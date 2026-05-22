НАБУ дернуло за нитку Ермака: в киевском серпентарии зашипели сразу все

В авторской программе "Личное мнение" Дарья Митина, историк, политик, секретарь ОКП и председатель профсоюза "Новый Труд", разбирает коррупционные скандалы в Киеве, роль НАБУ и САП, возможный след Европы и внутреннюю борьбу украинских элит.

Антикоррупционная клоунада в Киеве

— В Киеве бушуют антикоррупционные скандалы с гадалками, кладбищами, арестами, миллиардами евро и прочей клоунадой.

Главный вопрос — кто стоит за этими расследованиями? Это зарубежное влияние, внутриукраинская разборка или попытка усилить давление на Зеленского? От ответа зависит понимание того, как нынешние скандалы скажутся на самочувствии киевского режима. Рассмотрим основные версии.

Американская версия выглядит слабой

Если говорить о внешнем влиянии, первым делом вспоминают США. Допустим, Трамп решил наконец-то минусовать Зеленского, которому надоел своим нытьём, капризами и хамством. Но эта версия кажется самой слабой.

Я не видела серьёзной аналитики, которая связывала бы нынешние скандалы именно с американским влиянием. Зеленский Трампу, конечно, надоел, но это не первоочередная проблема для Соединённых Штатов.

У США есть широкий арсенал воздействия: венесуэльский вариант, кубинский вариант, иранский, вьетнамский — выбирай любой. Для Штатов нет моральных ограничений, это мы знаем очень хорошо. И аргумент, что речь идёт не о каких-то туземцах, а о европейской нации в европейской столице, — для них пустой звук.

Если бы США действительно озаботились устранением Зеленского, мы бы видели совсем другие события и действия всех акторов. Поэтому американскую версию я отметаю сразу.

Европейская версия и дело Ермака

Есть версия, что происходящее связано с Европой. Её подробно изложил журналист Глеб Простаков.

Бывший глава офиса президента Андрей Ермак вышел из следственного изолятора в Киеве под залог. Сам процесс сбора залога — отдельный анекдот. Многие прогнозировали: если тронут Ермака, покатится вся структура, а следом и Зеленский, обрушится вся вертикаль власти в Киеве. Но Ермака отстранили ещё много месяцев назад, а землетрясения не случилось. Все на местах, правительственного кризиса нет, хотя правительство на 90% укомплектовано его креатурами. Похоже, это персональные санкции, а не система знаковых мероприятий.

Ермака называли правой рукой и левой ногой Зеленского, его мозгом, кулаком и переговорщиком. Сейчас его статус не вполне понятен. Формально он больше не при должности, его место занял Кирилл Буданов. Но Ермак всё ещё в обойме и, видимо, на что-то влияет.

Сам факт, что человек такого калибра, формально номер два в государстве, а де-факто, как говорили некоторые, номер один, провёл несколько дней в СИЗО, уже показателен. Ермак всегда был тенью Зеленского, а не его направляющей силой. Но ещё недавно предположение, что он окажется за решёткой, выглядело бы неудачной шуткой.

"Миндич-гейт" и реакция Зеленского

Аресту Ермака предшествовал "Миндич-гейт" — скандал вокруг Тимура Миндича, бизнес-партнёра Зеленского и его кошелька времён "Квартала 95". От Миндича Зеленский открестился так же быстро и охотно, как от Ермака. Это позволяет сделать вывод о некоторых свойствах личности этого человека.

Санкции против Миндича ввели, конечно, игрушечные. У него двойное гражданство, и санкции применили именно к гражданину Израиля Тимуру Миндичу, а не к гражданину Украины. То есть на Украине у него всё по-прежнему хорошо, и, может быть, он ещё вернётся.

Скандал с Миндичем имел эффект разорвавшейся бомбы, потом подзатух. Казалось, всё закончилось и компромат особого эффекта не возымел. Но это оказалось не так. Ермака арестовали по представлению НАБУ и САП — Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины. Поэтому многие и увидели ниточки, ведущие к Трампу.

НАБУ, САП и влияние Запада

НАБУ и САП создавались на Украине по инициативе США — как инструмент надзора за местными элитами, чтобы они не слишком много крали и не беспредельничали.

Иногда говорят, что НАБУ и САП — отдельный департамент госдепа. Но это не совсем так: структуры создавались при демократах, ещё до начала военного конфликта с Россией. Трамп этой вертикалью не управляет от слова совсем. В нынешней американской политике силён персоналистский фактор, а против Трампа значительная часть так называемого глубинного государства устраивает обструкцию. Руководство НАБУ и САП не связано с ним иерархически.

После прихода Трампа контроль над этими структурами постепенно перешёл к европейцам. Это логично: украинский сюжет Трамп давно делегировал Европе. Самому возиться некогда и не хочется, пусть европейцы и возятся. Тем более, что предмет возни не слишком приятен и дурно попахивает.

