Родители тащат пакеты сами: ребенок листает телефон, пока мусор тухнет у двери

В программе "Точка зрения" семейный системный психолог Алёна Леонова рассказала, почему подростки не помогают по дому, как родители сами закрепляют несамостоятельность детей и с какого возраста нужно приучать ребёнка к бытовым обязанностям. Эксперт объяснила, чем отсутствие таких навыков грозит во взрослой жизни.

Подростки и домашние обязанности

— Родители всё чаще говорят о том, что подросток может часами сидеть в телефоне, но при этом не вынесет мусор и не уберёт за собой комнату. По данным исследований, почти половина молодёжи не участвует в домашних делах. Мы вырастили поколение, которое не умеет жить самостоятельно, или просто изменился стиль воспитания? Это действительно массовая проблема или родители всё-таки преувеличивают?

— Наверное, это действительно массовое явление. Я бы не сказала, что это проблема, но ошибочно считать, что это проблема только сегодняшнего дня. Так было всегда: и десять, и двадцать, и, может быть, даже сорок лет назад. Ничего нового не происходит. Подростки так себя ведут во все времена. Это обычная история.

Изменился ли стиль воспитания

— Сегодняшние родители, кажется, мягче подходят к воспитанию. Часто звучит: не заставляйте ребёнка, не применяйте психологическое давление. Действительно ли стиль воспитания изменился?

— Да, можно сказать, что нынешние родители, безусловно, озабочены тем, чтобы своего ребёнка, если употребить модное слово, не травмировать. Они очень внимательно (не все, но многие) относятся к тому, чтобы их воспитание, требования к ребёнку, критика не нанесли ему ту самую психологическую травму, о которой в последнее время говорят со всех сторон. Поэтому, наверное, можно сказать, что современные родители гораздо внимательнее относятся к тому, как их воспитание повлияет на ребёнка.

Виноваты ли гаджеты

— Влияет ли гаджетизация на бытовую самостоятельность? Или раньше подростки просто занимались другими делами, лишь бы не убираться в комнате и не делать что-то по дому?

— Работа по дому никогда не была для подростка радостью, удовольствием или наградой. Ни в коем случае. Это были домашние обязанности.

Когда дети были включены в семейную систему на правах помощника, практически равного человека, отвечающего за быт, на них во многом ложились обязанности. Например, старшие дети присматривали за младшими. Раньше ребёнок был полноценным помощником в семье. Сейчас это несколько изменилось.

Но в любом случае и тогда, и сейчас работа по дому для подростков не была чем-то интересным.

Когда нужно приучать ребёнка к быту

— Если говорить о сегодняшних подростках, нужно ли их заставлять, или эту привычку стоит формировать иначе?

— Заставлять? Ну, попробуйте заставить.

Формировать привычку ухаживать за домом, за местом своего проживания, за собой, безусловно, надо. И начинать нужно не с подростка, а ещё с дошкольника. Ребёнок должен нести посильные обязанности по уходу за собой и окружающим пространством с самого раннего возраста. Как только он научился, условно говоря, держать игрушку в руках, нужно каждый раз напоминать ему, что у этой игрушки есть своё место, свой домик, свой гаражик, какой-то уголок, и эту игрушку нужно туда вернуть. То же самое с грязными носочками или испачканной рубашонкой: нужно взять и отнести, например, в корзинку для белья. Всё это обязательно нужно делать, потому что ребёнок становится подростком, подросток становится взрослым. Ему, конечно, нужны навыки бытового обслуживания. А где он их возьмёт, если его не научат?

— О каком возрасте идёт речь? Примерно три года, когда у ребёнка уже есть свои игрушки и одежда?

— Да. Начиная с этого более-менее сознательного возраста. Примерно в три года ребёнок начинает осознавать свою отдельность от мамы. Он начинает идентифицировать себя как отдельную единицу, появляется феномен "я сам". В этот момент он уже понимает: поскольку он сам, он чем-то владеет. У него есть некая собственность, например, его игрушка. И в этой ситуации необходимо доносить до него, обучать его тому, что если он этим владеет, значит, он за это отвечает.

Чем опасно отсутствие бытовых навыков

— Чем грозит отсутствие бытовых навыков во взрослом возрасте? Может ли это повлиять на качество жизни?

