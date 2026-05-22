Покупатели листают список запретов: знакомые авторы попали туда, где раньше лежали только страшилки

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к. ю. н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет, где проходит граница между цензурой и законными ограничениями, какие книги и материалы попадают под запрет и за что уже грозят штрафы.
— Тема сегодня довольно скользкая, аккуратная и щепетильная: цензура или защита в книгах, соцсетях и поисковиках...
Многие книги сегодня просто невозможно найти, а новые ограничения возникают еженедельно, и мы не всегда успеваем их отслеживать. С чем это связано, какие законы это регулируют и какие штрафы уже предусмотрены? Давайте разбираться, чтобы внимательнее относиться к таким вопросам.
По общему правилу, цензуры в Российской Федерации нет. Но есть ограничения, которые вводятся законом, и следить за этими изменениями мы обязаны как граждане, потому что незнание закона не освобождает от ответственности.
Если говорить о цифрах и фактах, точной статистики по количеству запрещённых или ограниченных в обороте книг пока нет.
Тем не менее система маркировки в 2025–2026 годах расширяется. Речь идёт о системе "Честный знак". Помимо продуктов и стройматериалов, под маркировку попали и книги. Их нельзя продавать без цифрового кода, соответственно, нужно получить разрешение, чтобы товар находился в продаже.
По данным статистики, блокировки контента в сетях выросли на 60% даже по сравнению с пандемийным 2020 годом.
Алгоритмы, которые блокируют материалы, иногда допускают ошибки и блокируют всё подряд. Машины не всегда видят разницу в словах и терминах. Но факт остаётся фактом: у Роскомнадзора очень много выигранных дел в судах, проходят громкие процессы, в которых информация целого ряда интернет-изданий признаётся нежелательной.
Повод, как правило, один — недостоверность. Обычно требуют удалить материал, замедляют трафик, и государство уже не выбирает полутонов.
Но проблема в том, что запреты часто работают как реклама. Запрещённую книгу начинают скачивать с торрентов, удалённые посты пытаются перепостить. И теперь за это тоже могут привлечь к ответственности. На это нужно обращать внимание.
Массовые запреты на распространение литературы стали вводиться после подписания президентом России закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ*, смены пола и педофилии в интернете, СМИ, кино и рекламе. Это произошло 5 декабря 2022 года.
С этого момента фактически начался новый этап ограничений. Из продажи были изъяты целые тиражи популярных среди подростков книг, в которых описывались нетрадиционные отношения. Затем последовало несколько волн ограничения распространения литературы, нарушающей российские законы.
По федеральному законодательству стало обязательным особое маркирование книг, где так или иначе упоминается употребление наркотических средств.
В связи с этим Российский книжный союз подготовил для книжных магазинов, издателей и других участников книжного рынка отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке.
Это связано с изменениями, внесёнными в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах". Они предусматривают уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с такими упоминаниями. Судебные процессы в этой части уже начались.
Под ограничения попали произведения таких авторов, как
и многие другие.
На сайте Российского книжного союза этот перечень есть, и он еженедельно пополняется. Инициатором включения книги в список выступает её правообладатель, как правило, издатель. Он направляет соответствующее уведомление в Российский книжный союз, чтобы иметь возможность правильно и грамотно промаркировать книгу.
С 1 сентября в России вступили в силу поправки о штрафах в размере от трёх до пяти тысяч рублей за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN. В октябре в Свердловской области уже завели первое дело по этой статье.
Экстремистские материалы в российском правовом поле — это информационные продукты, документы, аудио- и видеозаписи, изображения, которые признаны содержащими прямые призывы к экстремизму или оправдывающими его необходимость.
Законодательный запрет на обнародование и тиражирование таких материалов закреплён в федеральном законе "О противодействии экстремистской деятельности". Сам закон — старый.
Форматы материалов, которые могут признать экстремистскими, довольно разнообразны. Это тексты, книги, статьи, брошюры, листовки, публикации, аудио- и видеоматериалы, выступления, интервью, музыкальные композиции, видеоролики, подкасты, графические изображения, плакаты, мемы, рисунки, символика, атрибутика, эмблемы, флаги, знаки, одежда и предметы с экстремистской символикой.
Решение о признании материала экстремистским принимает суд. После вступления решения суда в силу материал вносят в федеральный список экстремистских материалов, формированием и ведением которого занимается Министерство юстиции Российской Федерации.
Список включает точные идентификаторы материала:
К концу года в этом реестре было около пяти с половиной тысяч наименований.
Операторы связи могут сообщать в органы, какие материалы вы ищете и является ли такой поиск законным.
Не стоит забывать, что такие законы существуют. К экстремистским относят также материалы, перечисленные в пункте 3 статьи 1 закона "О противодействии экстремистской деятельности".
Обратите внимание на этот закон. Там речь идёт о произведениях руководителей Национал-социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступлениях и изображениях руководителей групп, организаций и движений, признанных преступными.
Согласно закону, если организацию включают в реестр экстремистских, это не делает автоматически все её материалы экстремистскими. Для каждого конкретного произведения нужно отдельное решение суда. Поэтому нужно смотреть, что именно минюст уже признал экстремистским материалом.
Это касается и контента, который связан с лицами и организациями, внесёнными в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также постов в Facebook** и Instagram**, принадлежащих компании Meta**, которая признана в России экстремистской и запрещённой.
Глава минцифры Максут Шадаев говорил, что новый закон о запрете поиска экстремистских материалов будет касаться конкретных материалов, а не всех соцсетей в целом, даже если они признаны экстремистскими. Условно говоря, если вы заходите в запрещённые сети, это не значит, что вы занимаетесь экстремизмом.
С 1 сентября 2025 года за поиск запрещённой информации гражданам грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей.
Если вы рекламируете средства обхода блокировок, штрафы уже другие: для граждан — от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч рублей, для организаций — от 250 до 500 тысяч рублей.
В октябре минцифры сообщило, что рассматривается вопрос законодательного уточнения случаев, которые не подпадают под запрет поиска экстремистских материалов в интернете. В том числе речь идёт о научно-исследовательских целях, а также деятельности в рамках правоохранительной и правотворческой работы.
Будет ли поиск таких материалов на сайтах иностранных компаний рассматриваться как экстремистская деятельность? В минцифры сообщают, что на законодательном уровне предусмотрят случаи, которые не подпадают под запрет поиска экстремистских материалов.
Законодательство продолжает формироваться. Но огромный массив норм уже существует: штрафы есть, прецеденты есть, списки, которые ведут Российский книжный союз и минюст, есть.
Поэтому нужно внимательно следить за изменениями и понимать: репостить всё подряд в социальных сетях абсолютно точно нельзя. Далеко не каждую книгу теперь можно свободно купить. Огромный объём информации нельзя упоминать или распространять из-за ограничений, установленных законом.
*- организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
**- Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.
