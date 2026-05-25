Мария Арбатова: женщины в политике давно играют не по мужским правилам

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" писатель и общественный деятель Мария Арбатова обсуждает женщин в политике, гендерные стереотипы, харизму, власть, бизнес, европейские элиты и роль военного опыта в формировании новой политической реальности.

Женщины в политике и публичные заявления

— Когда Виктория Боня выступила со своим заявлением, на мой взгляд, всё было вполне прилично. Но реакция политиков была пропитана мужским шовинизмом: обсуждали косметологов, личные качества, черты лица. Меня это разочаровало. Я подумала, что с женщинами в политике по-прежнему всё не очень...

— Я бы не сказала, что она имеет какое-то отношение к политике. Мне кажется, этот скандал вызван тем, что человек начал играть не на своём поле. Человек всю жизнь участвует в одном виде спорта, а потом приходит в другой и делает заявление, которое претендует на серьёзность. Поэтому, думаю, на нее и обрушились.

Женщины в политике — это отдельная каста, и про неё мы поговорим. А женщины, которые вне политики, где-то там живут и вдруг им что-то навеяло, конечно, интересны только как фигуры карикатурные.

— Но они известны, их слушают. Не всегда слышат, но слушают. У них есть аудитория, и эта аудитория тоже о чём-то думает. Разве об общественно значимых проблемах могут говорить только политики? Известные люди не могут? Что в этом стыдного или плохого?

— Смотрите, тут немного другое. Есть клуб болельщиков, есть огромное количество подписчиков у тех, кто пишет о косметике. Есть ещё больше всяких малообразованных людей, которые дают советы по психологии. У них есть свой электорат, который, как говорят профессионалы вроде Касперского, процентов на шестьдесят состоит из ботов. Это платная услуга, и преувеличивать их аудиторию и громкость их голоса я бы не стала. Человек выступает совершенно в чужом поле.

— То есть в этом причина, именно поэтому ей всё припомнили?

— Конечно. Если бы то же самое сказала женщина, которая хотя бы живёт в России… И хотя бы не рассказывала до этого, что она была эскортницей... Я за легализацию проституции, я либерал. Но когда ты говоришь, что ты эскортница, это всё равно определённый нарратив, который всю жизнь будет за тобой идти. Это как сказать, я наркоман, я убийца.

— Наркоман, убийца и эскортница — это, извините, разный вред для общества. А если вспомнить Меланию Трамп, которая активно пытается заниматься общественной деятельностью? О ней тоже многое говорили, хотя сама она этого не заявляла. Некоторые используют такой путь (не самый достойный, конечно) как путь в политику.

— Безусловно. Но вопрос в том, что у Мелании есть политическая ниша, которую не она сама себе придумала. У неё статус первой леди. Первая леди просто обязана выступать, вмешиваться, брать на себя какие-то области, на которые у президента нет времени. Как правило, это благотворительность, права человека. Она, плохо или хорошо, но что-то там мяукает, и дай ей бог здоровья. Мы видели жён президентов в разных странах, которые вообще не считали, что они жёны президента, а продолжали свою мирную жизнь. Поэтому Мелания на своём месте.

Если бы Боня с такими губами была женой не президента, а хотя бы начальника ДЭЗа, ей было бы сложнее. И тут, скорее, все на неё обрушились из-за того, что сложно обустроить Россию, находясь в Вермонте. Конечно, она говорит вещи, которые мы все говорим. Но мы в этом живём. Мы ищем конструктив, как с этим можно справиться.

Женщины и мужские правила

— На самом деле я сказала про женщин-политиков. Виктория Боня и политика — это совершенно разные вещи. Но не только в России женщины в политике вынуждены играть по мужским законам.

