Суд стал роскошью: почему россияне всё реже защищают свои права

Программа "Правда о праве" с практикующим юристом, к.ю.н., доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой. Юрист объясняет, почему рост госпошлин сделал обращение в суд дорогим, какие льготы сохраняются и как гражданам защищать свои права.

Госпошлина как барьер к правосудию

— Сегодня мы будем говорить о госпошлине при подаче заявлений в суд. Как выяснилось, теперь это роскошь: не каждый может позволить себе уплатить госпошлину, чтобы обратиться в суд и защитить свои права.

После проведённой реформы суммы, которые мы платим за право на правосудие, увеличились в десятки раз. Зачастую мы лишены возможности себя защитить. Как идти, каким путём выстроить защиту, на что вы имеете право и какие возможности у вас есть?

Правосудие формально бесплатно, но доступно не всем

Во-первых, правосудие в России у нас формально бесплатное, это предусмотрено Конституцией. Приведу пример: это как вход в Эрмитаж. Вроде бы двери открыты, но билет стоит как ползарплаты. Войти хочешь, но не можешь.

Примерно такая сейчас ситуация. Хочется наказать мошенников, подать на алименты, оспорить незаконный штраф и т. д. Но сначала нужно заплатить госпошлину. Иногда, когда понимаешь, какая это сумма, думаешь: проще плюнуть и забыть, чем идти и судиться.

Цифры и факты

Теперь о цифрах и фактах. Давайте конкретно говорить о том, что предусмотрено действующим законодательством.

У нас произошло 12-кратное увеличение пошлин для граждан. Граждане стали гораздо реже судиться с государством: в среднем на 30% уменьшилось количество поданных исков. С государством стали судиться в два раза меньше.

Размер госпошлин вырос почти в 30 раз. Свою активность сократили даже те, для кого вопросы иногда являются вопросами жизни и смерти бизнеса: сокращение составило в восемь раз. Это довольно существенно.

Государственные органы подают иски без оплаты пошлины

Чиновники продолжают подавать иски — в первую очередь о взыскании налогов, а также штрафов, административных взысканий, по самострою и т. д.

При этом госорганы освобождены от оплаты госпошлины. Но при удовлетворении заявленных требований, напоминаю, госпошлину платит проигравшая сторона. Причём платит уже по новым тарифам, в полном объёме.

По искам федерального ведомства частные налогоплательщики в среднем платят по 1700 рублей. То есть если разбить на общее количество налогоплательщиков, рост по искам произошёл примерно в 3,6 раза.

Апелляции и кассации стали дороже

Для подателей апелляционных жалоб пошлины увеличились в 17 раз, по кассационным жалобам — в 11 раз. Итог — снижение попыток оспорить вынесенные решения на 13 и 19% соответственно.

Всего за первые шесть месяцев этого года обратившиеся в суды общей юрисдикции граждане, частные истцы, заплатили в качестве пошлины 5,8 млрд рублей. Компании и негосударственные организации — 33,1 млрд рублей. Усреднённо по всем категориям — 3700 рублей за каждый иск. Вот и считайте.

Безусловно, деньги нужны для того, чтобы содержать аппарат судей, чтобы правосудие осуществлялось качественно. Нужно снижать нагрузку на суды. Тем не менее приведённые цифры говорят сами за себя.

Арбитражный процесс сильно подорожал

Очень сильно подорожал арбитражный процесс. Минимальная сумма входа в арбитраж — 10 тысяч рублей. Ставка за оспаривание актов надзорных и других органов — уже 50 тысяч рублей.

У нас существует целая таблица изменений, которые прошли в Налоговый кодекс. Эта таблица, касающаяся всех изменений, поражает. Когда смотришь статистику, безусловно, обращаешь внимание на все эти факты.

Получается, при 82-кратном росте среднего размера пошлины по спорам о взыскании неустойки количество исков при этом сократилось на 5,6%. Несмотря на 20-кратный рост судебных издержек, в некоторых вопросах наблюдается увеличение споров о нарушении договорных обязательств.

Кто пострадал сильнее всего

Статистика — жёсткая. Казалось бы, безумное повышение госпошлин: кто-то потерял право судиться, а кто-то всё равно идёт, потому что ситуация — безвыходная.

