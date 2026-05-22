Штурмовики идут по трое: над головой висит дрон и ведёт их между воронками

В авторской программе "Клуб главного редактора" главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой военный эксперт, экс-сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич объяснил, как СВО меняет армию, почему дроны перевернули тактику боя и при каких условиях России может понадобиться мобилизация.

Участники СВО во власти

— Участник СВО прошёл огромную школу, но чтобы быть губернатором, нужны знания управления, экономики, юриспруденции. Мало быть просто участником СВО.

— Вы правильно говорите. Люди, которые прошли войну, имеют одну серьёзную особенность — обострённое чувство справедливости. Изменить это нельзя. А сегодня у нас много несправедливости.

Когда умный человек с воинским званием, академией и училищем за плечами знает, что такое системный подход и психология, он понимает управление людьми. В армии каждый человек виден. Командир, принимающий решение на бой, начиная от полка и заканчивая армией, проводит операцию сложнее, чем нейрохирург. Потому что там тысячи согласований и знаний. У каждого командира есть начальники и специалисты. Надо уметь применить их знания и доверять людям.

— Это бесценный опыт, но нужна и гражданская управленческая подготовка. Мирной жизнью нельзя управлять так, будто ты на войне.

— До 2000 года система подготовки кадрового резерва фактически отсутствовала. Некоторые специалисты, имея хорошие связи, были готовы на любую должность, лишь бы раздувать щеки, не понимая, что компетенций у них нет. Как можно поставить человека без профильных знаний министром сельского хозяйства или здравоохранения? Это смешно.

— Была установка: не важно, какая отрасль, главное — эффективный менеджер.

— Это был принцип коллективного управления, где узкий специалист должен закрывать свою сферу, а управленец — организовывать процесс.

Сегодня людей, которых ставят мэрами и губернаторами, готовят. Они проходят обучение, получают знания от лучших специалистов страны, проходят практику. Они учатся в Академии Генерального штаба, потому что каждый губернатор является председателем мобилизационной комиссии и должен понимать эти процессы. Каждому даётся оценка. Человек может быть хорошим, но в конкретных условиях должен показать себя как специалист.

Новых губернаторов будут выбирать люди. За это время они посмотрят, насколько человек эффективен, понимает ли он тему, умеет ли работать. Здесь ответственность и президента, и людей, живущих в регионе.

Как изменилась армия за годы СВО

— В 1941 году армия была не вполне готова к войне, а в 1945-м это была уже мощная армия. В начале СВО тоже не хватало запчастей, комплектов. Прошло больше четырёх лет. Как вы оцениваете изменения? Армия должна воевать, чтобы быть армией?

— Современная война на Украине — абсолютно другая война. Сегодня в медицинских учреждениях почти нет раненых с пулевыми ранениями. Основные поражения — от дронов, осколков, взрывов. Специалисты маленькими и большими дронами могут догнать любую технику и любого человека, загнать дрон в окно, дождаться, пока откроется дверь в блиндаже, и направить туда. Даже блиндажи теперь копают с изгибами, чтобы дрон не мог пройти напрямую. Это меняет тактику.

Танки, о броне которых говорили десятилетиями, выводятся из строя небольшим дроном, если он попадает в силовое отделение. Танк горит и детонирует. Когда появились "мангалы", все смеялись. А это было солдатское изобретение: прикрыть танк, чтобы дрон взорвался раньше и не нанёс ущерба. Сегодня такие конструкции уже выпускаются стационарно.

— Что такое "мангалы"?

— Это защитные сетки, приваренные к башне. Они защищают от прямого попадания дрона. Даже если заряд кумулятивный, струя рассеивается за один-два метра и не наносит ущерба объекту.

Сегодня мы не можем применять старую тактику, несмотря на большое количество танков и артиллерии. Штурмовые группы теперь могут состоять из трёх человек. Ещё два человека ведут наблюдение, а ударные дроны сопровождают группу, подсказывают, куда идти, когда стрелять, когда укрываться. Сегодня война — абсолютно другая. Появляется новый род войск — беспилотные войска. Да, украинцы это сделали раньше, и это тоже надо признать.

— То есть армия стала другой и приспосабливается к новым реалиям.

— Сегодня реалии — абсолютно другие. Старая линейка ПВО, рассчитанная на большие самолёты и крылатые ракеты, уже не столь важна. Нужны другие средства. С маленькими дронами пока нет универсального способа борьбы, кроме охотничьего ружья. Спортсмены по стендовой стрельбе с полуавтоматическими ружьями — сегодня дефицит в каждом подразделении. Командиры борются за таких бойцов, потому что они могут сбивать маленькие дроны на расстоянии 10-15 метров.

— Получается, уходит старая авиация, десанты, воздушные бои?

— Когда началась СВО, у нас были большие запасы авиационных боеприпасов: бомбы 200, 500 килограммов, полторы тонны, три тонны. Сегодня к обычным боеприпасам добавили универсальный модуль планирования и коррекции, который позволяет бомбе лететь по горизонтали на 50-70 километров и точно попадать в цель. Для тяжёлых боеприпасов добавляют реактивный двигатель, потому что бомба тяжёлая, ей нужно поступательное движение, чтобы планировать и долететь. Это стало очень эффективным оружием.

Малолетящие беспилотники с серьёзным зарядом стали опаснейшей вещью. Они летят ниже 100 метров. А ниже 100 метров классическая система ПВО не работает — физически не рассчитана. Starlink видит объект и помогает дрону его облететь, зайти с другой стороны. Поэтому система ПВО последней линии обороны сегодня крайне важна. Мы почти не слышим о комплексах С-300, С-350, С-400, потому что сейчас нет такой необходимости: авиация не летает, из космоса ничего не достаём.

Искусственный интеллект и моральный дух

Сегодня война фантастов — когда робот будет биться с роботом — уже тестируется.

Все операции, которые проводятся на территории Украины, и американская операция в Иране планируются с использованием рекомендаций искусственного интеллекта. Он учитывает то, что видит и знает.

Но моральный дух искусственный интеллект учесть не может. Это не учли немцы, когда воевали с нами. Они учитывали дороги, боеприпасы, психологию, даже увлечения жён командиров полков с учётом работы диверсионных групп. Но моральный дух советского народа не учли. Думали, что это колосс на глиняных ногах: толкнул — и развалится. А он не развалился. Иран это тоже показал. Захватить территорию можно, а как её держать — большая проблема.

Сегодня нам надо понимать, какие у нас есть боеприпасы и вооружения, в том числе те, о которых не говорят. Президент не просто так посещал Институт теплотехники. Там есть прорывные вещи, которые надо видеть, понимать и направлять туда средства. Юрий Соломонов получил звание Героя Труда не просто потому, что у него юбилей. Это колоссальный труд: целая линейка твердотопливных ракет морского и наземного базирования с универсальными качествами и возможностями. Всё это направлено на обеспечение безопасности.

Мобилизация как вопрос времени

— Сегодня мы обеспечиваем безопасность нашей страны за счёт добровольцев, не проводя мобилизацию. Но если ситуация будет продолжаться и коллективный Запад будет активизироваться, мы должны понимать: для своей безопасности мы будем вынуждены проводить мобилизацию. Сейчас такой необходимости нет.