— Безусловно. Во-первых, человек может не иметь возможности нанять кого-то для бытового обслуживания. И что он тогда будет делать? Жить в условиях антисанитарии? По три часа искать дома, что надеть на работу?

Это может сильно повлиять и на межличностные отношения. Например, человек, мужчина или женщина, начинает строить отношения, и у пары начинаются совместные времяпрепровождения на одной территории. Если человек в быту неряшлив до состояния неприятия, это становится проблемой. Есть условная норма, она достаточно широка. Но есть вещи, которые никому не понравятся.

Если человек привык, что за него делают вообще всё, и сам он ничего не считает нужным делать, то в отношениях с другими людьми он вступает в точно такую же позицию. Ему невдомёк, что функции, которые исполняла мама, бабушка или папа, не переходят автоматически к другому человеку, когда он начинает жить с кем-то. А второй человек может быть очень сильно фрапирован такой идеей: ему предлагают вместе со взрослым человеком с руками и ногами ещё и обязанность чрезмерно за ним ухаживать, подбирать за ним одежду, которую он бросает. Да, это может стать серьёзной проблемой.

Почему партнёр не заменит родителей

— Для человека, который привык ничего не делать, это нормальный образ жизни. Если в родительской квартире за него всё делали мама или папа, он может бессознательно ожидать, что в будущем эти обязанности перейдут партнёру.

— Скорее всего, он надеется на это. Никто не хочет придумывать себе дополнительные сложности в жизни с потолка. Если человек привык, что его жизнь организована так, что он не заботится об этой стороне быта, это не значит, что, начав жить с кем-то другим, он вдруг по щелчку пальцев станет это делать. Скорее всего, он понадеется, что будет заниматься теми делами, к которым привык, а кто-то другой возьмёт на себя обязанности, которые в родительском доме выполняли за него. Если бы он хотел сам организовывать своё пространство, наводить порядок, который ему кажется правильным и нужным, он бы давно начал делать это ещё в родительском доме.

Если наблюдать за разными подростками, можно увидеть множество детей, у которых, по мнению родителей, хаос. Но если присмотреться, у них есть очень чёткий собственный, выверенный, только им понятный порядок. И попробуйте зайти к нему в комнату и что-то переставить. Будет скандал: "Минуточку, у меня здесь всё было сделано по моей системе. Зачем ты сюда пришла? Это моя комната, выйди отсюда и никогда не заходи без моего разрешения".

Подросток — это человек, который в своём возрасте ищет собственный путь, в том числе в организации своей жизни. Он будет этим заниматься, если есть такая потребность. Но если у него такой потребности нет, если его всё устраивает так, как организовано мамой, он ничего менять не будет.

Может ли самостоятельность появиться позже

— Может ли интерес к бытовой самостоятельности появиться спустя время? Если человек раньше жил одним образом, может ли потом резко что-то поменяться?

— Всякое бывает. Ни про что нельзя сказать, что такого быть не может, потому что жизнь удивительно разнообразна. Но в целом сложившийся порядок вещей не меняется резко на пустом месте.

Другое дело, если у ребёнка, несмотря на то что у него есть комната в доме, нет права устраивать в этой комнате всё по-своему. Есть совершенно чёткий порядок, заведённый родителями, который контролируется, не обсуждается и поддерживается только тем способом, который родители считают правильным. В этом случае ребёнок самоустраняется. Он бы хотел сделать по-своему, по-другому, но ему не разрешают: должно быть только так.

Когда такой ребёнок обретает собственное пространство, неконтролируемое родителем, он вполне вероятно будет обустраивать его по собственному желанию. Он не будет на это не обращать внимания. Наоборот, он может обрадоваться: наконец-то я могу сделать так, как считаю нужным, а не так, как мне велят.

Почему родители всё делают сами

— Почему родители часто берут большую часть бытовых дел на себя? Это проще, чем договариваться и пытаться повлиять на ребёнка?

— Зачастую да. Если вы когда-то пробовали уговорить подростка что-то сделать или заставить его что-то сделать, вы знаете, что это проходит через все круги ада.