Поэтому сегодня НАБУ и САП — скорее европейская сфера влияния, чем американская.

Интервью Юлии Мендель как часть давления

Параллельно с антикоррупционным и тюремным скандалом вокруг Ермака очень вовремя выходит интервью Юлии Мендель, бывшего пресс-секретаря Зеленского. Причём не абы кому, а Такеру Карлсону.

Западные СМИ охарактеризовали это интервью как эффект разорвавшейся бомбы. Но мы-то с вами ничего нового не услышали. Зеленский — кокаинист. Это большая новость? Мы в шоке от того, что он наркотически зависимый персонаж? Как будто без Юлии Мендель этого никто раньше не знал. Справедливости ради, Мендель писала об этом уже несколько лет назад, после того как её непочётно проводили из офиса президента. Зеленский, как мы видим, благодарностью не отличается. Если он кинул максимально приближенного Ермака, то что говорить о пресс-секретаре.

Нетрудно предположить, что на интервью Мендель могли зарядить оппоненты Зеленского внутри украинской власти. Тем более, интервью — это уже вишенка на торте. До него вышла её книга о бывшем патроне. На Украине она разлетается как горячие пирожки, можно сказать, из-под полы. На Западе книга тоже вызвала интерес у политической среды. Для политически ориентированного европейца это материал небезынтересный.

Почему Европе мог понадобиться удар по Зеленскому

Зачем Европе наезжать на Зеленского именно сейчас? Казалось бы, между ними медовый месяц: 90-миллиардный транш военной помощи, совместное производство оружия, координированная антирусская политика. Но наезд на Ермака — это рикошетом наезд на Зеленского. Да, он отстроился, сделал вид, что с Ермаком незнаком, но мы всё понимаем.

Версия Глеба Простакова такова: Зеленский слишком отвязался, стал слишком неудобен, самостоятелен и непредсказуем. В этом есть доля истины. Зеленский действительно персонаж непредсказуемый и в плохом смысле отмороженный. Он не соблюдает договорённостей, хамит своим финансистам и спонсорам, торгуется, выклянчивает бонусы, шантажирует Евросоюз ускоренным членством и претендует на сохранение собственной субъектности.

Был бы Зеленский положительным персонажем, можно было бы сказать: "В добрый путь". Но Зеленский — абсолютное зло. И политика, которую он олицетворяет, — абсолютное зло. Это понимаем не только мы, это понимают и европейцы.

Украина как антироссийский фронт

Украина как фронтмен антироссийской борьбы закрепилась в европейской структуре безопасности надолго. В неё вложены колоссальные финансовые и политические ресурсы. Поэтому поведение первого лица Киева вызывает вопросы.

Кадрового голода на Украине нет. Среди ближайшего окружения Зеленского хватает людей, которые спят и видят его заменить: Буданов, Арахамия, Фёдоров и другие. Незаменимых нет. Версия о том, что Европа, вложившая в Украину десятки, а с учётом нынешних траншей уже сотни миллиардов евро, хочет получить более управляемую фигуру, выглядит логично.

Но Зеленский, как говорится, не таков. Он постоянно намекает европейским хозяевам, что может помириться с США. Его клоунские выступления в Овальном кабинете были именно клоунскими выступлениями. По его версии, стоит ему моргнуть глазом — и американские элиты снова будут на его стороне. Европейцам такая версия нравиться не может. Управляемый преемник Зеленского, видимо, ими уже обсуждается.

Деньги, расходы и проблема контроля

Вторая причина, по Простакову, — финансовая оптимизация. Украинский проект — слишком дорогой. Кредит на 90 млрд евро одобрен и будет выдаваться порциями. Но это не помешает украинским ворюгам распределить деньги так, как они считают нужным. Никакие НАБУ и САП не спасут от выдающихся коррупционных способностей Зеленского и его окружения. Для Европы, где привыкли считать каждую копейку, особенно на фоне неблестящей экономической ситуации после "ковида" и войны, контроль расходов — важный мотив.

Третий аргумент — стремление Киева получить вожделенное членство в Евросоюзе. Для Брюсселя это кошмар. Одно дело — кормить завтраками, обещать и сулить. Другое — принять воюющее государство с неурегулированными территориальными спорами. Такой шаг может обрушить бюджет Евросоюза, рассорить Брюссель с Польшей, Венгрией, Словакией и другими странами, число которых, судя по росту правоконсервативных сил, будет увеличиваться.

Поэтому Европе нужен другой лидер Киева — тот, кто не будет публично истерить, требовать и вести себя настолько неприлично.

