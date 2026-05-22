Родители листают пособия и мрачнеют: Солженицын сидит между классиками, как будто так и надо

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" журналист, редактор издательства "Автограф века" Юрий Панков объясняет, почему считает Солженицына не литературной фигурой, а политическим проектом, и выступает за его исключение из школьной программы.

Солженицын в школьной программе

— Вы много лет изучали творчество Александра Исаевича Солженицына, архивы, работали в Москве и регионах и пришли к выводу, который многих может шокировать: Солженицына нужно убирать из школьной программы. Почему?

— Освободить школьную программу от Солженицына необходимо, если мы считаем себя ответственными перед поколением, которому передадим нашу Родину.

Когда я прихожу в книжный магазин, где продаётся школьная литература, вижу: полки ломятся от учебников и пособий, забитых материалами о Солженицыне. Уже в учебниках седьмого класса есть рассказы о его "лучших" произведениях, включая "Архипелаг ГУЛАГ".

Если детям предлагают читать книгу, где уже в первом томе есть фраза: "Хуже всего на земле быть русским", — возникает вопрос: "Зачем это вносится в голову молодых людей?" В публичном пространстве за такую фразу без ссылки на Солженицына можно получить серьёзные неприятности. Но в учебном контексте это подаётся красиво и внедряется в сознание уже не первого поколения.

— Почему именно Солженицын? Нелицеприятные высказывания можно найти у разных авторов школьной программы. Чем он отличается?

— Салтыков-Щедрин в художественной форме комментировал жизнь выдуманных персонажей. Солженицын — это псевдохудожественная литература, в основном публицистика, где названы конкретные имена, фамилии, события и дана политическая оценка.

— То есть Солженицына, которого сегодня ставят рядом с Тургеневым, Салтыковым-Щедриным и другими классиками, вы считаете не писателем, а публицистом?

— Это политическая графомания, поставленная на службу силам, которые ещё в 60-е годы добивались уничтожения социализма в нашей стране, а сегодня используют её против Российской Федерации.

В материалах конгресса США Солженицын ещё в 1963 году упоминается как апологет борьбы с тоталитарным режимом. Сейчас он уже идёт через запятую с Алексеем Навальным* как апологет борьбы с репрессивным режимом. Это инструмент, который можно применять против нашего народа и страны.

Солженицын есть не только в учебниках седьмого, восьмого, девятого и одиннадцатого классов. Он упоминается даже в дошкольном контексте как детский писатель. Ребёнок ещё не знает фамилии руководителей российского государства, но уже знает фамилию Солженицын. Его ставят в один ряд с великими писателями русской литературы — Лермонтовым, Некрасовым, Чеховым. Так он становится одним из классиков.

— Чем он опасен именно для школьников?

— Он внедряет мысль, что советский период — это сплошные преступления против нашего народа.

Вот пособие по литературе за 2026 год. Там идея "Одного дня Ивана Денисовича" формулируется как разоблачение советского строя, ставшего тюрьмой для народов СССР.

Молодой человек делает вывод: если Российская Федерация — преемник Советского Союза, а Советский Союз был "тюрьмой народов", значит, нынешнюю Россию тоже можно будет осудить по той же логике. Сегодня предлагается отказаться от советского прошлого, а завтра они откажутся от всего, что делается сейчас.

Архивы и следственные дела

— Вы работали в разных архивах. Какие материалы, на ваш взгляд, разрушают образ Солженицына как "совести нации"?

— О Солженицыне в первую очередь говорят материалы следственных дел из архивов ФСБ. Я работал с ними несколько лет в Москве, Ростове, Центральном архиве Министерства обороны и Государственном архиве Российской Федерации. Пришлось написать целую книгу, чтобы ответить на все вопросы.

Речь идёт о деятельности, которую он вёл со своими единомышленниками во время Великой Отечественной войны — и на фронте, и в тылу. По моим подсчётам, было задействовано не менее ста человек. Они не взрывали мосты и не подливали отраву в колодцы. Они занимались идейным разложением бойцов РККА: распространяли антисоветские материалы, подрывали политическое единство, создавали организацию с программой работы после войны.

— То есть это была группа вредителей?

— Я так не сказал. Вредители — это те, кто взрывали мосты. Но есть идейное вредительство: распространение сведений, порочащих советский строй, советскую политику, партию.

— А если эти сведения действительно отражали проблемы советского строя?

— В условиях войны такие темы использовались как инструмент разложения. Это та самая методика, которую позже применяли антисоветчики в 60-е, 70-е и 80-е годы: забрасывать спорные, провокационные темы, к которым советские люди не были подготовлены.

— Это были короткие тексты, которые распространялись среди своих?

— Да, этюды, которые распространялись среди единомышленников на фронте и в тылу, чтобы выявлять сомневающихся и втягивать их в дальнейшую идеологическую работу.

Позже так же действовали инструменты буржуазной пропаганды: "Голос Америки"**, "Свобода"**, BBC**, "Русская служба"**. А самиздат вроде первого издания "Архипелага ГУЛАГ" распространялся через туристов и моряков — маленькими книжечками, которые можно было спрятать в карман.

— Уголовные дела по этой деятельности были?

— Было много следственных дел: и по Солженицыну, и по его подельникам. Сначала арестовали Солженицына, затем начали заниматься его окружением, потом дела выделялись отдельно. Есть масса интересных следственных дел его единомышленников, но в первую очередь речь идёт о Солженицыне, потому что его включили в школьные, дошкольные и внешкольные программы.

Почему дискуссия не состоялась

— Дискуссия об исключении Солженицына из школьной программы вообще начиналась?

