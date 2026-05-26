Россияне включили режим выживания: почему продукты, услуги и лекарства снова дорожают

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет, какие налоговые и регуляторные изменения ударили по ценам, почему бизнес перекладывает расходы на покупателей и как семьям планировать бюджет в новых условиях.

Новая реальность НДС

— Какие законы повлияли на повышение цен, этот безумный удар по кошельку, который привёл к тому, что покупательская способность россиян становится всё меньше и меньше. Возникает даже новый термин — "покупательская апатия". С чем это связано и как наш законодатель в этой части постарался? Будем разбираться, чтобы было понятно, откуда ноги растут.

Во-первых, когда мы с вами проснулись, то оказались в новой реальности в части НДС. Поэтому все цены уже только исходя из этого увеличились. Потому что всё это легло на чьи плечи? Конечно, на наши плечи, на плечи потребителя.

Каждый товар, который мы с вами покупаем, автоматически стал дороже на 2%. При этом, конечно, всегда остаются плюсы: социально значимые товары: молоко, хлеб, детские вещи, — там по-прежнему осталась льготная ставка — 10%. Но на всё остальное цены выросли.

Налог на "упрощенцев"

Следующий момент — это налог на "упрощенцев".

Доход конкретно в кодексах говорит о годовой сумме. То есть, условно говоря, если ИП заработал в течение месяца более миллиона шестисот тысяч (имеется в виду общая сумма, которая прошла через ИП, а когда речь идет о торговле, о продуктах питания, это нормальные суммы), то в этом случае они обязаны платить НДС в 22%.

Вопрос — кто платит НДС? Конечно, мы с вами, покупатели. Вот вам ещё одно основание для того, чтобы у нас с вами произошёл удар по кошельку.

Маркировка и "Честный знак"

Следующий, третий, удар — маркировка.

Раньше мы с этим не сталкивались так активно. Но система "Честный знак" и борьба за качество товара, которую пропагандирует государство, привели к тому, что мы с вами столкнулись ещё и с маркировкой. С 1 декабря 2025 года производителей обязали маркировать бритвы, какао, игрушки, стройматериалы. Это в дополнение к тому, что было ещё ранее.

Получается, что это всё дополнительные издержки. И все эти дополнительные издержки тоже легли на чьи плечи? На наши плечи, на плечи покупателей.

Хотели даже внести ещё дополнительную пошлину за внесение данных в "Честный знак", но, слава богу, этот момент не прошёл в последний момент, потому что иначе это был бы уже налог на налог.

Но тем не менее маркировка — это расходы. Это третий удар по кошельку, и эти расходы тоже несём мы с вами.

Страховые взносы и рост издержек бизнеса

Следующий, четвёртый, удар по кошельку — это страховые взносы. Об этом тоже не забываем, поскольку доля налогов и взносов у нас довольно велика. Безусловно, это тоже зачастую формирует ценообразование.

С 26-го года льготные ставки страховых взносов в 15% с превышением МРОТ у нас сохраняют только те компании, у которых профильный вид деятельности даёт 70% дохода. Остальные возвращаются к 30% от фонда оплаты труда.

И, естественно, как вы понимаете, работодатели не будут платить эти деньги. Они пойдут за счёт работников. Поэтому либо увольняют людей, либо повышают цены.

МРОТ растёт, но цены съедают прибавку

МРОТ, казалось бы, вырос до 27 093 рублей. Но выросшие цены, безусловно, этот рост съедают довольно быстро. Мы не успеваем за тем, каким образом у нас с вами растёт фактическая инфляция.

И естественно, охлаждение экономики, которое необходимо для того, чтобы инфляция не росла чрезвычайно быстро, натыкается ещё и на законодательные изменения, которые приводят к такого рода последствиям в части повышения цен.

Если каждая семья просто посчитает, сколько она переплачивает уже в январе по сравнению с прошлым годом, то вы прекрасно увидите: цифры налицо. Если сравнивать чеки января, изменения не заставят себя ждать.

