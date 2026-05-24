Пустой кошелёк лежит рядом с баночкой: обещали иммунитет, а продали красивую наклейку

В программе "Точка зрения" врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев объясняет, почему БАДы часто оказываются пустышками, чем они отличаются от лекарств, почему витамин D лучше покупать в аптеке и как не попасться на рекламу и низкие цены маркетплейсов.

БАДы как часть здорового образа жизни

— Биологически активные добавки сегодня стали огромной индустрией. Россияне массово покупают витамины, магний, коллаген, добавки для сна, похудения и "очищения организма". По разным оценкам, их регулярно принимают от 40 до 60% граждан.

Рынок БАДов в России по итогам прошлого года достиг рекордных 279 млрд рублей. Одновременно Роспотребнадзор начал масштабную зачистку: блокируются тысячи сайтов с запрещёнными и незарегистрированными добавками. В некоторых находят запрещённые вещества, превышение дозировок и компоненты, о которых покупатель даже не догадывается.

Что такое БАДы на самом деле — помощь организму или рынок, который зарабатывает на тревожности людей и моде на идеальное здоровье?

— На самом деле БАДы назначают и врачи. Это абсолютно нормально. Просто они не всегда вносят это в историю болезни: им это запретили делать по разным причинам. Поэтому врач может написать рекомендацию на бумажке и дать пациенту.

БАД — это биологически активная добавка. Спортивное питание сюда же относится, пищевые добавки — в какой-то степени тоже. Это экстракт из еды, полезная выжимка.

Омега-3, рыба и реальность рациона

— Например, омега-3. В ста граммах дикой морской рыбы содержится один грамм омега-3. Где вы видели дикую морскую рыбу в наших магазинах? Максимум в лакшери-сегменте, и то не факт, что она там будет всегда и свежая. В обычных магазинах в лучшем случае есть фермерская морская рыба, а в ней омега-3 не содержится: омега-3 синтезирует не рыба, а планктон. Если рыба питается комбикормом, то омеги-3 там нет. Даже на такую фермерскую рыбу посмотрите цену за килограмм — она космическая. Поэтому омегу-3 на ежедневной основе можно получать только из нутрицевтиков. Иначе — почти никак.

В дикой природе омега-3 есть ещё в дичи. Люди, которые живут рядом с заповедниками или в тайге, могут покупать или добывать диких кабанов, оленей. У меня много подопечных, которые так питаются: заготавливают, например, оленя и полгода едят его всей семьёй. Вот оттуда они берут омегу-3, если вообще об этом думают. В обычной магазинной еде её практически нет.

Витамин D и проблема подделок

— Витамин D может быть зарегистрирован как лекарственный препарат, нутрицевтик или БАД. Я сторонник того, чтобы пить его именно в виде лекарства. Почему? Потому что очень много подделок именно витамина D.

БАДы не находятся под контролем государства ни в одной стране мира. Нигде. Оборот БАДов и косметики тоже не контролируется так, как лекарственный рынок. Это всегда лотерея. Всё, что написано на упаковке БАДа или косметики, — рекламное обещание производителя. Как финансовые пирамиды обещали всех озолотить и люди в это верили, так и здесь: вечная молодость, здоровье — это просто обещание. Юридически оно почти ни к чему производителя не обязывает.

Что проверяет государство

— Производителя накажут, если в продукте есть что-то вредное: соли тяжёлых металлов, бактериальное обсеменение и т. д. Государство следит, чтобы продукт не покалечил, не убил и не причинил вреда. Но государство не проверяет, содержится ли там именно то, что заявлено на упаковке. Поэтому очень часто мы покупаем пустышку. Главный риск при покупке БАДов на маркетплейсах — просто потратить деньги впустую. Большинство людей покупают пустышки. Самое дорогое в такой баночке — это сама баночка с этикеткой. Она дороже, чем то, что внутри.

Почему на рынке появляются пустышки

— Примерно 15 лет назад были шумные дела с Walmart и Carrefour. В ходе контрольных закупок выяснилось, что продавались пустышки. Не сами сети этим занимались: они размещали заказ.

Кто выигрывает заказ? Тот, кто предложил самую низкую цену. А что нужно сделать, чтобы предложить самую низкую цену? Ничего внутрь не положить. Так и получилось.