— Ну, политика — да. И в бизнесе тоже, кстати. Хотя всё зависит от страны. Я не скажу, что женщины в скандинавской политике играют по каким-то мужским законам. Как только приходят женщины, выясняется, что они перетягивают одеяло на себя — и в традиции, и в стратегии, и в тактике. Мужские законы — там, где действует принцип: "Молчи, баба, я тут гражданин-начальник".

Что касается бизнеса, если я решаю какую-то проблему (я человек — очень далёкий от бизнеса, у меня эта зона не отросла и, надеюсь, уже не отрастёт), все дела делаю только с женщинами. Потому что с женщиной можно на ходу, по телефону, в машине, пока идёшь вместе, договориться о том, о чём с мужчинами надо договариваться четыре часа. Он будет сначала надувать щёки, потом рассказывать, как из ничего сделал своё огромное состояние. Я понимаю, как работает его эндокринная система: ему надо её как-то оживить и подбодрить. А женщине не надо. Ей некогда. У неё дома ещё дети, внуки, старые родители и всё что хочешь. Если ей надо сделать дело, она его сделает быстро. Поэтому нельзя сказать, что женщины в бизнесе работают по мужским законам.

— Но она сначала всё это делала с мужем.

— Но делала это всё она. И как только мы увидели их порознь, стало ясно, что она как ракета средней дальности. А его сейчас никто особо не слышит. И ничего с ним не будет, хотя он это всё придумал.

У каждого человека в бизнесе свой талант: кто-то сегодня зарабатывает тысячу долларов, а кто-то миллиард. Это зависит от очень многих причин, как мы уже научились понимать, живя в свободной экономике. У неё этот талант есть. Хотя все жалуются на зарплату в Wildberries, тем не менее она у нас номер один. Не жена Лужкова, которая прежде занимала первые места в списке Forbes, а женщина, сделавшая всё сама.

— Да, он говорил, что ей даже мешает, что он мэр. Мол, она такая умная, что и без него всего добилась бы. Талантливый бизнесмен, говорил он о ней. Ладно, это тоже отдельная история.

Не знаю, уместен ли вообще разговор о том, кто успешнее — женщина или мужчина. Это вечная тема. Но всё-таки вернемся к политике...

Политический опыт и компетентность

— Если говорить о европейской политике, там сейчас очень удобные, не очень образованные президенты и премьеры. Не везде, но в ряде стран. Они легко подпишут нужные документы и будут работать против своих стран. Я вспоминаю Финляндию: молодая премьер, тусовки. Одного университета мало, чтобы стать президентом или главой страны. Нужны жизненный опыт, связи, человеческая мудрость, многое. Сейчас от них этого не требуют.

Я уже не говорю про глав министерств обороны. Там, правда, ещё трансгендерные женщины есть, но там тоже женщины сидят, и они ничего в этом не понимают.

— Понимают не потому, что у них определённого вида половой орган, а потому, что есть практика или нет практики. В США женщины командуют серьёзными войсками. В Индии самое большое количество женщин-пилотов, там такая традиция. В Индии вообще очень сильная гендерная борьба. Она, конечно, затрагивает не все слои общества и не все штаты, Индия — очень разная. Но индийская армия в этом смысле показательна.

А что касается европейской политики, там и мужчины, извините, не очень. Британская политическая система — устойчивая, многолетняя, но они же слетают как шашки. Ну что Стармер? Сейчас полетит Стармер. А до этого они менялись, как в метро.

— Удивительно, что он ещё не полетел. До этого там были и женщины, и Лиз Трасс. Это же вообще было чудо.

— Когда я приезжала в Европу (последний раз это было до "ковида"), у меня было ощущение усталости материала. Ощущение, что энергетический поток идёт только от мигрантов, которые их сожрут и не подавятся. А сами европейцы свой пассионарный период уже преодолели. А в Азию приезжаешь — там всё кипит.

Энергия миграции и харизма

— Это похоже на Москву. Мы приезжали и понимали: есть пять лет, за эти пять лет нужно много успеть, многому научиться, много сделать. Либо потом ездить в Париж и обратно в тот город, где родился. Хорошо, если это город.