— Нет. Были отдельные высказывания депутатов и общественных деятелей, но полноценной дискуссии не было. А она должна состояться.

— Кто должен принимать такое решение? Это же не вопрос для голосования.

— Это должно решаться всеми способами, которые мы можем организовать.

Вся эта литература издаётся коммерческими издательствами под государственный заказ. Пособия выпускаются с ошибками, но их принимают и продают. Это огромные доходы для прикормленных издательств. На каких условиях они получают такие возможности за бюджетные средства — отдельный вопрос.

Солженицын, Морозовск и Броновицкий

— Есть ли у вас информация о возможной связи Солженицына с Абвером?

— Это отдельная история. В 1941 году, скрываясь от мобилизации, Солженицын вместе с женой уехал в Морозовск Ростовской области. Там они работали в школе, он преподавал математику, снимали жильё на улице Подтелкова, дом 7. Под одной крышей с ними жила семейная пара: Броновицкий и его жена Ольшанская. Солженицын позже в "Архипелаге" посвятил им несколько страниц, описывая как замечательных людей.

Когда Солженицына уже призвали, в Морозовск вошли части вермахта. Броновицкий пришёл к немцам, был назначен городским главой и передал информацию, которую собирал в период проживания в Морозовске. Позже он два года давал показания в ростовской тюрьме. В сентябре 1945 года был публичный процесс, его приговорили к расстрелу. При его участии в Морозовске осуществлялся террор против местного населения.

— Солженицын с ним дружил?

— Да. В письмах Натальи Решетовской, жены Солженицына, есть рассказы о том, какие у них замечательные соседи.

— Но тогда ведь Броновицкий ещё не совершал этих преступлений.

— Он собирал сведения, которые позже передал вермахту и которые привели к массовым убийствам советских людей. Если бы Солженицын и Решетовская были честными комсомольцами, они сообщили бы об этом в НКВД.

— Не все были готовы идти в НКВД.

— Солженицын точно не был готов.

Происхождение, поведение и бдительность

— Получается, по-вашему, советское государство недостаточно жёстко боролось с такими людьми?

— К сожалению, недостаточно. Многие потом проявились в перестройку, в "новое мышление", на Украине. Кто сносил памятник Дзержинскому? Кто уничтожал советские памятники? Кто хочет стереть имя Войкова? Это те же силы.

— Но в обществе всегда есть разные люди: антисоветчики, ждуны, криминал. Нельзя же каждого подозревать.

— Цена — 27 млн жизней и освобождение Европы от фашизма.

То, что Солженицын и Решетовская не сообщили о Броновицком, объясняется просто: они не считали его врагом. Они были из близкой социальной среды. Солженицын — сын и внук сельскохозяйственной буржуазии Ставрополья и Кубани. Решетовская — дочь красновского юриста. У многих единомышленников Солженицына было похожее происхождение.

— То есть главное — смотреть на происхождение?

— Нет. Смотреть надо не только на происхождение, но и на поведение. Человек может быть своим по происхождению, но действовать против собственных интересов.

Литература или политический проект

— Солженицын — это литература или политический проект?

— Это чистая политика.

В 1962 году вышел "Один день Ивана Денисовича", а уже в 1963 году в конгрессе США говорили, что внутри Советского Союза появились "свои силы". Солженицына использовали как доказательство советских репрессий: мол, человека могут забрать за неверное высказывание и отправить в "психушку".

После Нобелевской премии из него сделали флаг борьбы против социализма. Затем началась кампания за предоставление ему почётного гражданства США. Один из первых, кто поставил подпись под документами, связанными с этим гражданством, был молодой сенатор Байден.

Фонд Солженицына и современная инфраструктура

— Вы говорите не только о прошлом, но и о нынешней деятельности вокруг его имени.

— Фонд Солженицына до сих пор собирает средства на деятельность в России — официально, под крышей Дома русского зарубежья. Его центр находится в районе Таганской. Руководят этой деятельностью семья Солженицына и московские бенефициары. Эти структуры находятся под влиянием капиталов западного происхождения и вполне достойны статуса иностранных агентов.

— Но это небольшая организация. Насколько она эффективна?

— Небольшая, но её представители входят в общественные советы при министерствах образования, получают поддержку из московского бюджета. Чиновники и региональные власти продвигали мероприятия, музеи, проекты вокруг имени Солженицына. Это целая сеть заинтересантов.

— Фактически они продолжают ту же линию?

— Творчески развивают. Это рука конгресса США.

ЕГЭ, пособия и деньги

— Если деньги идут из США или связанных структур, это одна история. Но вы говорите, что финансирование идёт и изнутри России.

— Да. Через высшее и среднее специальное образование в России идёт реклама солженицынских книг. Школьники покупают пособия, потому что это нужно для подготовки к экзаменам. Не прочтёшь Солженицына — не сдашь ЕГЭ, не получишь аттестат, не поступишь в вуз. То есть граждане России сами вынужденно финансируют эту систему.

— Но это не только Солженицын. Есть и другие авторы. Например, Шаламов тоже включен в школьную программу?

— Да, в ЕГЭ есть. Уголовников там полно.

— Может быть, это просто издержки системы?

— Это деньги. Люди отрабатывают деньги, включают эти тексты. Причём пособия часто изданы с огромным количеством ошибок.

Каждый год выходят новые сборники, старые объявляются устаревшими, и школьники снова покупают новые. Это ежегодный финансовый оборот.

*- признан в РФ, иноагентом, экстремистом и террористом.

** - признаны иноагентами, запрещены на территории РФ.