Конечно, чаще всего и больше всего страдают граждане. Для юридических лиц и бизнеса это тоже большой удар. Многие акты остаются без оспаривания, но для граждан это особенно ощутимо.

Льготы по госпошлине сохраняются

Тем не менее льготы тоже есть, и об этом нельзя не сказать.

Закон в полном объёме сохраняет льготы для граждан и организаций, которые уже установлены. Это связано с возможностью уменьшения размера госпошлины, отсрочки, рассрочки либо освобождения от её уплаты.

По-прежнему освобождаются от оплаты госпошлины работники при защите трудовых прав, инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды, инвалиды с детства, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, обращающиеся за защитой своих прав, установленных законодательством о ветеранах, истцы по вопросам нарушения прав потребителей и в некоторых случаях пенсионеры.

Знать о своих льготах нужно обязательно.

Новые льготы

Также появились дополнительные льготы, направленные на освобождение от уплаты пошлин детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Есть льготы для граждан-банкротов по вопросам формирования конкурсной массы, реестра требований кредиторов и освобождения от долгов. Это тоже большой плюс, и этим надо пользоваться.

Новая льгота — освобождение от 70% пошлины по искам, связанным с защитой прав на единственное жильё. Это тоже новое благо, о котором нужно знать и не забывать.

Суды подталкивают к досудебному урегулированию

Верховный суд и председатели адвокатских палат считают, что у нас не развивается медиация и досудебное урегулирование споров. Появление такого размера госпошлин, по их мнению, заставит граждан и юридических лиц привыкать к досудебному урегулированию споров, к медиации, сократит издержки на суды, и суды будут работать более качественно.

Будем надеяться. Тем не менее дел в судах, конечно, стало меньше, а денег, которые поступают при оплате госпошлин, гораздо больше. Возможно, это действительно будет способствовать качеству правосудия.

Новые пошлины продолжают появляться

Процесс не останавливается. С 1 марта появились ещё новые государственные пошлины. Об этом я расскажу отдельно. Они связаны с регистрацией, правами, изменением документов, апелляциями и т. д.

Получается, что богатый наймёт адвоката, заплатит пошлину и выиграет. А тот, у кого денег нет и дохода нет, даже не дойдёт до канцелярии. По факту получается именно так.

Иск могут оставить без движения

Здесь нужно быть очень внимательными. Даже если вы подадите иск, заявление оставят без движения до тех пор, пока вы не оплатите госпошлину. А если денег нет, идти в банк и брать кредит на оплату госпошлины — это довольно сомнительное мероприятие.

При этом напоминаю: у нас есть статья, которая говорит о гарантии судебной защиты для граждан Российской Федерации. Судебная защита — это не услуга. Однозначно не услуга для граждан. Это конституционное право, и это разные вещи. Суд не оказывает нам услугу. Ключевое условие судебной защиты — доступность для всех. Это не привилегия.

Имущественный отбор при защите прав

Тем не менее у нас получился так называемый имущественный отбор при защите прав. Вот такая сложная история.

С одной стороны, право на судебную защиту — абсолютное право, которое выступает гарантией всех прочих конституционных прав. С другой стороны, высокие пошлины это право ограничивают. Критерием ограничения прав становится денежная сумма. Вот такой парадокс.

Что делать гражданам

В качестве вывода можно сказать: да, у нас есть права, закреплённые Конституцией. Да, мы имеем право на защиту. Но выполнение всех иных законов и подзаконных нормативных актов является условием для осуществления этого права на правосудие.

Поэтому будем жить в предлагаемых обстоятельствах. Либо нужно готовиться к подаче заявления, находить деньги на госпошлину и понимать, что если раньше можно было заплатить 400 рублей, то теперь это минимум четыре тысячи рублей. Для разных регионов это разные суммы. Либо нужно пытаться договариваться во внесудебном порядке.

В любом случае ситуация такова. Обратите на это внимание. Кто не знал — посмотрите изменения в Налоговый кодекс. При подаче искового заявления обязательно обращайте внимание на размер госпошлины.