Наталья Оганова

Покупатели листают список запретов: знакомые авторы попали туда, где раньше лежали только страшилки

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к. ю. н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет, где проходит граница между цензурой и законными ограничениями, какие книги и материалы попадают под запрет и за что уже грозят штрафы.

Цензура или защита

— Тема сегодня довольно скользкая, аккуратная и щепетильная: цензура или защита в книгах, соцсетях и поисковиках...

Многие книги сегодня просто невозможно найти, а новые ограничения возникают еженедельно, и мы не всегда успеваем их отслеживать. С чем это связано, какие законы это регулируют и какие штрафы уже предусмотрены? Давайте разбираться, чтобы внимательнее относиться к таким вопросам.

Ограничения вместо цензуры

По общему правилу, цензуры в Российской Федерации нет. Но есть ограничения, которые вводятся законом, и следить за этими изменениями мы обязаны как граждане, потому что незнание закона не освобождает от ответственности.

Если говорить о цифрах и фактах, точной статистики по количеству запрещённых или ограниченных в обороте книг пока нет.

Тем не менее система маркировки в 2025–2026 годах расширяется. Речь идёт о системе "Честный знак". Помимо продуктов и стройматериалов, под маркировку попали и книги. Их нельзя продавать без цифрового кода, соответственно, нужно получить разрешение, чтобы товар находился в продаже.

Блокировки в соцсетях и ошибки алгоритмов

По данным статистики, блокировки контента в сетях выросли на 60% даже по сравнению с пандемийным 2020 годом.

Алгоритмы, которые блокируют материалы, иногда допускают ошибки и блокируют всё подряд. Машины не всегда видят разницу в словах и терминах. Но факт остаётся фактом: у Роскомнадзора очень много выигранных дел в судах, проходят громкие процессы, в которых информация целого ряда интернет-изданий признаётся нежелательной.

Повод, как правило, один — недостоверность. Обычно требуют удалить материал, замедляют трафик, и государство уже не выбирает полутонов.

Но проблема в том, что запреты часто работают как реклама. Запрещённую книгу начинают скачивать с торрентов, удалённые посты пытаются перепостить. И теперь за это тоже могут привлечь к ответственности. На это нужно обращать внимание.

Когда начался новый этап ограничений

Массовые запреты на распространение литературы стали вводиться после подписания президентом России закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ*, смены пола и педофилии в интернете, СМИ, кино и рекламе. Это произошло 5 декабря 2022 года.

С этого момента фактически начался новый этап ограничений. Из продажи были изъяты целые тиражи популярных среди подростков книг, в которых описывались нетрадиционные отношения. Затем последовало несколько волн ограничения распространения литературы, нарушающей российские законы.

Маркировка книг с упоминанием наркотиков

По федеральному законодательству стало обязательным особое маркирование книг, где так или иначе упоминается употребление наркотических средств.

В связи с этим Российский книжный союз подготовил для книжных магазинов, издателей и других участников книжного рынка отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке.

Это связано с изменениями, внесёнными в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах". Они предусматривают уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с такими упоминаниями. Судебные процессы в этой части уже начались.

Под ограничения попали произведения таких авторов, как

  • Виктор Пелевин,
  • Стивен Кинг,
  • Харуки Мураками,
  • Говард Лавкрафт,
  • Оскар Уайльд

и многие другие.

На сайте Российского книжного союза этот перечень есть, и он еженедельно пополняется. Инициатором включения книги в список выступает её правообладатель, как правило, издатель. Он направляет соответствующее уведомление в Российский книжный союз, чтобы иметь возможность правильно и грамотно промаркировать книгу.

Штрафы за поиск экстремистских материалов

С 1 сентября в России вступили в силу поправки о штрафах в размере от трёх до пяти тысяч рублей за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN. В октябре в Свердловской области уже завели первое дело по этой статье.

Экстремистские материалы в российском правовом поле — это информационные продукты, документы, аудио- и видеозаписи, изображения, которые признаны содержащими прямые призывы к экстремизму или оправдывающими его необходимость.

Что может быть признано экстремистским материалом

Законодательный запрет на обнародование и тиражирование таких материалов закреплён в федеральном законе "О противодействии экстремистской деятельности". Сам закон — старый.

Форматы материалов, которые могут признать экстремистскими, довольно разнообразны. Это тексты, книги, статьи, брошюры, листовки, публикации, аудио- и видеоматериалы, выступления, интервью, музыкальные композиции, видеоролики, подкасты, графические изображения, плакаты, мемы, рисунки, символика, атрибутика, эмблемы, флаги, знаки, одежда и предметы с экстремистской символикой.

Решение о признании материала экстремистским принимает суд. После вступления решения суда в силу материал вносят в федеральный список экстремистских материалов, формированием и ведением которого занимается Министерство юстиции Российской Федерации.

Список включает точные идентификаторы материала:

  • авторство,
  • дату публикации,
  • формат файлов.

К концу года в этом реестре было около пяти с половиной тысяч наименований.

Операторы связи могут сообщать в органы, какие материалы вы ищете и является ли такой поиск законным.

Какие материалы требуют особого внимания

Не стоит забывать, что такие законы существуют. К экстремистским относят также материалы, перечисленные в пункте 3 статьи 1 закона "О противодействии экстремистской деятельности".

Обратите внимание на этот закон. Там речь идёт о произведениях руководителей Национал-социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступлениях и изображениях руководителей групп, организаций и движений, признанных преступными.

Согласно закону, если организацию включают в реестр экстремистских, это не делает автоматически все её материалы экстремистскими. Для каждого конкретного произведения нужно отдельное решение суда. Поэтому нужно смотреть, что именно минюст уже признал экстремистским материалом.

Это касается и контента, который связан с лицами и организациями, внесёнными в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также постов в Facebook** и Instagram**, принадлежащих компании Meta**, которая признана в России экстремистской и запрещённой.

Запрещённые соцсети и конкретные материалы

Глава минцифры Максут Шадаев говорил, что новый закон о запрете поиска экстремистских материалов будет касаться конкретных материалов, а не всех соцсетей в целом, даже если они признаны экстремистскими. Условно говоря, если вы заходите в запрещённые сети, это не значит, что вы занимаетесь экстремизмом.

С 1 сентября 2025 года за поиск запрещённой информации гражданам грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей.

Если вы рекламируете средства обхода блокировок, штрафы уже другие: для граждан — от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч рублей, для организаций — от 250 до 500 тысяч рублей.

Исключения и дальнейшие уточнения закона

В октябре минцифры сообщило, что рассматривается вопрос законодательного уточнения случаев, которые не подпадают под запрет поиска экстремистских материалов в интернете. В том числе речь идёт о научно-исследовательских целях, а также деятельности в рамках правоохранительной и правотворческой работы.

Будет ли поиск таких материалов на сайтах иностранных компаний рассматриваться как экстремистская деятельность? В минцифры сообщают, что на законодательном уровне предусмотрят случаи, которые не подпадают под запрет поиска экстремистских материалов.

Что важно запомнить

Законодательство продолжает формироваться. Но огромный массив норм уже существует: штрафы есть, прецеденты есть, списки, которые ведут Российский книжный союз и минюст, есть.

Поэтому нужно внимательно следить за изменениями и понимать: репостить всё подряд в социальных сетях абсолютно точно нельзя. Далеко не каждую книгу теперь можно свободно купить. Огромный объём информации нельзя упоминать или распространять из-за ограничений, установленных законом.

*- организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

**- Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Автор Наталья Оганова
Наталья Оганова — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