Украинские беженцы и усталость Европы

Четвёртая причина — тяжёлая ситуация в Европе с украинскими беженцами. Меньше их не будет, будет только больше. Война эскалирует, всё больше украинцев покидают страну правдами и неправдами. Это огромные расходы. Уже сейчас многие страны сокращают льготы, выплаты и программы помощи. За исключением Германии, которая скоро своих граждан без штанов оставит, европейцы всё активнее продвигают идею возвращения украинцев домой — под предлогом восстановления, безопасности и успехов украинской армии.

У Киева позиция двойственная. С одной стороны — возвращайтесь, нам нужны ваши руки, ноги и способность держать оружие. С другой — там понимают: чем больше недовольных вернётся на Украину, тем короче будет срок жизни киевского правительства.

То, что Зеленский называет суверенитетом, в переводе на русский язык означает возможность бесконтрольно брать деньги, никому не быть должным и делать что угодно. Долго Евросоюз это устраивать не может.

Но что значит "долго" — мы наблюдаем пятый год, и Европу в целом всё устраивает. Она ужимается, экономит на своих гражданах, действует в ущерб себе, лишь бы ублажить "украинушку".

Поэтому сама идея о том, что расследование против Ермака — исключительно европейская история, меня всё же смущает.

Внутриукраинская разборка

Есть и другая версия: все эти антикоррупционные дела — чисто внутриукраинская история.

На Украине много сил и разнонаправленных интересов. Олег Царёв, хорошо знающий ситуацию изнутри, считает, что это именно внутриукраинская разборка.

Есть обиженные, которым не досталось места у кормушки. Есть те, кто на него претендует, включая команду бывшего президента Петра Порошенко. Это ресурсные и статусные люди, способные похлопотать в Вашингтоне, выпросить санкции против украинских граждан, оплатить Карлсона. Важно понимать: Такер Карлсон уже давно не любимый журналист Трампа, а скорее — оппозиционный журналист.

Официально за Ермака внесли залог семь физических и семь юридических лиц. Никто не сомневался, что залог будет внесён. Так и произошло — настолько быстро, насколько позволяло законодательство.

Кто заплатил за Ермака

Самую большую сумму — 32 млн гривен — дали фирмы, связанные с Сергеем Тигипко. Когда-то это был украинский политик первого ранга: министр, вице-премьер и, кстати, большой друг Кремля. В определённый момент Кремль даже рассматривал Тигипко как потенциально дружественного лидера Киева. И вот такой дружок теперь за 32 млн покупает лояльность отставленного Ермака, государственного преступника. Наверное, это неспроста.

Ещё одна фамилия, которую приводит Олег Царёв, — Сергей Ребров, бывший тренер футбольной сборной Украины. Он внёс 30 млн в "общак" по вытаскиванию Ермака с "кичи". Злые люди пишут, что деньги — не случайные. Несколько лет назад Ребров устроил ДТП и насмерть сбил пешехода. Ему грозила уголовная ответственность, но всемогущий Ермак помог уладить дело и фактически отмазал его. Так что это может быть благодарность за оказанную услугу.

Коалиция против Ермака могла собраться серьёзная: часть украинских олигархов, лидеры общественного мнения, депутаты от "Слуги народа". Но суть всё равно одна — борьба за влияние и деньги. В какие бы одежды она ни рядилась, внутриукраинская разборка — это разборка за власть и деньги, а не за моральные принципы и наказание виновных. Невиновных там нет. Это нужно помнить.

Российский след и позиция Москвы

Книжку Юлии Мендель мы с интересом прочитаем и будем наблюдать за развитием событий в Киеве. Но отношения к этому Россия фактически не имеет.

Никакая рука Москвы за этими скандалами не стоит. Хотя раньше, ещё в раннепутинские времена, Москва умела влиять на внутреннюю политику стран, находившихся в орбите её интересов. Украина тоже была в этом списке.

Сейчас Россия даже не пытается влиться в хор оппонентов киевских преступников, хотя подлить бензинчику в огонь было бы правильно. Уверена, и российским властям, и спецслужбам есть чем помочь заинтересантам. Но, видимо, выбрана другая линия: гори всё синим пламенем, друзей у нас в Киеве нет, враги там все одинаковые, поэтому ничего делать не будем.

Наблюдать за украинским серпентарием

Нынешняя забава — исключительно как развлечение. Серьёзного влияния на дальнейший ход событий, особенно на военные действия, она не окажет. В этом серпентарии, змеевнике и банке с пауками не будет выигравших и проигравших. Они все обречены и должны сойти с исторической арены. Желательно ногами вперёд, но можно и другим способом — через открытое и завершённое уголовное дело. Лучше, если это будет дело новой, обновлённой, переучреждённой Украины. Тогда все ответят за содеянное.

События развиваются не сказать чтобы калейдоскопически быстро, поэтому наша роль здесь наблюдательная. Закупаем попкорн, устраиваемся поудобнее у экранов, мониторов и телевизоров — и наблюдаем.