Супермаркеты не производят нутрицевтики и не могут полноценно проверить состав. Это постоянно происходит на рынке, просто обычно не слишком замечается СМИ. Пустышка и пустышка, нас везде обманывают. У нас столько разоблачений и скандалов, что люди этого уже не замечают.

Бывает и обратная история: в средства для "натурального" лечения эректильной дисфункции кладут условную виагру, потому что это единственное, что работает. Люди переплачивают в 10-20 раз за якобы китайский натуральный продукт, а внутри — обычная дешёвая лекарственная субстанция.

Могут ли БАДы навредить

— Потеря денег — это ещё не самое страшное. А могут ли БАДы навредить здоровью?

— Это крайне маловероятно, если не брать случаи, когда продукт испорчен при хранении или логистике.

Например, омега-3 — это рыбий жир. Если оставить её на солнце при 40, 50, 60 градусах, она испортится. Это как съесть тухлую рыбу. Что будет? Диарея. Как правило, человек поймёт это по запаху. Но после "ковида" у многих до сих пор нарушено обоняние. Гипотетически это один из вариантов риска.

Я лично ни разу не сталкивался с серьёзными осложнениями от приёма БАДов. Регулярная история другая: люди покупают пустышки.

Как врач понимает, что перед ним пустышка

— С витамином D это хорошо видно. Во время приёма врачи назначают анализ крови. Если человек пьёт большую терапевтическую дозу, а уровень витамина D в крови никак не меняется, очевидно, он пьёт пустышку.

С другими нутрицевтиками так не понять. Если человек покупает ресвератрол, цинк, магний, мы обычно не назначаем анализы на каждый из них. Поэтому понять, пустышка там или нет, почти невозможно.

Именно поэтому по витамину D я перешёл только на лекарственные препараты. Раньше назначал нутрицевтики, но с учётом массовости подделок перестал.

Почему обычный человек не должен сам разбираться в БАДах

— Если даже врачи не всегда могут определить качество, обычный человек тем более не поймёт, препарат перед ним или пустышка?

— Давайте возьмём понятный пример. У нас почти у всех есть автомобили. Вы сильно разбираетесь в горюче-смазочных материалах? Обычно человек приезжает в сервис, оставляет машину, и специалисты делают ТО.

Почему надо во всём разбираться самому? Есть специалисты. У меня дома сломался газовый котёл. Я что, должен сам в нём разбираться? Нет, есть мастера.

Но в здоровье люди почему-то пытаются заниматься самолечением. Никто же сам себе машину сейчас не чинит. Машину можно менять раз в три года, а здоровье нам на всю жизнь. Почему человек боится испортить машину, но не боится испортить себя? Логика очень странная.

Реклама, недоверие и самолечение

— Многие смотрят рекламу, читают сайты и начинают всему доверять.

— Причина не только в рекламе. Причина в тотальной безграмотности и отсутствии серьёзного образования у большинства людей.

Человек, который учился в медицине 15 лет, понимает, сколько нужно знать, чтобы этим заниматься. Мне в голову не придёт считать, что я легко разберусь в другой области. В большинстве сфер нужно минимум 10 лет опыта, чтобы стать специалистом.

Но многие работают не по той профессии, по которой получили образование. Кто-то работает журналистом без журналистского образования, кто-то учился на юриста, а работает менеджером. Базовое профильное образование есть у единиц.

Отсюда и недоверие к врачам. Мы смотрим на мир через себя. Если мы привыкли всех обманывать, то никому не доверяем.

Многие думают: если я могу быть программистом без профильного образования, почему я не могу разобраться в медицине? Почитал ChatGPT или российские варианты искусственного интеллекта — всё понятно, можно заниматься самолечением.

Чем заканчивается самолечение

— Я как врач работаю в основном с результатами безграмотного, бездарного лечения. Ко мне почти не приходят люди, которые до этого ничего не делали. Они сначала долго занимаются самолечением или ходят по непрофильным специалистам.

Я врач антивозрастной терапии. Это сложная, узкая, междисциплинарная область. Обычные эндокринологи, гинекологи, урологи в этом не разбираются. Люди идут не туда, получают осложнения, а потом попадают ко мне.