Иногда родители действуют из экономии времени. Проще сделать самой. Если ребёнок не так сильно блюдёт свои границы, чтобы закрывать дверь на ключ и вообще не допускать туда родителей, маме проще, когда он в школе или где-то ещё, быстро пройти, вытереть пыль, помыть пол, собрать вещи в стирку — и всё. Это проще, чем часами уговаривать: "Вася, пожалуйста, принеси вещи, которые нужно постирать. Пожалуйста, убери со стола 12 чашек. Пожалуйста, выброси фантики".

Чаще всего это режим сохранения энергии. Но это неправильно. Лучше всё-таки договариваться, устанавливать хотя бы минимальные правила. Например: мы не носим еду в комнату. Мы едим на кухне, а еду в комнату не носим, потому что там заведутся тараканы. Ребёнку достаточно сложно на это согласиться, потому что подростки часто едят в комнате. Но если проблема существует, если, например, старый жилой фонд и действительно могут появиться муравьи или тараканы, здесь нужны ограничения.

Или другое правило: влажная уборка обязательно делается раз в неделю или раз в две недели — кому как удобно. Это обязательный момент, на который можно опираться с подростком. Не то чтобы договориться, а скорее дать это как правило.

— Главное, чтобы потом эти правила выполнялись и родители не закрывали глаза.

— Да. Их придётся напоминать много раз. Даже если ребёнок сказал: "Я согласен", — это не значит, что он запомнил и будет делать. Это значит, что ему придётся напоминать о том, что вы договорились и что это необходимо соблюдать.

Должна ли школа учить бытовым навыкам

— Должна ли школа участвовать в формировании бытовых навыков или это базовая ответственность родителей?

— Это, конечно, базовая ответственность родителей. Школа формирует немного другие вещи. В школу ребёнок приходит за двумя навыками: научиться учиться и научиться общаться. Бытовое обслуживание — всё-таки домашняя история.

— Но в школе тоже есть правила, и ученик должен их соблюдать. Может быть, он привыкает к правилам там, а дома сталкивается с полной безнаказанностью?

— Здесь палка о двух концах. Чтобы в этом разобраться, нужно вернуться к дошкольному уровню. Я сейчас не назову статью закона, но она существует. По ней обязанность родителей — научить ребёнка до школы определённым правилам, в том числе правилам социального поведения. Родители должны объяснить ребёнку, что, переходя под ответственность другого взрослого, он должен его слушаться, что, находясь в определённом месте, например, в школе, он обязан соблюдать правила этого места.

Но сейчас мы имеем не очень приятную ситуацию. Какой-то процент родителей почему-то находится в глухой оппозиции к школе. Возможно, у них есть что-то личное, что-то из собственного детства. Они подчёркивают незначимость указаний, которые могут давать взрослые в школе ребёнку. Они как бы встают на сторону ребёнка, противопоставляя свою значимость значимости школы. То есть они не вместе со школой воспитывают ребёнка, чтобы он стал ответственным человеком. Они говорят: "Ты меня слушаешь, а в школе не имеют права тебя ничего заставлять делать".

И тогда мы получаем проблему.

С одной стороны, учитель отвечает за ребёнка, пока ребёнок находится в школе. С другой стороны, ребёнок говорит ему: "Вы не имеете права мне указывать. Мне мама сказала, что я не обязан вас слушать".

Почему авторитет школы снизился

— Это тенденция последнего времени? Раньше попробуй скажи что-то против учителя.

— Да, это тенденция последних, наверное, 20 лет.

— С чем это может быть связано?

— Я предположу, что в своё время, когда у нас изменилась общественная система, когда мы из одного государства попали в совершенно другое, появилась новая прослойка людей, внезапно разбогатевших или занявших какие-то посты. Эти люди, почувствовавшие себя хозяевами жизни, стали требовать от окружающих определённого отношения к себе. И так или иначе добивались этого.

В тот момент были сломлены многие социальные институты, в том числе школа. В институтах тоже был приличный бардак, а школ это коснулось особенно сильно. Когда школа стала не образовательным учреждением, а учреждением, предоставляющим образовательные услуги, многое изменилось. Потому что есть разница: это учитель или это человек, предоставляющий образовательные услуги. И тогда часть родителей, у которых были свои сложные взаимоотношения со школой, отыгралась, защитила, скажем так, себя маленького уже в лице собственного ребёнка, заявив школе: "Вы не имеете права. Вы учите, а всё остальное не надо".