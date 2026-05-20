Молодые казаки едут в Крым: им оплатят дорогу, дадут сцену — и ждут дерзких идей

В программе "Казачья правда" руководитель департамента сопровождения творческих индустрий арт-кластера "Таврида" Диана Ковела рассказала о летней школе казачьего искусства в Крыму, новом прочтении казачьей культуры, поддержке молодых творцов и проектах, которые появятся по итогам школы.

Летняя школа казачьего искусства: новый взгляд на традиции

— В августе в Крыму, на базе арт-кластера "Таврида", пройдёт Летняя школа казачьего искусства. Для всего российского казачьего искусства это беспрецедентное событие: мероприятие проводится впервые, оно действительно знаковое и масштабное. Благодаря соглашению Министерства культуры и Всероссийского казачьего общества это стало возможно. Школа призвана вновь актуализировать темы, связанные с казачеством, и придать новый импульс казачьей культуре.

Диана, летняя школа казачьего искусства лично для вас — это перезагрузка казачьей культуры или всё-таки трансформация во что-то новое?

— Для меня это, конечно, возможность трансформации, пересмотра исконных ценностей казачьей культуры. Когда-то я училась на филологическом факультете и прекрасно знаю, как поэты и писатели воспевали казачество, свободолюбие, военную доблесть.

Совсем недавно я узнала, что казачье сообщество в нашей стране насчитывает более 300 тысяч человек. Это огромное комьюнити, если можно так сказать. Это как целый город. И, конечно, я уверена: для всех, кто идентифицирует себя как представителя казачьей культуры, важно сохранение своих традиций, фольклора, быта, уклада. Но, естественно, всё это нужно переложить на современные рельсы.

Когда Министерство культуры Российской Федерации достигло договорённости со Всероссийским казачьим обществом, моя команда просто взвыла от счастья, что такой творческий эксперимент стал возможен.

Если говорить о летних школах, это едва ли не самый взрослый продукт нашего арт-кластера "Таврида". В этом сезоне он пройдёт уже в 12-й раз. Это образовательные заезды: в этом году у нас будет девять летних школ, одна из которых — Летняя школа казачьего искусства. Ребята будут приезжать на неделю, осваивать что-то новое для себя и приходить к созданию качественно нового результата, продукта.

Отмечу, что у нас всегда есть представители всех 89 субъектов Российской Федерации. Мы понимаем, что это аутентичность разных территорий, широкая география. Уверена, что Летняя школа казачьего искусства станет иллюстрацией такого же многообразия культур несмотря на то, что речь идёт о едином этнокультурном сообществе.

Будут ребята разных возрастов: мы ожидаем молодёжь от 18 до 35 лет. В общем, это будет сплав чего-то очень интересного и, я надеюсь, важного для страны.

Какой продукт должен родиться на школе

— Вы сказали про эксперимент и про вызов для вашей команды. Как вы видите конечный итоговый продукт? Что должно получиться?

— Раз уж мы упомянули реакцию моих коллег, ядром этой реакции было слово "любо". Мы сами засмеялись от того, что, кроме этого слова, большая часть команды почти никаких ассоциаций вспомнить не может. Потом в этой логической цепочке появились конь, нагайка, шашка, папаха. На этом круг замкнулся, и мы сами стали задавать себе вопрос: "Ну не может же быть только так. Так было в XIV веке, предположим, на приграничных территориях..."

— На протяжении с XV по XIX век.

— Да. И сейчас мы хотим всю ресурсную мощь нашей организации и партнёрских организаций направить на новое прочтение культуры казачьего сообщества.

Например, у нас есть собственный музыкальный лейбл, он называется "Таврида.АРТ". Внутри Летней школы казачьего искусства запроектированы четыре арт-школы. Одна из них — Арт-школа казачьей песни и танца. Безусловно, там будут рождаться новые ритмы, новые тексты, но они будут рождаться казаками под пристальным вниманием экспертов и наставников. Самые удачные творческие экзерсисы могут выйти в производство — в звукозаписывающие студии, и мы услышим новые треки. Это один из примеров того, что может получиться.

Ребята, которые занимаются танцами, тоже будут работать с великолепными хореографами. Мы привлекли специалистов, которые ставят танцы для "Песни года", "Новой волны", крупнейших федеральных и международных проектов. Они с большим интересом включились в подготовку летней школы казачьего искусства, чтобы представить уже известную стилистику казачьего танца в новом прочтении.

