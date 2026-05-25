Диван крадёт силы: люди сидят дома с пустым взглядом, а спасение оказалось за дверью

В программе "Точка зрения" нейропсихолог, детский нейропсихолог, клинический психолог Кира Макарова рассказала, почему движение важно для психического здоровья. По словам эксперта, прогулки, умеренный спорт, свежий воздух и живое общение помогают снижать тревожность, бороться с усталостью и поддерживать мозг в активном состоянии.

Движение как помощь психике

— Когда речь заходит о депрессии, мы обычно думаем о таблетках, психотерапии и помощи специалистов. Но учёные говорят о простом и не всем очевидном способе — больше двигаться. Не марафоны и не спорт высоких достижений, а обычная физическая активность. Она связана не только с состоянием тела, но и с работой мозга, эмоциями и способностью справляться со стрессом. Почему психическое здоровье всё чаще связывают именно с физической активностью?

— Я думаю, что это было всегда. Мы всегда знали: если у нас какие-то проблемы или если даже просто стало грустно, не говоря уже о депрессии, нужно выходить на улицу.

Даже простая ходьба облегчает наши переживания, потому что мы разгружаемся, свежий воздух попадает в лёгкие и напитывает мозг. Мы общаемся с природой, через визуальный контакт успокаиваемся, когда выходим в естественные условия и занимаемся таким естественным способом — просто ходьбой. Это действительно успокаивает.

Что происходит с мозгом во время движения

— Что происходит с мозгом во время регулярных тренировок и занятий спортом?

— При занятии спортом мы, во-первых, отвлекаемся от сложных переживаний. Во-вторых, важно помнить, что двигательная активность полезна не всем в одинаковой мере. Мы должны исходить из состояния здоровья и показаний врача, если это необходимо.

Умеренная двигательная активность и любительский спорт полезны. Профессиональный спорт требует физических данных и определённого уровня здоровья. А умеренное движение помогает мозгу отключиться от переживаний. Кроме того, начинают вырабатываться наши прекрасные гормоны: окситоцин, дофамин, — те, которые дают ощущение, что жизнь прекрасна.

Через активность мы действительно можем немного иначе посмотреть на жизнь. Это очень важный момент: не замыкаться в себе, не идти на поводу у бесконечных тяжёлых дум, а отключаться через двигательную активность. Умеренный спорт, который показан вам по состоянию здоровья, всегда полезен. Особенно плавание и даже простая ходьба. Это всегда хорошо.

— Насколько доказана связь спорта со снижением симптомов депрессии?

— Если мы говорим о двигательной активности, занятиях на тренажёрах под руководством тренера, плавании, прогулках на свежем воздухе, скандинавской ходьбе, то это действительно доказано. В последнее время об этом много говорят, проводится много исследований.

Помните старую поговорку: "Бегом от инфаркта". Если мы хотим сохранить и физическое, и душевное, психическое здоровье, двигательная активность идёт нам на пользу. Это правда.

Почему комфорт усиливает изоляцию

— Современный человек двигается меньше, хотя все знают о пользе движения, но при этом тревожится больше. С чем это связано: образ жизни, стресс, сидячая работа?

— Недавно я комментировала американские исследования о том, как уровень материального состояния влияет на депрессию и помогает с ней справляться. Там были интересные выводы: с одной стороны, высокий уровень жизни — это хорошо, с другой стороны, страны с очень высоким уровнем жизни часто становятся рекордсменами по диагнозу депрессия.

Почему так происходит? Потому что человек — существо социальное, как говорил Лев Выготский. Через общение с другими людьми, через контакт мы преодолеваем проблемы. Главное — не замыкаться, идти к людям. И здесь двигательная активность тоже важна.

Конечно, жизнь стала удобной и комфортной. А наша психика — очень умная машина. Зачем шевелиться лишний раз, если можно не шевелиться? Это логично. Но человек — существо свободное, в том числе в своей психике. Поэтому мы должны сами заставлять себя делать свою жизнь активной. И в двигательной сфере тоже. Это зависит от нас.

— То есть человек сейчас по собственному желанию больше изолируется от общества?

— Я хочу сказать, что человек делает то, что ему удобно. Если можно, не выходя из дома, получить еду, увидеть всё, что нужно, найти всё в интернете, возникает вопрос: зачем куда-то выходить, когда всё, казалось бы, есть.

Но человеку нужен человек. Ему нужно посмотреть в глаза, с ним нужно поговорить. Общение, человеческая теплота необходимы нам для ощущения счастья и полноценной жизни. Нужно выходить. Просто вышли, пошли в кафе с друзьями — вы уже прошлись, подышали, встретили людей.

Важно не оставаться дома в угоду удобствам. Комфорт даёт нам право думать, что можно не шевелиться, но в этом есть ловушка.

Даже обычная ходьба может давать эффект, особенно если она будет в компании знакомых, друзей или с собакой. Общение с животными тоже способствует выбросу окситоцина. Это гормон счастья, который, например, вырабатывается у женщины, родившей ребёнка, когда она на него смотрит.

Это очень важные вещи, о которых нельзя забывать. Они простые, и может казаться, что это не так важно, но это не так. Кардиологи советуют просто ходить. Конечно, нагрузки должны соответствовать состоянию здоровья. Не сидите дома, выходите в магазин. Даже недолгие прогулки всё равно будут способствовать оздоровлению. Психически вы чувствуете себя лучше и счастливее. Это важные критерии для человеческой психики.

Сидячий образ жизни и эмоции

— Можно ли говорить, что сидячий образ жизни и сидячая работа влияют не только на тело, но и на эмоции?

— Конечно. Об этом давно говорят врачи, и психологи тоже. Любая двигательная активность способствует активности головного мозга, потому что мозг контролирует положение тела, координацию движений, нагрузки. Всё это сложная система — наша нервная система.