В медицине это часто заканчивается сдачей ненужных анализов на десятки и сотни тысяч рублей. У врача может быть план по продаже анализов. А иногда врач надеется, что диагноз будет написан в анализах: назначит побольше — и всё станет понятно.

В итоге всё упирается в непрофессионализм. Поэтому люди никому не доверяют и занимаются самолечением.

БАДы и совместимость с лекарствами

— Хорошо, что спустя время люди всё-таки приходят к врачу.

— Навредить нутрицевтиками практически невозможно. Максимум будет пустышка. От того, что человек купил себе цинк, магний, ресвератрол и дикое количество разных БАДов, вреда, как правило, не будет.

— Есть мнение, что некоторые БАДы несовместимы с лекарствами — например, с антидепрессантами или гормональными препаратами.

— Мне сейчас не приходит в голову такой пример. С антидепрессантами всё совместимо. Другое дело, что сами антидепрессанты должны назначаться грамотно.

Антидепрессанты сейчас назначают врачи разных специальностей. Я сам их назначаю, потому что если сказать человеку: "Идите к психиатру", — он туда, скорее всего, не пойдёт.

Антидепрессанты — хорошие и безопасные препараты, но они должны применяться по показаниям. В любом деле есть нюансы. Просто так монопрепараты редко помогают. Обычно человеку нужна комплексная сбалансированная терапия.

Именно поэтому медицина была, есть и будет искусством. Лечить конкретного человека — это всегда искусство. Никакие стандарты и формальные регламенты нельзя в лоб применить к живому человеку. Медицина — это искусство, которое, к сожалению, дано единицам.

Может ли государство контролировать рынок БАДов

— Должно ли государство жёстче контролировать рынок БАДов?

— Мы обычно ничего не изобретаем, а используем чужой опыт. Когда в России был разрешён iHerb, на всех упаковках из США было написано, что FDA ответственности не несёт. FDA занимается оборотом лекарств и продуктов питания, но за БАДы как за лекарства не отвечает.

Скорее всего, полный контроль технически невозможен. Рынок — колоссальный, финансово и технически неподъёмный. Во всех странах мира одинаково: государство не контролирует БАДы как лекарственный рынок.

Нутрицевтики, БАДы, спортивное питание, пищевые добавки — по сути одно и то же. Косметика — близкий сегмент: там те же вещества, только в форме кремов, лосьонов и других наружных средств. Максимум — добровольные сертификации.

Как выбирать БАДы

— Я работал на этом рынке и знаю, что там очень много обмана. Очень много. Сам я по возможности покупаю такую продукцию у производителей, которых знаю лично.

Есть компании, которые занимаются лабораторным контролем БАДов. Они закупают продукцию, за свой счёт отдают её в государственные лаборатории, а потом публикуют результаты. Это недешёвое удовольствие, обычный потребитель сам так регулярно проверять продукцию не может.

Поэтому можно смотреть, какие фирмы проходят независимый лабораторный контроль, а какие нет.

Почему безопаснее выбирать лидеров рынка

— Общий принцип такой: лидера рынка контролируют все. Он под лупой, потому что имеет большую долю и много зарабатывает. Конкуренты постоянно делают контрольные закупки его продукции. Если там что-то не так, информация быстро уйдёт в СМИ.

Поэтому если вы ничего не знаете про рынок, берите лидера. Скорее всего, он вложил столько денег в рекламу и продвижение, что ему просто глупо выпускать подделку. Риск — несоизмеримый.

Если продукция лежит везде: в магазинах, супермаркетах, аптеках, — значит, компания серьёзно вложилась. Чтобы попасть на аптечную полку, нужны космические бюджеты. Да, цена будет завышена, но, скорее всего, внутри будет то, что заявлено.

Речь не о том, что цена всегда соответствует качеству. Речь о другом: это, скорее всего, не пустышка.

А с пустышками мы сталкиваемся тогда, когда человек вводит название нутрицевтика в интернете и ищет самую низкую цену. Через маркетплейсы: Ozon или Wildberries, — он видит дешёвую баночку непонятно откуда и заказывает. Вот там с большой долей вероятности будет пустышка.