Более того, мы выйдем за периметр арт-кластера "Таврида", чтобы горожанам Судака и крымским туристам показать на большой сцене итоговый прогресс. Ведь Летняя школа казачьего искусства пройдёт на берегу Чёрного моря, неподалеку от города Судака. Там соберутся порядка 400 молодых ребят.

Практический результат вместо формального обучения

— Другие летние школы тоже заканчиваются итоговым продуктом? У арт-кластера стоит задача, чтобы в результате обязательно что-то получилось?

— Это тоже результат развития арт-кластера. Арт-кластер развивается вместе со своей аудиторией. Первые летние школы были нацелены на то, чтобы прокачать навыки, поднять компетенции ребят, чему-то научить. Когда эксперт вкладывает знания в подрастающее поколение, это очень важно и ценно.

Но с взрослением нашей аудитории мы понимаем, что их больше привлекает практика, применимый результат. Если создаётся перформанс — он должен дальше жить. Если пишется трек — он должен выходить и монетизироваться. Если создаются картины — пусть они экспонируются на разных площадках нашей страны в рамках выставок.

Да, мы нацелены на то, чтобы результат не оставался чем-то эфемерным внутри контура летних школ.

Сообщество выпускников и поддержка после школы

— Создаёте ли вы профессиональные комьюнити? Например, как мастерская управления "Сенеж", которая держит своих выпускников внутри сообщества. Есть ли у вас такое сообщество?

— Конечно. Вообще тенденция современности — это сила сообщества. Ещё два года назад самые активные участники программ "Тавриды" инициировали создание творческих молодёжных сообществ. Сейчас их шесть:

сообщество современной музыки, сценаристов и драматургов, театральных деятелей, изобразительного искусства, профессионалов в сфере кино и творческое молодёжное сообщество в сфере литературы.

Это не сотрудники "Тавриды", но мы всегда идём ноздря в ноздрю, что называется. Ребятам открыт доступ к участию в наших программах. Мне кажется, во многом они творчески родились и сформировались именно в рамках программ "Тавриды".

Сейчас они есть по всей стране: более 80 регионов вовлечены в эти творческие молодёжные сообщества. Сообщества для нас очень ценны, мы постоянно их наращиваем.

— Для наших зрителей, в том числе для ребят, которые будут регистрироваться на летнюю школу, это важно. Это не только возможность получить знания и сделать итоговый продукт, но и стать частью большого сообщества, которое будет давать поддержку, взаимопомощь и продвигать инициативы.

— Да, конечно. Они будут оказывать взаимопомощь и быть полезными друг другу. Кроме того, они всегда будут в информационном поле и будут знать, какие мероприятия проходят, куда им открыт вход.

Помимо определённых задач, мы всегда просим у них инициативы, их видение завтрашнего дня. Кроме того, у них будут привилегии для участия в тех или иных проектах и программах.

— Это подводит нас к вопросу о поддержке со стороны арт-кластера уже того, что родится. Если проект соответствует каким-то критериям и требованиям, "Таврида" его поддерживает, правильно?

— Да, мы это поддерживаем. Более того, мы этому способствуем.

— На базе вашей площадки всё и рождается.

— И всё то, что родилось и кажется молодым творцам жизнеспособным, мы стараемся подхватить и сопроводить, чтобы это жило. Даже если мы отпускаем проект, важно, чтобы эта птица летела и набирала свою высоту.

Я уже привела пример Арт-школы казачьей песни и танца. Но внутри Летней школы казачьего искусства предусмотрена ещё и Арт-школа казачьего изобразительного искусства. Если говорить о результате, там предусмотрено создание нескольких концепций муралов. Мурал — это граффити на фасадах домов разного масштаба.

— Один из самых эффективных способов донесения смысла в графическом виде.

— И в то же время это некое вдохновение для тех, кто проходит мимо фасадов, смотрит, изучает. Люди всегда понимают, что у мурала есть социальный замысел.

— Это ещё и трансформация городской среды.

— Уже могу сказать, что экспертный ряд абсолютно фантастический. Это известные российские художники и муралисты, среди которых, конечно, есть представители казачьего сообщества.

Поэтому если среди наших зрителей и читателей есть ребята, которые интересуются изобразительным искусством, молодые художники, стрит-арт-художники, пожалуйста, подавайте заявки. Как и все те, кому интересна казачья культура и вклад в неё.

