже не прилетит.

— А бесконечные проигрыши его не смущают?

— Когда человек в ажитированном состоянии, когда он в зависимости, когда он сужен, он ничего не видит. Так же, как лудоманы, которые играют. Им всё равно, сколько времени прошло, ел он или нет. Он весь в процессе. Ему кажется, что ещё чуть-чуть — и он выиграет. Каждый раз появляется надежда: "Вот завтра я точно выиграю, в следующий раз точно выиграю". К таким процессам подключают астрологию, тарологов, кого угодно. Это целая индустрия, когда человеку говорят: "Ты должен быть счастливым, тебе что-то мешает". И он пытается пробиться через эти ворота, но использует не те ворота.

В результате есть люди, которые тратят все деньги. Оставляют себе минимум на еду, причём на скудную, дешёвую, углеводистую еду. Таких людей уже надо наблюдать и лечить, если они захотят, потому что это категорически неправильно. В какой-то момент наступает очень жёсткое разочарование. Если состояние нормализуется, человек вдруг смотрит на свою загубленную жизнь: несколько лет он тратил всё на лотерейные билеты, на сомнительные ставки.

Принцип онлайн-казино — похожий: сначала человека заманивают, он выигрывает какие-то копейки, но выигрывает. Так же и в лотерее: вы потратили три тысячи, а потом по одному билету выиграли 300 рублей, по другому — 500, по третьему — 1000. Человеку кажется: "Я поймал удачу за хвост".

Когда развлечение превращается в зависимость

— В этот момент покупка билетов уже перестаёт быть развлечением? Здесь появляется первый звоночек?

— Да. Например, человек приходит проверить билеты, а продавец говорит: "У меня нет наличных, приходите вечером. Или возьмите билетики". Это неправильно, но люди соглашаются. Продавец вроде как с искренними намерениями: "Возьмите билетик, смотрите, как вы уже выигрывать начали. Здесь — два раза по 200, а здесь — целых 500 рублей". У человека появляется надежда. Но эта надежда сомнительная, потому что весь лотерейный бизнес, как и казино, построен на том, чтобы хозяева остались в прибыли, а люди остались в дураках. С каждого по копейке, по рублю, по 200 рублей — а у них миллиардные прибыли.

— Часто ли к таким людям приходит осознание, что обычная покупка перестала быть развлечением и началась зависимость?

— По-разному. До какого-то момента человеку кажется, что всё нормально. отом либо заканчиваются деньги, либо дома что-то ломается, и человек понимает, что у него нет денег починить. Например, сломалась машина. Почему она сломалась? Потому что её не обслуживали. Почему не обслуживали? Потому что все деньги тратил на билеты. Начинает складываться пазл.

Иногда человек прозревает, когда меняется его внутреннее состояние: наладились отношения, появился близкий контакт, родился ребёнок, восстановились силы. И он вдруг смотрит и говорит: "Боже, где я был всё это время?" В такой ситуации люди часто говорят близким: "А что ты меня не остановил?" Хотя в тот момент, когда человек покупает лотерейные билеты, он не разубеждаем. Как и человек, который делает ставки, играет на бирже и ничего не выигрывает. У него всегда есть хорошие объяснения.

Сколько можно тратить на лотерею

— Правильнее, чтобы каждый задумывался о том, что он делает. Есть масса рекомендаций о том, как распоряжаться средствами: сколько тратить, сколько откладывать, сколько оставлять на непредвиденные расходы.

Если траты на лотерейные билеты превышают 10% от заработка, это уже ни в какие рамки не лезет. Стоит очень серьёзно задуматься. Изначально это должна быть игра.

Кстати, часто выигрывают именно те, кто относится к билетам легко: купил на сдачу, куда-то бросил — и всё. Поэтому многие не сразу обращаются за выигрышем: они просто не знают. А те, кто сидит у телевизора или компьютера и следит за каждым розыгрышем, как раньше люди сидели со "Спортлото", — это уже почти зависимость.

История советского выигрыша

— У одной моей знакомой мама в 70-е годы выиграла машину. Тогда на работе часть зарплаты выдавали лотерейными билетами по линии профкома и отказаться было нельзя. Ей тоже всучили эти билеты, она возмущалась и куда-то их кинула. Спустя время она прочитала в газете, что в их городке выигрыш — машина — до сих пор не востребован. Муж говорит: "Слушай, а может, это мы?" Она отвечает: "Ты что, с ума сошёл?" Он говорит: "Давай посмотрим". Два дня искали билеты, потому что забыли, куда положили. Когда нашли, сверили номера в газете и не поверили своим глазам.

Как потом рассказывала эта приятельница, маме выдали машину — какие-то "Жигули" или "Ладу" — и еще 57 рублей за то, что там была не та магнитола. Она была маленькая и помнит, как они всей семьей заходили в гараж, мама и папа трогали эту белую машину и говорили: "Вижу, но не верю".

Это крайне редкий случай. Хотя товарные лотереи раньше иногда давали выигрыши: фены, мелочь, холодильники, машины.

Реклама усиливает веру в выигрыш

— У нас, конечно, ещё и реклама очень хорошая. Посмотрите, кто рекламирует лотереи: известные медийные актёры, любимые актёры. Человек смотрит и думает: "Разве Пореченков может что-то плохое рекламировать? Конечно, нет. Значит, точно выиграю".

— И на кону уже не просто стиральная машина.

— Да. Когда на кону миллиарды, человек думает: "Что я буду переживать из-за стиральной машины? А здесь миллиард. Это же другие возможности".

Здесь важно, чтобы люди не впадали в крайности, реально оценивали свои шансы и чтобы лотерея не становилась обременением для семейного бюджета.