— Вы ещё и привезли с собой свою энергию, потому что приезжали не все.

— Приезжали только те, кто не боялся. Те, кто был готов работать, учиться, рисковать. Остальные сидели дома.

— Точно так же из Советского Союза уезжали только харизматики. Остальные оставались здесь не всегда потому, что им нравилось, а потому, что боялись трудностей. Я вспоминаю своё окружение. При том, что никто из них ничего прям такого не добился, половина моей записной книжки уехала.

— У нас курс был 300 человек, человек сто уехали в США, Канаду. Это всё-таки был Московский университет, хорошее образование. Кто-то чего-то добился, но большинство…

— В Литературном институте тоже никто не проклюнулся громким голосом. И сейчас, когда все уже состарились, а половина уже поумирала, можно подводить итог. Почему один харизматик кинулся в ледяную воду и выплыл, а другой не выплыл? Обаяние очень важно для всех сфер жизни.

— Без этого человек не может. Это гораздо важнее, чем правильные черты лица. У женщины своя харизма, у мужчины своя, и она бывает разная.

— Да, но она должна быть для того, чтобы ты поставил перед собой задачу победить. Не важно, приезжаешь ты из провинции и хочешь стать звездой в Москве или уже в Москве хочешь стать первым. Первым в деревне или вторым в Риме — не важно. В своём виде спорта ты хочешь кем-то стать. Это вопрос не про женщин и мужчин. Мы оттолкнулись от девушки, которая живёт далеко и с очень большими губами, и к этому приплыли.

Война, новая элита и опыт

— Наша женская политика сегодня, понятно, существует в другом контексте: идёт война, и все процессы сместились. Сегодня время героев. Люди, которые прошли войну, — это тоже вопрос о харизматиках. Когда мне говорят: "Его назначили губернатором или кем-то ещё, а он же только воевал", Лиз Трасс я отвечаю: "Воевать — это принимать решения, отвечать, рисковать. Это такая школа жизни…"

— Это ещё и нервные расстройства, посттравматический синдром.

— Система работает. Я знаю, как эта система уже отлажена, как центры работы с участниками СВО их подхватывают. Самая серьёзная проблема — чтобы они сами хотели. Большинство мужчин приходит и говорит: "Мне не надо, я крутой". А там, конечно, изношенная нервная ткань. Но технологии уже есть.

Эмоции, воспитание и мужская уязвимость

— Если сравнивать женщин и мужчин: эмоции, милосердие. Женщины, наверное, более эмоциональны, более милосердны?

— Нет, это скорее патриархальный миф. Наука этого не подтверждает. Разброс внутри пола больше, чем между полами. Бывают сентиментальные мужчины и жёсткие женщины.

Наши учёные наконец сосчитали, что причина того, что мужчины так рано умирают от инсультно-инфарктной воронки, связана с тем, что они боятся плакать. Посмотрели культуры, где мужчинам можно плакать, и выяснилось, что там мужчины живут дольше. Мне ближе Индия. Там это абсолютно нормально. Мой муж говорит: "Когда я уехал в Москву учиться, папа каждый вечер стоял у окна и плакал". Для российского человека это картина невозможная. А папа был знатного происхождения, работал с губернатором, окончил самый престижный вуз, его однокурсник — лауреат Нобелевской премии по экономике. И он стоял у окна и плакал: сыночка не хватало.

— Сложно брать отдельные вещи и говорить: у них принято, а у нас не принято. У нас тоже есть свои традиции, как и любые традиции, которые формировались годами, столетиями, а то и тысячелетиями.

— Да. Но в мачистской западной культуре считается: если ты мужчина, то должен быть жёстким. В результате мальчики получают в песочнице тренинг на насилие и из-за этого начинают гибнуть уже с переходного возраста.

Продолжение следует...