Транспорт, лекарства и медицинские услуги

Что ещё у нас произошло такого, что, безусловно, влияет на ценообразование? Транспорт и лекарства.

С 1 января во многих регионах вырос транспортный налог. Но, как всегда, исключения остаются. Участники СВО и многодетные семьи с этого года освобождены от его уплаты за один автомобиль.

Также растут цены на лекарства. С начала года активированный уголь, например, и корвалол подорожали почти на 2,5%. В прошлом году, например, левомеколь и корвалол прибавили в цене до 19%.

Поэтому медицинские услуги растут и будут расти дальше. Они дорожают быстрее всего. Всё, что нужно сделать сегодня, лучше не откладывать: дальше будет дороже.

Новые расходы даже без прибыли

То, что бизнес столкнулся с дополнительным бременем, я уже говорила. В частности, помимо страховых взносов, появилось ещё новое правило: даже если у компании нет прибыли, взносы за руководителя придётся платить из расчёта МРОТ. Это где-то порядка восьми с лишним тысяч в месяц.

Это тоже дополнительные издержки. И, естественно, бизнес так или иначе будет перекладывать их на потребителя, хотя уже сейчас у бизнеса случаются кассовые разрывы. И это так.

Повышение налогов и "коммуналки" тоже заложены в цены. Это тоже нужно учитывать.

Долги работают против нас

Какие в этой связи действуют правила?

Во-первых, долги работают против нас. Поэтому накапливать долги нельзя. Высокая ставка ЦБ по-прежнему высока, и кредиты брать невыгодно ни физическим, ни юридическим лицам. Кредиты не дешевеют. Взять заём под хороший процент практически невозможно. А старые долги съедают весь семейный бюджет.

Поэтому обращаем внимание на то, что появления новых долгов быть не должно. Иначе выйти из этой долговой ямы будет довольно сложно.

Вклады, услуги и новая волна подорожания

Вклады тоже у нас с вами под вопросом. С 26-го года изменились правила налогообложения процентов по вкладам. Поэтому на это тоже обращайте внимание, чтобы не получить какой-то дополнительный долг, о котором вы ранее не знали. На услугах, конечно, граждане экономят, но эти услуги всё равно дорожают.

Первые в очереди — медицина и образование. Клиники и школы вынуждены поднять чеки из-за нового НДС. В среднем услуги прибавили 8-10%. Транспорт из-за роста стоимости бензина — то же самое. Связь и IT из-за подорожания цифровых технологий продолжают расти.

Режим выживания и покупательская апатия

С 26-го года стало очевидно: россияне включили режим выживания.

Этот режим уже сегодня формируется из двух составляющих.

Первая — затягивание поясов. Люди перестали покупать дополнительно лишнюю одежду, лишнюю обувь и прочее. Тратят деньги на какие-то практичные вещи. Это стало очевидно. Огромное количество магазинов стало закрываться. Каждый день об этом свидетельствует статистика. Вторая составляющая — апатия. Суммарные траты россиян сократились минимум на 2%. Это довольно много. Экономисты называют это покупательской апатией, которая затянется минимум на год, потому что пока ситуация развивается именно по такой спирали.

Как действовать в новых условиях

Пенсии, безусловно, индексируются на 76%, но рост цен на продукты и коммунальные услуги, конечно, всё это опережает.

Поэтому мы с вами должны внимательно отслеживать, что меняется, как это влияет на наш кошелёк и как нам в сложившихся условиях выживать.

Максимально избавляемся от кредитных долгов и внимательно планируем крупные покупки. Если таковые были, оцениваем все свои вложения. Иногда важно даже не столько накопить, сколько не потерять.

В любом случае есть как есть. Поэтому лучше знать о рисках заранее, лучше понимать, какие законы вызвали такого рода изменения. Это нужно для того, чтобы планировать все свои дальнейшие действия.

Так что всем — отсутствия проблем в личном бюджете, и пусть ваши кошельки будут полными.