До 30 июня есть возможность подать заявку в Летнюю школу казачьего искусства. Сама школа пройдёт с 20 по 26 августа.

Кто может подать заявку

— Кто должен попасть в эту школу? Обязательно ли это должны быть только казаки, или представителям неказачьего сообщества тоже может быть интересно и полезно поучаствовать?

— Это очень хороший вопрос, Нам иногда звонят, пишут в мессенджерах или на почту и спрашивают: "Рассматриваются ли на летнюю школу казачьего искусства только казаки? Наш ответ: "Нет". Мы рассматриваем широкую аудиторию. В первую очередь важен бэкграунд: что человек уже сделал для того, чтобы обогатить казачью культуру, какие у него есть мысли и задумки. Возможно, он ещё ничего не привнёс, но видит себя частью будущей пульсации этой среды. Поэтому участвовать могут как казаки, так и ребята, которые географически или внутренне ещё не касались казачества в чистом виде.

— На что нужно обратить внимание тем, кто подаёт заявку? Какие акценты расставить, чтобы её отобрали?

— Во-первых, это должна быть молодёжная аудитория. У нас законодательно определены рамки: от 18 до 35 лет. Это могут быть студенты, молодые профессионалы, фрилансеры, творцы — кто угодно. Важно не быть младше 18 и старше 35 лет.

Кроме того, в заявке необходимо прописать, кто этот человек, чем он занимается, какие творческие достижения у него уже есть на сегодняшний день и какие задумки могли бы усилить летнюю школу. Именно на неспокойных энтузиастов со своим видением делают ставку эксперты и кураторы программ, которые будут осуществлять отбор.

Образ современного казака

— Один из последних вопросов, но он глобальный... Если мы говорим о трансформации казачьей культуры, то вместе с культурой трансформируется и образ современного казака. Как вы его себе представляете?

— А вы казак?

— Я нет.

— Примерно таким может быть казак: молодой, умный, умеющий излагать свои мысли, желающий достичь загоризонтных целей. Казаки мне видятся неспокойными, в хорошем смысле слова, достигаторами.

— Людьми, которые расширяют границы.

— Да. И самое главное: для меня казак — это синоним свободолюбия и доблести. Смелость и дерзость могут проявляться и в творческом контексте тоже.

Современный казак смел в воплощении творчества и самого себя. И вообще казаки сейчас, в наши непростые с точки зрения геополитических процессов времена, показывают себя максимально достойно. Это тоже часть того образа, который лежит в фундаменте моего понимания того, кто такие современные казаки.

Воинская тема и служение

— Мы возвращаемся к образу воина. Во многом в тех вещах, которые мы делаем, в том числе, создавая медиапродукты, присутствует тема воинства. Будет ли тема служения представлена в итоговых продуктах летней школы?

— Понимаю смысл вашего вопроса. Мы не будем сознательно обходить эту тему. Если увидим, что логика работы ребят подходит к тому, чтобы переосмыслить что-то, связанное с военной, воинской тематикой, мы сделаем встречный шаг.

Более того, я ещё не упомянула одну арт-школу — Арт-школу дизайн-кода казачества. Там ребята будут разрабатывать патчи. Знаете, что такое военные патчи? Есть шевроны у тех, кто находится за ленточкой, на передовой, есть коллекции. Наши ребята будут делать патчи, скорее, для более широкой аудитории, но определённые параллели здесь уже есть.

Это уже немного не в тематике летних школ, но в арт-кластере "Таврида" у нас проходит программа "Своё искусство". Она подразделяется на пять направлений:

"Своя литература", "Своё творчество", "Своя музыка", "Свой музей", "Своё кино".

В чём суть? Мы приглашаем участвовать в одной программе действующих участников специальной военной операции либо ветеранов специальной военной операции и молодых творцов, которые на передовой не были, но хотят внести вклад и передать своим современникам или следующим поколениям то, как они чувствуют всё происходящее в эти дни. Участники и ветераны будут делиться пережитым опытом, а творческая молодёжь будет это осмыслять: создавать картины, писать сценарии кинофильмов, литературные произведения на основе услышанного.

Мы проводим эту программу уже не первый год. Когда наши друзья, представители Всероссийского казачьего общества, узнали об этих программах, они очень горячо откликнулись и помогают нам в продвижении информации.