Без активности мозг тоже становится менее пластичным. Любое движение контролируется мозгом, и это очень хорошо. Это способствует созданию новых нейронных связей.

— Какие ещё виды активности полезны для психики и мозга?

— Очень важна когнитивная, то есть познавательная активность. Мозг любит перерабатывать информацию. Поэтому если вы хотите быть здоровыми психически и поддерживать когнитивные функции на хорошем уровне, нужно читать. Именно книги читать — это важно.

Очень хороший способ — устный счёт на время. Здесь важен фактор времени: не просто решать примеры, а делать это на скорость.

Очень важно профессионально подпитывать себя, расти в профессии. Профессия помогает человеку оставаться на плаву, чувствовать себя полезным, делает его активным.

Также важно эмоционально себя обогащать. Новые эмоции нужны всегда: новые постановки в театрах, новые фильмы, события, фестивали, музеи. Нужно выходить и постоянно давать мозгу простор для переработки информации. Он это любит. До глубокой старости мы можем быть активными, если будем нагружать мозг впечатлениями, упражнениями и эмоциями.

Почему после тренировки становится легче

— После тренировки многие чувствуют облегчение и ясность мыслей. Даже если в моменте было физически тяжело, потом человеку становится легче. Как это объяснить с точки зрения психологии?

— Наверное, физиологи многое могут объяснить точнее. Я думаю, это связано с тем, что сбрасывается мышечное напряжение. Когда мышцы не тренируются, в них застаивается молочная кислота — это уже физиологи расскажут подробнее.

Но психологически движение помогает дать выход переживаниям. Мы часто застреваем в каком-то стационарном состоянии, и это мешает нам чувствовать ход жизни. "Движение — жизнь", — это прекрасный лозунг, и его нужно применять.

Мы двигаемся и отдыхаем, двигаемся и сбрасываем напряжение. Уходят тревожные мысли, уходит усталость. Хотя мы нагружаемся физически, психически наша нервная система разгружается.

Физическая форма и устойчивость к стрессу

— Можно ли через физическую форму повысить устойчивость к эмоциональным нагрузкам? Будет ли человек психически устойчивее, если он физически крепок?

— "В здоровом теле — здоровый дух", — сегодня у нас много таких лозунгов, но эти правила работают.

Когда мы чувствуем себя хорошо физически, мы готовы покорять мир, интересоваться, действовать, быть активными. Если у нас что-то болит или мы нездоровы, у нас уже нет мыслей о том, чтобы заниматься чем-то интересным. Мы полностью погружаемся в то, чтобы привести тело в порядок.

Поэтому следите за диетой, полезным питанием, двигательной активностью. Спорт — по мере возможностей. Именно здоровье тела определяет нашу активность и возможность быть полезными и счастливыми.

Хроническая усталость и потеря вкуса к жизни

— Многие сейчас говорят о хронической усталости независимо от возраста. Есть ли связь с недостатком движения или важны и другие факторы?

— Факторов много. Они способствуют возникновению депрессии, депрессивных симптомов и разных психически тяжёлых состояний.

Но мы должны помнить: в жизни бывают разные ситуации, и то, что порой становится причиной плохого самочувствия или депрессивных проявлений, всегда можно хотя бы частично поправить тем, что вокруг нас. Это всё рядом и бесплатно. Ты вышел, пошёл гулять в парк, пообщался со своей собакой, с детьми, с внуками, встретился с друзьями в кафе. Никогда нельзя терять вкус к жизни, как бы то ни было. Проблемы будут всегда. Никто не живёт без проблем, никто не живёт так, чтобы совсем не знать, что такое грусть, уныние или тяжёлые состояния. Всё это человеку свойственно.

Но важно помнить, что жизнь всё равно прекрасна. Нужно обязательно находить в ней простые и быстрые способы помочь себе: дыхательные техники, прогулки, природу, общение с людьми. Мы забываем дышать, когда начинаем переживать. Выходим на природу и общаемся с другими людьми. Общение — это ключ к человеческому счастью.

Когда спорт может навредить

— Может ли физическая активность навредить человеку? Где проходит грань между пользой спорта и давлением, когда общество навязывает: ты должен быть подтянутым, спортивным, в хорошей форме?

— Это сложно для всех нас, потому что люди могут кидаться из одной крайности в другую. То у нас диеты, полезное питание и здоровый образ жизни, то начинается полная апатия ко всему, и мы забываем про все важные дела. Это тоже нормально.

Не стоит ни к чему относиться с фанатизмом. Любое проявление фанатизма — это уже перенапряжение и вопрос мотивации: зачем тебе это нужно.

Конечно, лучше быть здоровым и физически крепким, чем больным. Это понятно, и человек должен делать всё возможное для здоровья. Но всё хорошо в меру.

Довести себя диетами или спортом до нездорового состояния — это уже неправильно. Мы должны быть ответственны за то, что с нами происходит, и придерживаться среднего, царского пути. Всё есть яд, всё есть лекарство — дело только в дозе. Про спорт можно сказать то же самое.

Движение как часть терапии

— Нужно ли врачам чаще назначать движение как элемент терапии — в разумных пределах и разумных дозах?

— Я думаю, они так и делают. Любой врач скажет, что двигательная активность в допустимых для вас нагрузках полезна, и об этом нельзя забывать.

Природотерапия всегда была частью санаторного лечения. Это давно применяется, и это здравый, важный подход.

Но мы и без врачей должны помнить: мы всегда можем выйти из подъезда, из своего дома и пойти прогуляться — до магазина, до банка, куда угодно. Ежедневный свежий воздух и прогулка должны стать правилом. Это обязательно, и мы должны знать это сами.